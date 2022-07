Nữ sinh Đại học Ngoại Thương và chặng đường chinh phục học bổng toàn phần bậc Cao học

Hoa Minh, 22 tuổi, tốt nghiệp bằng Xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại Thương.

Hoa Minh, 22 tuổi, tốt nghiệp bằng Xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại Thương. Không ngủ quên trên chiến thắng, ngay khi vừa tốt nghiệp, cô nàng tiếp tục đạt được học bổng chính phủ Đài Loan 2022.

Hoa Minh trong bộ ảnh kỷ yếu tốt nghiệp Đại học.

Bên cạnh việc sở hữu điểm GPA cao, nữ sinh đã có đề tài NCKH cùng Tiến sĩ Thân Thị Hạnh và được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị Khoa học do khoa Lý luận chính trị trường Đại học Ngoại Thương tổ chức. Ngoài ra, cô nàng còn đạt giải Quý Quân trong Cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh “Speak Out Loud: The E-Commerce Revolution” - chủ đề mang tính ứng dụng cao do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 lên hình thức mua bán hàng hoá truyền thống.

Hoa Minh trình bày tại Hội nghị khoa học ở trường Đại học Ngoại thương.

Và gần đây nhất, Hoa Minh đã xuất sắc đạt được học bổng Đài Loan (MOE) hệ Thạc sĩ và chuẩn bị bắt đầu con đường sự nghiệp của mình trên một đất nước mới. Học bổng hướng đến những sinh viên quốc tế ưu tú sang theo học tại Đài Loan để gặt hái những kiến thức chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và kinh tế xã hội giữa các quốc gia. Và Hoa Minh – cô nữ sinh Đại học Ngoại Thương đã trở thành một trong số ít các sinh viên Việt Nam đạt được học bổng danh giá ấy.

Cô nàng chia sẻ: “Môi trường xung quanh mình (môi trường học tập, làm việc, …) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hướng của bản thân. Có thể thấy, FTU là môi trường rất năng động và sáng tạo. Ở đây, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những người tài năng, xuất chúng. Tuy vậy, đa số họ lại rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ khi cần. Bên cạnh đó, nơi mình đang thực tập, đó là Đại sứ quán Hoa Kì, mình không chỉ có cơ hội được gặp gỡ những người giỏi giang, chuyên nghiệp mà còn được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như: Host các sự kiện, diễn thuyết trước đám đông,... Và mình nghĩ chính nhờ những môi trường tuyệt vời như vậy đã giúp mình có được kết quả như ngày hôm nay.”

Hoa Minh cùng đoàn sinh viên thực tập tại Đại sứ quán Hoa Kì.

Bên cạnh thành tích học tập “khủng”, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái trẻ ấy đã tự mở các lớp dạy tiếng Anh online cho các học sinh trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Hoa Minh còn tham gia rất nhiều chương trình giải trí, mang tính nghệ thuật như Bữa trưa vui vẻ,… Ngoài ra cô nàng còn xuất hiện trên rất nhiều chương trình lớn như IELTS FACE–OFF, fanpage U.S. Embassy in Hanoi.

Hoa Minh còn tham gia rất nhiều chương trình giải trí, mang tính nghệ thuật như Bữa trưa vui vẻ.

Hoa Minh là một trong số ít các tình nguyện viên được Bộ Công thương lựa chọn để đón tiếp các đại diện từ các nước Đông Nam Á tới tham dự hội nghị ASEAN 2020; là thành viên dịch thuật sách, truyện cho trẻ em trong dự án “Let’s read” của tổ chức Asia Foundation.

Ngoài ra, cô gái trẻ còn tham gia các hoạt động từ thiện cùng các tình nguyện viên Pháp và các thí sinh top 40 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại nhà xã hội Long Hải và trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu trong sự kiện cô làm phiên dịch viên cho dự án của một tổ chức phi chính phủ.

Hoa Minh tham gia các hoạt động từ thiện cùng các tình nguyện viên Pháp và các thí sinh top 40 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại nhà xã hội Long Hải.

Hoa Minh cùng đoàn sinh viên tham gia thực tập sinh tại Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hoa Kì.

Cần làm gì để vượt qua chướng ngại vật là sự rụt rè và thích nghi tốt với môi trường học tập tại giảng đường đại học? Hoa Minh chia sẻ: “Vấn đề này mình thấy thường gặp phải ở những bạn sinh viên năm nhất Đại học. Theo mình, cách tốt nhất để vượt qua khỏi sự rụt rè là các bạn hãy đăng kí tham gia vào những hoạt động tập thể như tham gia câu lạc bộ trong và ngoài trường, tổ chức phi chính phủ, các dự án cộng đồng,... để mở rộng mạng lưới network hoặc chủ động tiếp cận với thầy cô, những người đi trước để học hỏi kinh nghiệm từ họ. Và dần dần, các bạn sẽ quen và hòa nhập tốt hơn với môi trường ở Đại học.”

Xinh đẹp, giỏi giang là vậy, Hoa Minh là một cô gái thích đi du lịch đây đó và lưu lại những khoảnh khắc của tuổi trẻ, khám phá văn hoá và ẩm thực mọi miền trong và ngoài nước. Hoa Minh luôn thử thách bản thân bằng việc làm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Cô nàng chia sẻ, vào thời gian rảnh cô thường chơi các môn thể thao như bắn cung và cầu lông, dành thời gian cho gia đình và bạn bè xung quanh.

