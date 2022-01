Nữ sinh Giao thông tài năng mong ước được đi trao đổi học tập với sinh viên Châu Âu

Nguyễn Vũ Hoàng Lan (sinh năm 1999) là sinh viên năm 5 – Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin-Truyền thông (Ngành Điện tử viễn thông) Trường Đại học Giao thông Vận tải. Lan may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình có truyền thống học tập: Ông ngoại là Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của một ngành khoa học kỹ thuật ở Việt Nam, bố là biên tập kiêm phụ trách khoa học công nghệ cao tại một nhà xuất bản ở Hà Nội.

Đó cũng chính là những truyền thống động lực cho Hoàng Lan theo ngành kỹ thuật này mà vốn dĩ thường dành cho các bạn nam.

Ngành kỹ thuật thường được đánh giá là khá nặng đối với các bạn nữ. Nên ngay từ năm nhất mình đã nỗ lực chăm chỉ học tập, tìm kiếm cho mình 1 phương pháp học tập và rèn luyện hiệu quả nhất. Mình thường xuyên ngồi bàn đầu, tích cực phát biểu xây dựng bài và đặt ra các câu hỏi trong giờ học qua đó giúp mình hiểu rõ hơn và cũng ghi nhớ lâu hơn các bài giảng. Bên cạnh đó, mình thấy bạn bè xung quanh rủ nhau đi làm thêm và mình cũng không nằm ngoài số đó. Mình lựa chọn công việc gia sư môn vật lý và hóa học vì đó là thế mạnh của mình hồi còn học THPT và mình cũng được thầy giáo dạy vật lý năm nhất gọi đi học đội tuyển thi Olympic Vật Lý sinh viên toàn quốc nhưng bố mẹ mình đã không cho vì biết kỳ thi sẽ tổ chức ở TP.HCM, con gái đi không an toàn.

Công việc làm thêm gia sư này mình thấy rất phù hợp với sinh viên vì tính linh hoạt và sự chủ động về mặt thời gian. Công việc giúp mình được rèn luyện thêm kỹ năng thuyết trình và sự tự tin giúp ích rất nhiều cho học tập và cuộc sống sau này. Mình lựa chọn công việc gia sư này còn vì 1 lý do là hồi bé mình có mơ ước sau này lớn lên trở thành cô giáo giống như mẹ của mình.

Khó khăn nhất của mình chính là việc phân bổ thời gian 1 cách hợp lý để có thể hoàn thành thật tốt việc học tập trên lớp, nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn-Hội, CLB, rèn luyện thể thao như bơi, nhảy, võ thuật, yoga, chơi violin,… cùng với các công việc nhà và việc làm thêm. Mình được thầy cô và bạn bè đánh giá là người có trách nhiệm trong học tập cũng như mọi hoạt động khác.

Nhiều lúc công việc, deadline dồn dập thì mình vẫn lựa chọn thức đêm để hoàn thành thật tốt thay vì làm qua loa cho xong. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi và nản chí nhưng mình lại nghĩ đến lý do mà mình bắt đầu và rồi mình lại tiếp tục cố gắng hơn. Tuy mình may mắn được sinh ra trong một gia đình không bị áp lực về tài chính nhưng không vì thế mà mình ỷ lại, ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ đã luôn dạy mình trở thành 1 người sống tự lập và mình luôn ý thức được điều đó.

Đôi khi mọi thứ đến với mình như một cái duyên vào thời điểm mình không ngờ tới nhất. Kể từ khi bước chân vào đại học mình đã có mong ước được đi trao đổi sinh viên Châu Âu. Mặc dù bố mẹ rất yêu thương mình nhưng bố mẹ luôn đề cao sự tự lập của con cái nên nếu mình muốn đi thì bắt buộc mình phải giành được học bổng toàn phần.

Trong 2 năm đầu tiên mình cũng đã để ý tới các học bổng tuy nhiên học bổng toàn phần đúng ngành mình học thì khá hiếm và nếu có thì cũng rất khó khăn vì tỉ lệ chọi lớn. Nhưng ông trời có lẽ đã không phụ lòng mình. Mình đã may mắn giành được Học bổng Toàn phần ERASMUS+ FOR STUDY của Hội đồng Liên minh Châu Âu EU tại trường ĐH Bách Khoa Bucharest – Rumani cho học kỳ II năm học 2019-2020. Tuy nhiên, thời điểm mình nhận được tin vui ấy thì cũng nhiều nỗi lo ập đến.

Thời điểm đó chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là mình phải khởi hành trong khi có rất nhiều giấy tờ thủ tục phải hoàn thành như mua vé máy bay, làm visa, lý lịch tư pháp, thủ tục bảo lưu học tập cùng nhiều giấy tờ phải dịch công chứng khác. Và tháng 12 đó cũng là tháng mình đang trong kỳ thi học kỳ I và cũng là trưởng BTC một sự kiện quan trọng của CLB mình.

Trung bình để hoàn thiện hết các giấy tờ, thủ tục phải mất tầm 3 tháng nhưng mình cũng rất may mắn gặp được 1 người anh khóa trên đã giúp đỡ mình rất nhiệt tình nên cuối cùng mình cũng đã kịp lấy visa ngay trước hôm khởi hành vài ngày. Niềm vui lúc đó còn được nhân 3 khi mà sự kiện mình chủ trì tổ chức thành công rực rỡ và kết quả học tập kỳ đó điểm TBC mình được 4.0/4.0.

Sau khi kết thúc kỳ trao đổi mình quay trở lại trường và lựa chọn con đường gập ghềnh hơn là tiếp tục theo học cùng các bạn K58 thay vì lùi xuống học cùng K59 như nhà trường đề xuất. Do mình đã bỏ lỡ 1 học kỳ cơ sở ngành nên khi học lên chuyên ngành mình đã gặp không ít khó khăn. Nhưng đây là quyết định của mình nên mình phải có trách nhiệm với quyết định ấy. Và giờ thì mình cũng đã vượt qua rồi, học kỳ đó mình cũng may mắn đạt được điểm số 4.0/4.0.

Ở thời điểm hiện tại, mình vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa học bù một số môn trong học kỳ mình đã bỏ lỡ khi đi trao đổi và là đi làm full time tại TT Kỹ thuật Toàn cầu thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông.

Vào kỷ niệm sinh nhật thứ 18 mình được mẹ tặng cuốn tiểu thuyết “Miếng da lừa” của Honore De Balzac đó là món quà tinh thần quý giá đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tuổi trẻ sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu ta không biết sử dụng nó. Tuổi trẻ sẽ như “miếng da lừa” bị co rút và biến mất vì nhiều ham muốn vô bổ. Và đến một lúc nào đó ta bỗng thấy hối tiếc khi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ phí mất thời vàng son. Ý nghĩa của câu chuyện đó luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực học tập tốt, rèn luyện tư cách đạo đức tốt để mai sau ra trường trở thành 1 kỹ sư có trình độ chuyên môn tốt góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Song song với học tập mình còn tham gia tích cực các hoạt động của trường, khoa, lớp và CLB. Và năm 2021 vừa rồi mình vô cùng vinh dự, tự hào, may mắn và xúc động khi là 1 trong 20 Nữ sinh Tiêu biểu Toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2021 và được trao tặng Bằng khen tại Lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng KHCN và phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực KHCN do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Điều này đã tiếp thêm động lực to lớn cho mình để tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hơn trong tương lai.

Thành tích học tập, hoạt động sinh viên: § Lớp Phó Học tập và Chi hội Phó lớp Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông K58. § Uỷ viên Ban chấp hành LCH Khoa Điện - Điện tử nhiệm kỳ 2018-2020. § Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh trường ĐH Giao Thông Vận Tải nhiệm kỳ 2019-2020. § Điểm TBC học tập 3.64/4.0; Điểm TBC chuyên ngành: 3.86/4.0; Điểm RLSV 94/100; TOEIC 815 § Là 1 trong 20 Nữ sinh Tiêu biểu Toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2021 và vinh dự được trao tặng Bằng khen tại Lễ trao giải do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. § Nhận Học bổng Toàn phần ERASMUS+ FOR STUDY của Hội đồng Liên minh Châu Âu EU và tham gia chương trình Trao đổi sinh viên tại trường ĐH Bách Khoa Bucharest - Rumani học kỳ II năm học 2019-2020. § Đạt giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và giải Khuyến khích Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021. § Đạt danh hiệu “Sinh Viên 5 Tốt cấp Thành phố” năm 2020; “Sinh Viên 5 Tốt cấp trường” 3 năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020. § Đạt giải Ba cuộc thi lập trình “Marathon Coder” năm 2018. § Đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn diện” năm học 2020-2021. § Là Gương mặt sinh viên tiêu biểu trường ĐH GTVT năm 2020. § Nhận học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường trong nhiều học kỳ. § Tham gia tích cực và đạt giải trong các hoạt động, chương trình do Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa và CLB tổ chức như: Đạt giải Nhì cuộc thi nhảy flashmob chào Tân sinh viên năm học 2017-2018; Đạt giải Ba “Hội diễn văn nghệ” và giải triển vọng toàn đoàn trong Ngày hội sinh viên khoa Điện-Điện tử năm 2018; Huy chương Bạc tại UTC’s Dorm Games năm 2019; Giải Báo tường xuất sắc nhất năm 2018; Giải Nhì đồng đội cuộc thi “Trường tôi là nhất” năm 2017; Là Trưởng ban Truyền thông tại thời điểm CLB Nhận Bằng khen cấp Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô” năm 2018,... § Cựu thành viên CLB Kỹ thuật SV Điện - Điện tử trường ĐH GTVT. § Tích cực tham gia các hoạt động hội nhập: Giao lưu sinh viên với các sinh viên trong nước và quốc tế.

