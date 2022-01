Nữ sinh Kinh tế Quốc dân năng động, yêu văn chương

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 15:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Phạm Thu Phương, sinh năm 2001, đang là sinh viên năm ba trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phương từng là một cô gái bé nhỏ yêu thích văn chương và viết lách. Từ khi học lớp 5, Phương đã là Cộng tác viên của Báo Yên Bái. Yêu văn chương, yêu cái đẹp và tinh thần nhân đạo mà văn học luôn truyền tải.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành với Chuyên văn đã giúp mình chắp cánh ước mơ đó. Nhưng mình luôn luôn mặc cảm, tự ti vì ngoại hình bé nhỏ, nấm lùn, làn da cháy nắng vì đi học xa nên cấp ba mình rất rụt rè, nhụt nhát và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mình chưa biết yêu thương bản thân, chưa biết chăm sóc cơ thể và chưa biết làm tôn lên nét đẹp riêng của mình. Mình từng là một học sinh mờ nhạt, luôn e ngại, lo sợ vì ngoại hình xấu xí.

Mình không muốn mãi mãi như vậy mà muốn trở thành người năng động, tự tin và giỏi giang nên đã đăng ký và trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở đây, mọi người đều học giỏi, xinh đẹp và hoàn hảo. Từ ngày đặt chân vào đại học, mình luôn tự nhủ với bản thân và coi đó là châm ngôn sống của mình: Dù cho bầu trời có sập xuống, dù cho khó khăn đến thế nào, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mình tin người khác làm được thì mình sẽ làm được và không điều gì có thể đánh gục được mình. Do đó, mỗi ngày mình đều suy nghĩ rất tích cực và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Mình luôn hướng đến hình ảnh một cô gái xinh đẹp, năng động, có học thức và giàu lòng yêu thương.

Đối với mình, việc tham gia CLB Nguồn Nhân lực Đại học Kinh tế Quốc dân HRC - NEU là bước ngoặt của mình. Nơi đây giống như một lớp học nhỏ và mái nhà thứ hai của mình. Mình được học tập rất nhiều kiến thức về nhân sự, về truyền thông và cách tổ chức sự kiện. Mình và các bạn CLB cùng tổ chức và chạy rất nhiều chương trình. Qua mỗi event, mình trưởng thành rất nhanh, hiểu biết và rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Những đêm vừa học, vừa chạy deadline nhưng mình chưa bao giờ mệt mỏi. Mình hiểu đây là cơ hội quý giá mà CLB đem lại cho mình. Ở HRC, mình chưa bao giờ cô đơn bởi luôn có những người bạn thân thiết, bên mình từ trong công việc và cuộc sống, luôn yêu thương mình rất nhiều.

Ngay từ năm nhất, mình đã đi làm thêm. Khi đó chưa có nhiều kinh nghiệm, mình xin làm hành chính văn phòng và nhân sự để quen với cảm giác đi làm. Đầu năm hai, mình làm dịch thuật cho một công ty Mỹ, mình rất ấn tượng với phong cách làm việc đúng giờ và kiểm soát nhân viên của họ. Cũng trong năm hai, mình trở thành Content Creator của Công ty cổ phần dịch vụ đào tạo trực tuyến. Mình chịu trách nhiệm sản xuất các khoá học E-learning để đào tạo các thực tập sinh, nhân viên mới. Mình rất vui khi các khoá học do mình và team sản xuất được mua bởi các công ty khác. Đây có thể là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình bởi khi đó mình là thành viên nhỏ tuổi nhất công ty. Năm hai mình đã lọt vào vòng final của Cuộc thi Đại sứ tuyển dụng một ngân hàng lớn. Chương trình chỉ dành cho sinh viên năm 3 nhưng với một sinh viên năm hai, việc lọt vào vòng cuối cùng đã là một thành công rất lớn của mình. Trong thời gian nghỉ dịch covid, mình nhận các job viết content, viết SEO. Mình thường viết về mỹ phẩm và và nội thất cho sàn thương mại điện tử.

Tuy công việc và các hoạt động bận rộn nhưng mình không hề xem nhẹ việc học trên lớp. Đối với mình, việc học trên lớp là nền tảng, gốc rễ còn đi làm sẽ giúp mình nâng cao kỹ năng và vận dụng những kiến thức từ sách vở. Vì là trường kinh tế nên hầu hết các môn đòi hỏi logic, tính toán mà mình là học sinh chuyên văn nên đây chưa hẳn là thế mạnh của mình. Do đó, mình tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, bài khó mình sẽ hỏi bạn bè để tìm ra lời giải chứ không bỏ cuộc trước những con số. Thầy cô và các bạn rất nhiệt tình và luôn giúp đỡ mình nên GPA của mình ngày càng cải thiện. Mình cũng muốn rút ngắn thời gian học nên thường đăng ký học vượt và dự tính trong năm nay mình sẽ tốt nghiệp sớm (3 năm thay vì 4 năm).

Bên cạnh việc học và đi làm, mình còn nhận quảng cáo và pr các sản phẩm trên trang FB cá nhân. Mình thường quảng bá các sản phẩm làm đẹp như skincare và make up. Đây cũng là thông điệp mình muốn gửi gắm tới các bạn nữ. Hãy luôn trở nên xinh đẹp và yêu thương, chăm sóc bản thân. Mình tin rằng ai cũng có vẻ đẹp riêng, chỉ cần bạn dám thay đổi và trân trọng bản thân hơn. Mình đã vượt qua những ngày tháng lo lắng về ngoại hình và nhận ra rằng: sự tự tin và yêu thương bản thân sẽ giúp bạn toả sáng ở bất cứ đâu mà không một lớp make up nào có thể giúp bạn. Mình cảm thấy rất may mắn khi bén duyên với công việc này vì đem lại cho mình niềm vui khi được giới thiệu các sản phẩm chất lượng và truyền lửa tới các bạn nữ đang tự ti về ngoại hình.

Thực ra 1 ngày của mình khá bận rộn khi sáng đi làm, chiều đi học, tối đi dạy thêm. Đêm về mình sẽ học bài, đọc sách, đặc biệt là ôn tập IELTS. Với mình, tiếng anh rất quan trọng và là chìa khoá gia nhập thị trường của các công dân trẻ hiện nay. Khi đi làm, ngoài chuyên môn thì tiếng anh là một yếu tố giúp bạn thăng tiến nhanh hơn. Nên mình đang tích cực ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi IETLS sắp tới.

Mình xuất phát từ một cô gái nhút nhát, rụt rè, tự ti. Nhưng mình luôn luôn nỗ lực mỗi ngày và không đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào. Bất kể bạn là ai, hãy tin tưởng vào bản thân, cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đặc biệt, trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn luôn suy nghĩ tích cực và lan toả tình yêu thương tới những người xung quanh.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-kinh-te-quoc-dan-nang-dong-yeu-van-chuong-post1409453.tpoNguồn: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-kinh-te-quoc-dan-nang-dong-yeu-van-chuong-post1409453.tpo