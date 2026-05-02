Ông lão 73 tuổi bán vé số dạo, làm từ thiện hơn 70 triệu đồng mỗi năm

Chịu nhiều biến cố

Tại TPHCM, ông Đoàn Văn Thái (73 tuổi, phường Hòa Bình) được người dân biết đến với biệt danh "ông Thần Tài nhân hậu". Bởi, khi bán vé số dạo, ông thường mặc trang phục, hóa trang thành nhân vật Thần Tài.

Trên đường mưu sinh, ông Thái giữ tinh thần lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi. Thế nhưng ít ai biết phía sau nụ cười ấy là những biến cố đau lòng.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 284, ông Thái chia sẻ về những tháng ngày đau đớn nhất của đời mình. Vợ chồng ông Thái chỉ có 1 cô con gái.

Ông Thái thoáng buồn khi kể lại những biến cố đau lòng

Thế nhưng khi đang học lớp 6, con gái ông phát bệnh về não. Thương con, ông bà chạy vạy, cố gắng mưu sinh kiếm tiền chạy chữa. Dù vậy, khi 21 tuổi, con gái ông qua đời.

Người con độc nhất qua đời, ông bà đau khổ tột cùng. Dù cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, ông bà vẫn cố gắng động viên nhau vượt qua.

Không lâu sau khi mất con, vợ ông Thái phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Dù thuốc thang, kiêng khem nhưng sức khỏe của bà vẫn yếu dần theo năm tháng.

Sau nhiều năm, biến chứng của bệnh khiến bà mất sức lao động, thậm chí có thời gian chỉ có thể nằm trên giường. Mọi công việc trong nhà đều do một tay ông Thái chăm lo.

Mỗi khi đi bán vé số, ông Thái lại mặc các trang phục khác nhau để gây chú ý

Hơn 1 năm trước, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, vợ ông Thái qua đời. Vợ mất, con gái không còn, ông Thái cô đơn, thui thủi một mình trong căn nhà không còn hơi ấm người thân.

Ông tâm sự: “Khi bà ấy còn, tôi đi bán vé số bằng xe máy. Bởi, tôi cần về nhà vào giờ trưa thật nhanh để chăm sóc bà ấy. Giờ đây căn nhà trống rỗng, không có tiếng nói, không còn dáng người.

Buồn lắm! Lâu lâu nhớ bà ấy, tôi chỉ biết mở điện thoại ra xem đoạn clip có quay cảnh bà ấy nói chuyện cho đỡ buồn.

Sau khi bà ấy qua đời, tôi không đi bán vé số bằng xe máy. Tôi đi bộ và từ tốn trở về nhà vì không còn ai đợi mong, chờ tôi về chăm sóc, cơm nước nữa”.

Làm từ thiện gần 70 triệu đồng/năm

Tại phường 5 (quận 11, TPHCM cũ), nhiều năm qua, ông Thái được người dân xung quanh yêu quý. Bởi, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông vẫn dành nhiều thời gian, sức lực làm từ thiện.

Tại chương trình, bà Võ Thị Huỳnh (90 tuổi, phường Hòa Bình) - hàng xóm của ông Thái, cho biết khi bán vé số có lời, ông Thái đều đem làm từ thiện.

Trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân (phường Hòa Bình) của mình, ông Thái treo nhiều bằng khen, thư cảm ơn, giấy biểu dương “gương người tốt việc tốt”.

Trong nhà ông Thái có nhiều giấy khen, bằng khen, thư cảm ơn, biểu dương người tốt, việc tốt

Ở một góc khác của căn nhà, ông cất giữ hàng trăm bộ trang phục khác nhau. Các trang phục này đa dạng màu sắc, kiểu dáng từ hiện đại, truyền thống đến những trang phục của các dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, ông còn có trang phục để hóa trang, vào vai các nhân vật thần thoại, lịch sử như: Khương Tử Nha, Thần Tài… Khi đi bán vé số, ông Thái đều sử dụng các trang phục này để hóa trang, nhập vai một nhân vật cụ thể.

Hiện nay, mỗi ngày ông dậy từ 5h bắt đầu hóa trang và đi bán vé số từ 6h30. Ông đi bộ hơn 14km tại khu vực xung quanh nơi ở để bán hơn 400 tờ vé số/ngày.

Số tiền thu được từ công việc này, sau khi sử dụng cho chi phí sinh hoạt, ông dành để làm từ thiện thông qua hoạt động gửi tiền mặt, tặng gạo cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Hiện nay, ông Thái vẫn đi bán vé số dạo để mưu sinh, làm từ thiện

Ông chia sẻ: “Mỗi ngày tôi bán khoảng 400 vé số, lời khoảng 400.000 đồng. Tôi chắt chiu, sử dụng một nửa số tiền và để lại 200.000 đồng/ngày dùng cho các hoạt động thiện nguyện.

Tính ra mỗi năm, tôi dành được hơn 70 triệu đồng để giúp người nghèo. Những ngày đầu, khi biết tôi đi bán vé số mà dành dụm tiền làm từ thiện, nhiều người chê cười lắm.

Họ nói tôi nghèo mà chảnh, bán vé số dạo mà đòi làm từ thiện. Nhưng tôi không buồn. Thiện nguyện thì phải tự nguyện, nếu mình tính toán thì không thể làm được”.

