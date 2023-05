Nữ sinh Ngoại ngữ mong muốn lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Cô sinh viên sư phạm “đa-zi-năng”

Vũ Thu Hằng sinh năm 2002 và hiện là sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh. Khi còn là học sinh lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, cô từng xuất sắc giành giải Nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nhờ đó, Thu Hằng được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học lớn, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Ngoại thương - những ngôi trường là niềm mơ ước của không ít bạn trẻ GenZ. Thế nhưng, sau rất nhiều cân nhắc, cô quyết định chọn học ngành Sư phạm Tiếng Anh với mong muốn tiếp tục trau dồi và phát huy thế mạnh ngoại ngữ của bản thân.

“Thay vì hài lòng với những thành tích trên giấy, mình muốn tạo ra những giá trị thực sự cho xã hội bằng những kiến thức và kỹ năng đã có. Trong đó có việc truyền cảm hứng và giảng dạy tiếng Anh cho thế hệ tương lai. Đến hiện tại, mình vẫn luôn cảm thấy đúng đắn và biết ơn vì đã lựa chọn con đường này”, cô lý giải.

Bảng thành tích đáng nể của Thu Hằng.

Thu Hằng hiện có điểm tích lũy gần như tuyệt đối 3.98/4.0 và giành học bổng khuyến khích học tập ở tất cả kỳ học. Với học bổng ngoài ngân sách, cô đã chinh phục thành công ba học bổng lớn: Học bổng Pony Chung Hàn Quốc, Học bổng Panasonic và Học bổng sinh viên tình nguyện Hyundai Jump School. Tháng 4/2023 vừa qua, cô tự tin đại diện nhóm nghiên cứu thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học tại ngày chính hội của Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” (ULIS National Conference).

Sau ba năm theo học ngành sư phạm, Thu Hằng cảm thấy bản thân đã có những thay đổi nền tảng từ bên trong mà cô vô cùng trân quý, đó là biết lắng nghe, kiên nhẫn và thấu cảm hơn. “Mình thực sự được truyền cảm hứng rất nhiều từ các thầy cô, các bạn và từ chính các em học sinh mình làm việc cùng. Các em rất hiểu biết và nỗ lực vì thế mình luôn có cảm giác là mình phải không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để trở thành một người xứng đáng với vai trò hướng dẫn và hỗ trợ các em. Với mình, tinh thần học tập suốt đời thực sự rất quan trọng, đặc biệt với các bạn đang theo đuổi ngành sư phạm như chúng mình”, Thu Hằng chia sẻ.

Thu Hằng tại Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2023.

Cô nhìn nhận các bạn học sinh ngày nay không chỉ tài năng mà còn rất nỗ lực. Vì thế cô cần không ngừng trau dồi để trở thành một giáo viên giỏi, xứng đáng với vai trò người hướng dẫn và hỗ trợ các em. Đây cũng chính là động lực để cô không ngừng phát triển và trở thành một người tốt hơn cả về kiến thức, tư duy, kỹ năng và thái độ.

Không chỉ học tập qua sách vở, cô còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để nâng cao những kỹ năng mềm. Thu Hằng đã tích cực tham gia các Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) từ khi học phổ thông, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành của toàn bộ học sinh khối 12 vào năm cuối cấp.

Ở đại học, cô tiếp tục thể hiện khả năng lãnh đạo khi là trở thành Bí thư Liên chi Đoàn Khoa và Khối trưởng khóa QH-2020 của khoa Sư phạm Tiếng Anh. Cô cũng là Trưởng Ban tổ chức TEDxULIS 2021 - chương trình TEDx đầu tiên được tổ chức tại ULIS, giữ vai trò Trưởng ban Hậu cần cuộc thi “Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc - E4US 2022” thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, cũng như là thành viên Ban tổ chức nhiều sự kiện khác dành cho học sinh - sinh viên. Mới đây, Thu Hằng vinh dự được chọn là 1 trong 10 đại biểu thanh niên Việt Nam được tham gia Chương trình giao lưu lãnh đạo thanh niên ASEAN – Nhật Bản trong khuôn khổ JENESYS 2022, diễn ra từ ngày 21-28/2/2023.

Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

Để có thể “đa-zi-năng”: vừa đi học, đi dạy, hoạt động Đoàn - Hội, tham gia ngoại khóa, Thu Hằng cho biết cô có một số cách sau để có thể quản lý thời gian hiệu quả. Thứ nhất, xác định rõ những điều muốn làm trong ngắn hạn và dài hạn để có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên và chọn lọc từng hoạt động. Một điều mà cô đã rút kinh nghiệm sâu sắc là việc học cách biết nói không và từ chối. Những ngày là tân sinh viên, cô luôn muốn trải nghiệm thật nhiều vì sợ cảm giác bị bỏ lỡ (F.O.M.O - Fear of Missing Out). Thế nhưng sau một thời gian, cô nhận ra việc ôm đồm quá nhiều khiến bản thân không thể đảm bảo được chất lượng của các chương trình, mà chính cô cũng không có thời gian để học hỏi và tự rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động. Để chọn được hoạt động phù hợp, bản thân cô thường tự hỏi “Mình muốn trở thành người thế nào trong 5 năm, 10 năm tới? Và “Liệu việc mình lựa chọn làm hôm nay có giúp mình trở thành người mình mong muốn không?”.

Thu Hằng là 1 trong 18 cá nhân nhận danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.

Thứ hai, thay vì tăng thời gian, Hằng cố gắng tăng độ tập trung và hiệu suất trong từng việc. Cô chia sẻ bản thân thường có thói quen đa nhiệm, thay vì tập trung tuyệt đối vào một nhiệm vụ thì lại “ôm đồm” nhiều việc cùng lúc. Tuy nhiên, theo Hằng đa nhiệm có thể cho ta cảm giác làm được nhiều việc, nhưng vì độ tập trung không cao nên hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng. Cô nói thêm: “Mình đang học cách để cải thiện độ tập trung khi làm việc. Thay vì làm nhiều việc một lúc, mình cố gắng luyện tập để tập trung 100% sự chú ý vào từng việc mình làm”.

Thứ ba, hãy cho bản thân thời gian. Theo Thu Hằng, thế hệ GenZ phải đối diện với cảm giác phải “chạy” không ngừng và thật nhanh để không bị “lỡ nhịp” với cuộc sống biến đổi không ngừng. Bản thân cô cũng từng như thế. Cô từng có những lịch trình rất dày, thậm chí cảm thấy bứt rứt không yên nếu có thời gian rảnh. Sau một số thành công ban đầu, cô rơi tình trạng quá sức (burnout) cùng cảm giác mệt mỏi, mất đi động lực trong một thời gian dài. Trải nghiệm không vui đó đã dạy cho cô một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc lắng nghe chính mình. Bản thân phải khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần mới có thể hoàn thành tốt những hoạt động trong cuộc sống.

Lời khuyên dành cho các bạn học sinh - sinh viên

Khi một mùa hè nữa lại tới, một khoá học sinh lớp 12 nữa đang bắt đầu điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và quyết định lựa chọn ngành học. Là một sinh viên xuất sắc, cũng là một cô giáo tương lai, Thu Hằng đã gửi một vài lời chia sẻ với các bạn học sinh - sinh viên và độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.

Thu Hằng cùng các đại diện Việt Nam tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì phát triển bền vững 2022”.

Đối với các bạn sinh viên, cô cho rằng mùa hè sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để các bạn ứng tuyển các hoạt động ngoại khoá chất lượng. Ngoài khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là các ngoại ngữ phổ biến như Tiếng Anh, mỗi sinh viên cần bổ sung một số kỹ năng quan trọng khác để nâng cao khả năng trúng tuyển:

Đầu tiên, đó là tinh thần chủ động, dám thử và không ngại thất bại. Dù cơ hội chỉ là 1% cũng hơn 0% nếu chúng mình không thử - “​​You miss 100% of the shots you don't take”.

Tiếp theo là tinh thần cầu tiến và không ngừng học hỏi. Thu Hằng kể “Cô giáo mình từng bảo hãy tiếp cận mọi vấn đề với ‘beginner's mind’, tức cái tâm của người mới bắt đầu, luôn khiêm tốn và khao khát tìm tòi những điều mới.”

Cuối cùng, hãy luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cam kết với mỗi hoạt động mà bạn tham gia. Theo cô, việc trúng tuyển vào những chương trình mong muốn là cơ hội tuyệt vời, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta tận dụng cơ hội này thế nào. Bản thân cô cũng đôi khi thiếu kiên trì nên cô thực sự rất ngưỡng mộ những người có tinh thần cam kết và sự bền bỉ trong mỗi công việc. Họ có thể không phải những người đi nhanh nhất, nhưng sẽ là những người đi xa nhất.

Thu Hằng tham gia chương trình “Mùa đông ấm 2023” tại Sơn La do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ULIS tổ chức.

Còn đối với các bạn học sinh phổ thông, Thu Hằng cho rằng khi chọn một ngành học không có nghĩa là tự giới hạn bản thân trong lĩnh vực ấy, mà đó chỉ là một mũi nhọn cụ thể mà mình tự xác định để phát triển. Khi trở thành sinh viên, các bạn vẫn có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động khác để phát triển tư duy và kiến thức liên ngành.

Thu Hằng cũng nhắn nhủ: “Các em phải tin mình sẽ làm được thì các em mới làm được, đây cũng là điều này mình vẫn hay nói với em trai mình. Như câu nói nổi tiếng của nhà văn Paulo Coelho trong cuốn Nhà giả kim: ‘Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó.’ Mình xin chúc các em học sinh sắp tham gia vào kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT tới đây sẽ có một niềm tin thật mạnh mẽ và chinh phục được điều các em muốn”.

Thu Hằng tại Nhật Bản khi tham gia chương trình giao lưu lãnh đạo thanh niên ASEAN – Nhật Bản, tháng 2/2023.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-ngoai-ngu-mong-muon-lan-toa-tinh-than-hoc-tap-suot-doi-post1532635.tpo