Nữ sinh 2K3 giành nhiều học bổng du học Mỹ và Singapore

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 07:00 AM (GMT+7)

Nguyễn Hoa Minh An (còn gọi là Luna) hiện đang sinh sống tại An Giang. An vừa trở thành tân sinh viên trường National University of Singapore (Singapore) nhờ quỹ Chính phủ quốc gia này cấp. Đồng thời, Minh An cũng giành học bổng nhờ những thành tích, giải thưởng xuất sắc trong quá trình tham gia hùng biện các cuộc thi tiếng Anh.

Minh An có bảng thành tích đáng nể khi cô tham gia hùng biện tại nhiều cuộc thi tiếng Anh.

Nhà hùng biện tài ba

Minh An đã có bảng thành tích đáng nể khi cô tham gia nhiều cuộc thi tiếng Anh, như: Quán quân cuộc thi "Speak to Lead" (Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Hocmai tổ chức), Top 3 cuộc thi "English Olympics of Vietnam" (Viện Kỷ lục Việt Nam), Finalists cuộc thi "EF Challenge 2020", Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp Quốc gia (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Huy chương Đồng Tiếng Anh Olympic 30/4/2019, giải Nhất hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh 2019...

An chia sẻ: “Sống ở một thành phố nhỏ, khi mới bắt đầu, mình chật vật vì học lý thuyết nhiều mà thiếu điều kiện thực hành. Mình cố gắng tự học, tìm kiếm những câu lạc bộ tiếng Anh để có người luyện tập cùng, tìm môi trường học tiếng Anh tốt hơn. Đối với kỹ năng nghe và nói là hai yếu tố quan trọng sự thực hành, các kỳ thi hùng biện đã cho mình cơ hội phát triển hai yếu tố đó với cường độ cao. Bên cạnh đó, bố mình là nguồn động lực mỗi khi mình nản lòng”.

Khi tham gia hùng biện cuộc thi "Speak to Lead", Minh An vinh dự được gặp gỡ, trao đổi cùng Đại sứ Mỹ tại tư gia sau ngày thi và ở Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2020. Giành chiến thắng chung cuộc, nhóm của An có cơ hội phát biểu trước Hội nghị đó. Cuộc thi bao gồm nhiều vòng về những vấn đề của mối quan hệ 25 năm Việt Nam - Hoa Kỳ.

“Mình có nhiều trải nghiệm nhờ cuộc thi này. Khi đang thuyết trình, bản trình chiếu của nhóm mình trục trặc nhưng chúng mình đã bình tĩnh hoàn thành phần thi. Nhóm cũng thay đổi lời hát If you happy and you know để khuấy động hội trường. Mình có những người bạn mới tuyệt vời cùng dạo quanh phố phường Hà Nội và cùng nhảy bài Váy hoa xinh cạnh Hồ Gươm vào lúc 12h đêm. Nhờ cạnh tranh với nhiều đối thủ rất giỏi khác, mình đã học thêm được bài học về sự đoàn kết, lên kế hoạch, tạo điểm nhấn cho bài thi”, An chia sẻ.

Cánh cửa mới mở ra

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, An đã giành được nhiều học bổng của Mỹ và Singapore như: 50% học bổng THPT trường Grier School, 50% học bổng THPT trường CATS Boston Academy, học bổng toàn phần của trường Soka University of America và trường Catawba College, học bổng trường Singapore Management University và National University of Singapore.

Minh An trao đổi cùng Đại sứ Mỹ tại tư gia và ở Hội nghi thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2020.

Minh An vừa xác nhận nhập học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường National University of Singapore. Trước đó, An đã có những buổi học online đầu tiên cho học kỳ mới. An cho biết, cô mất 8 tháng để chuẩn bị hồ sơ xin xét duyệt học bổng. Ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng, An mất nhiều công sức chuẩn bị thủ tục đi du học vì Singapore hạn chế số lượng người nhập cảnh.

An giành chiến thắng chung cuộc tại cuộc thi Speak to Lead.

Hiện nay, An lập kênh TikTok để chia sẻ về đời sống của du học sinh, thời trang và lối sống.

“Mình đã hoàn thành gần xong các thủ tục và một tinh thần hào hứng để có mặt tại Singapore sau hai tuần tới. Trong hai năm đầu, mình sẽ được học kiến thức căn bản các lĩnh vực như Marketing, Tài chính, Kế toán, Quản trị Nhân sự... Mình sẽ có hai năm đầu tìm hiểu thêm về bản thân và chọn một đến ba chuyên ngành trong số trên vào năm thứ ba. Sau tốt nghiệp, mình sẽ chọn làm việc và sinh sống tại môi trường phù hợp với hệ giá trị bản thân. Mình nghĩ, dù chọn nơi nào, miễn là được phát triển bản thân và góp phần phát triển đất nước, quê hương mình đều được cả”, An bày tỏ.

