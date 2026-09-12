Chàng béo hóa 'hot boy' nhờ tự giảm 124 kg trong ba năm

Mỗi ngày, chàng trai đến từ Texas ăn 8 quả trứng ốp cùng phô mai, giăm bông và thịt xông khói vào bữa sáng; một gói mì kèm thịt bò hoặc gà, cùng nhiều lát bánh mì. Các bữa ăn còn có nhiều bánh tortilla. Bữa tối, anh ăn thêm thịt và lượng cơm mà David mô tả là đủ "nuôi cả một ngôi làng", trong khi đồ ăn vặt thường là khoai tây chiên, bỏng ngô, kem và ngũ cốc.

David từng rơi vào vòng luẩn quẩn của việc ăn uống mất kiểm soát. "Tôi ăn không phải vì đói mà vì nó đã trở thành thói quen", anh kể. Khi đó, cơ thể anh xuất hiện vết loét do nằm lâu, cổ sạm màu và kháng insulin; cân điện tử thậm chí không thể hiển thị chính xác cân nặng vì vượt giới hạn.

Thân hình béo phì của David trước đây.

Dù nhiều lần cố giảm cân, David thường tăng lại số cân nhiều hơn mức đã giảm. Đến tháng 10/2023, anh quyết tâm thay đổi, giảm cân một lần cho tốt, dù hành trình này không dễ dàng.

David nhiều lần tự hỏi tại sao mình không thể kiên trì giảm cân. Cuối cùng, anh nhận ra điều khiến mình nản chí không phải chế độ ăn mà là quãng thời gian cần bỏ ra. "Tôi nghĩ, dù có thay đổi hay không thì thời gian vẫn trôi. Tôi có thể đứng yên và chẳng đạt được gì, hoặc tận dụng khoảng thời gian đó để trở thành người mình muốn", anh nói.

David, hiện là huấn luyện viên giảm cân, bắt đầu hành trình bằng việc kiểm soát cơn thèm ăn. Anh thử chế độ keto và nhịn ăn chỉ uống nước, trước khi xây dựng khả năng tự kiểm soát và những thói quen bền vững hơn. Sau đó, anh chuyển sang chế độ thâm hụt calo để duy trì kết quả

Dù từng rất ngại đến phòng gym, David vẫn ép mình tập luyện mỗi ngày. Anh từng rất xấu hổ vì thừa cân nghiêm trọng và thể lực yếu, luôn lo người khác nhìn mình hoặc phán xét. "Nhưng dần dần, phòng gym trở thành nơi tôi thử thách bản thân, thay vì nơi khiến tôi sợ hãi", anh nói.

Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc khi cân nặng chững lại, David vẫn kiên trì. Chưa đầy ba năm, anh giảm được tới 124 kg.

Hiện anh có vóc dáng cân đối, cơ bắp và đang là huấn luyện viên chuyên giảm cân.

Hiện chế độ ăn của chàng trai 22 tuổi chủ yếu gồm ức gà, thịt bò xay, trứng, khoai tây và nhiều rau. David theo dõi kỹ lượng dinh dưỡng mỗi ngày, đặt mục tiêu khoảng 200 g protein, 250 g carbohydrate và 60 g chất béo.

Màn lột xác về ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn đời sống xã hội và tình cảm của David. Sự tự tin mới giúp anh thoải mái chủ động làm quen với mọi người.

Trong video ghép ảnh trước và sau đăng trên mạng xã hội, David gần như không thể nhận ra khi đứng cạnh ba người bạn trong những bức ảnh ngày trước và hiện tại.

Video hiện thu hút 15,6 triệu lượt xem và 2,3 triệu lượt thích. Một người bình luận: "Đây chính là màn lột xác mà tôi đang muốn". Người khác viết: "Tôi vẫn đang lướt đi lướt lại vì không thể tin nổi". Hầu hết nhận xét David đã trở thành 'con người khác'.

Theo David, giảm cân tự nhiên, không dùng thuốc, mang lại sự thay đổi lớn về tinh thần. "Bạn có được một bản lĩnh không thể tiêm vào cơ thể. Mọi thử thách đều trở nên khó khăn hơn, nhưng giờ tôi có thể làm những điều trước đây tưởng không thể. Trước đây tôi từng không chạy nổi một dặm (1,6 km), còn giờ có thể hoàn thành 5 km trong chưa đầy 30 phút", anh nói.

Theo David, sự tự tin anh có không đến từ ngoại hình mà từ những gì anh đã chứng minh được với chính mình. "Trước đây, tôi dành nhiều thời gian tưởng tượng về cuộc sống mình mong muốn. Giờ muốn làm gì, tôi đứng dậy và thực hiện. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thực sự đang sống thay vì chỉ tồn tại", David nói.