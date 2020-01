Phụ nữ thời nay: Muốn hạnh phúc thì phải tự túc!

Quan điểm người phụ nữ luôn đứng sau cho sự nghiệp của chồng dường như đã thực sự lỗi thời.

Có nhiều tiêu chí để đánh giá một người phụ nữ. Theo văn hóa Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung, hình mẫu phụ nữ chuẩn mực là phải biết hy sinh tuyệt đối cho gia đình. Phụ nữ luôn gắn chặt với công việc nội trợ, quán xuyến nhà cửa chứ không phải nơi công sở hay văn phòng.

Phụ nữ hiện đại không muốn trở thành cái bóng của chồng

Vì thế có một thời gian rất dài phụ nữ Việt Nam bị kìm hãm sự phát triển. Họ không được khuyến khích tham gia vào những công việc ngoài xã hội. Thay vào đó chỉ quanh quẩn nơi góc bếp.

Khi xã hội đã có những biến đổi mạnh mẽ, văn hóa phương Tây bắt đầu du nhập, phụ nữ Việt Nam mới dễ thở hơn. Họ được tự do làm điều mình thích, được tự do theo đuổi đam mê và được tự do quyết định cuộc sống của mình.

Thế nhưng vẫn đang tồn tại song song hai luồng ý kiến khi nhận định về một người phụ nữ. Với những người theo suy nghĩ cũ, họ vẫn đánh giá cao người vợ biết chiều chồng chăm con hơn. Trái lại, cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ phụ nữ vùng lên, làm chủ cuộc sống.

Thực tế đã chứng minh phụ nữ không hề thua kém đàn ông trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thậm chí trong nhiều hoàn cảnh, phụ nữ còn xuất sắc hơn giới mày râu. Trong thời buổi kinh tế cạnh tranh khốc liệt, phụ nữ vừa phải bươn chải kiếm tiền, vừa phải chăm lo cho gia đình.

“Nhiều lúc tôi thấy mình như một cái máy hoạt động liên tục suốt ngày. Buổi sáng thì tất bật chuẩn bị cho con đến trường, sau đó vội vã đến công ty. Chiều về thì đón con, chợ búa, cơm nước. Tối thì lại dọn dẹp, giặt giũ rồi kèm con học. Trong khi chồng lấy cớ gặp đối tác để đi nhậu”, chị L.H chia sẻ trong một diễn đàn dành cho phái đẹp.

Phụ nữ hiện đại đủ tài năng để làm chủ cuộc sống

Trường hợp của chị L.H là điển hình cho phần đông các gia đình hiện tại. Người chồng luôn mặc định việc nhà thuộc về vợ mà lờ đi yếu tố người phụ nữ của mình cũng lao động kiếm tiền. Chính vì thế, đã có không ít phụ nữ muốn thay đổi tư duy đó bằng cách tự chiều chuộng bản thân.

“Mình không vì mình, trời tru đất diệt. Em càng nghĩ thấy câu nói này đúng quá chị em ạ. Mình không thương mình thì trông chờ gì ai thương. Em hay tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi, em mặc kệ hết việc nhà. Mình không dọn thì bắt chồng dọn. Chồng không dọn thì em bảo chồng đưa tiền thuê người dọn. Phụ nữ phải tự yêu thương mình thôi”, một bà mẹ 2 con cho hay.

“Nhiều lúc tôi thấy ấm ức lắm. Mình cũng đi làm như chồng nhưng về nhà lại sấp ngửa với bao việc không tên. Chồng không chia sẻ lại còn hay cằn nhằn. Đã thế mình rạch ròi luôn. Ngày cuối tuần, chồng muốn ngủ nướng thì chiều phải trông con cho mình đi tập yoga hoặc hẹn hò đám bạn café mua sắm. Đó là cách để cân bằng lại cuộc sống”, tài khoản H.Y chia sẻ câu chuyện.

Đó là những suy nghĩ và hành động rất đúng đắn của phụ nữ hiện đại. Họ có kiến thức, có điều kiện tài chính và có nhu cầu được hưởng thụ cuộc sống. Một người phụ nữ hạnh phúc là người biết chiều chuộng, yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống.

