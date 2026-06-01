'Phú bà Douyin' kể biến cố hôn nhân khiến cô vắng bóng suốt một năm

Ngày 12/5, A Đào xuất hiện trong video đăng trên tài khoản Weibo "Quyển Hy Tiếu Tễ", lần đầu nói về biến cố khiến cô ngừng cập nhật nội dung suốt một năm. Nữ blogger cáo buộc người chồng gắn bó 10 năm, kết hôn 7 năm và có con chung, ngoại tình với người bạn thân kiêm trợ lý của cô.

A Đào kể chuyện chồng ngoại tình. Ảnh: Douyin

Nữ blogger cho biết từng cố gắng gìn giữ gia đình vì con và quãng thời gian hai người đã bên nhau. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những mâu thuẫn không thể giải quyết, cô lựa chọn lên tiếng, đồng thời cho biết đang xử lý các vấn đề liên quan hôn nhân và quyền lợi cá nhân.

A Đào cũng nói tài khoản mạng xã hội gây dựng trong nhiều năm hiện không còn do cô trực tiếp quản lý. Theo cô, đây là một trong những nguyên nhân khiến cô không thể tiếp tục đăng tải nội dung như trước, phải xuất hiện qua một tài khoản khác để chia sẻ tình trạng hiện tại.

A Đào là blogger khá nổi tiếng trên Douyin với hơn một triệu người theo dõi. Cô được biết đến qua loạt video "Chuẩn bị 99 món hồi môn cho con gái", ghi lại việc sắm sửa vàng, trang sức, ngọc quý cùng nhiều món đồ cưới truyền thống cho con từ sớm.

Theo truyền thông Trung Quốc, A Đào giới thiệu bản thân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Các video của cô thường xoay quanh vàng, đá quý, trang phục cưới truyền thống, con gái và cuộc sống gia đình. Hình ảnh người mẹ trẻ dịu dàng, có cuộc sống sung túc giúp cô được nhiều người theo dõi gọi là "phú bà Douyin".

A Đào nổi tiếng với loạt video "Chuẩn bị 99 món hồi môn cho con gái". Ảnh: HK01

Việc A Đào công khai biến cố hôn nhân sau một năm vắng bóng khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao, bởi trước đó cô gắn với hình ảnh gia đình sung túc, viên mãn. Một khán giả viết: "Bạn thân trở thành người thứ ba mới là nỗi đau lớn nhất", trong khi người khác cho rằng việc nữ blogger lên tiếng cần nhiều dũng khí, mong cô sớm ổn định cuộc sống.

Theo HK01, chồng A Đào hiện chưa phản hồi công khai về những cáo buộc của vợ.