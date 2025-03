Nữ sinh Vĩnh Phúc từng giành học bổng 16 trường đại học đã ra đi mãi mãi ở tuổi 19

Nguyễn Thị Minh Hạnh (sinh năm 2005, quê Vĩnh Phúc) là bạn teen nổi bật từng giành hàng loạt học bổng của các trường đại học lớn như: SP Jain, Monash, Deakin, University of Sydney (Úc), Augustana College, Colorado College, DePauw University, Trinity University (Mỹ), University of Dundee, University of Bristol (Anh), cùng các trường đại học tại Việt Nam như RMIT, Vin University, British University Vietnam and Swinburne Vietnam.

Trong đó, học bổng cao nhất mà Minh Hạnh đạt được là học bổng 90% (tương đương 2 tỷ đồng của SP Jain School of Global Management, Úc). Nữ sinh còn thông thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong đó, cô xuất sắc giành được IELTS 8.0 ngay từ lớp 11 với kĩ năng Listening lên tới 8.5.

Tuy giành được nhiều học bổng lớn trong và ngoài nước nhưng cô bạn quyết định theo học tại Việt Nam và chọn làm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2023.

Vào tháng 6/2024, Minh Hạnh bất ngờ thông báo cô mắc bệnh ung thư máu. Cô đã xây dựng kênh TikTok chia sẻ về những câu chuyện, cuộc sống đời thường, trong đó, một trong những video thu hút sự chú ý của Minh Hạnh là “1 ngày điều trị ung thư ở tuổi 19 của mình”, cho thấy cô bạn luôn lạc quan, cố gắng chống chọi với bệnh tật. Trên hành trình này, nhiều dân mạng cũng như bạn bè đồng trang lứa cũng gửi lời động viên, an ủi Minh Hạnh, mong bạn giữ tinh thần lạc quan vượt qua bạo bệnh.

Mới đây, anh trai ruột của Minh Hạnh xác nhận thông tin em gái đã qua đời sau gần 1 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Người thân cho biết, bạn mất vào ngày 23/3, lễ an táng diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua tại quê nhà Vĩnh Phúc.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng cũng như những người theo dõi Minh Hạnh cảm thấy tiếc thương và xót xa cho một cô gái giỏi giang, tài năng khi ra đi mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.