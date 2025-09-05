Nữ giao liên kể về những ngày tháng bị bắt và giam trong xà lim

Tập 34 chương trình Đời Rất Đẹp đưa khán giả gặp gỡ bà Nguyễn Ngọc Huệ – người từng giữ vai trò giao liên tình báo Biệt động Sài Gòn, với hành trình tuổi trẻ gắn liền hiểm nguy, tù đày nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần bất khuất.

Năm 16–17 tuổi, bà Huệ đã bước vào con đường cách mạng. Nhiệm vụ đầu tiên tưởng chừng giản đơn – đi mua một cái cần xé – nhưng lại là khởi đầu cho hành trình vận chuyển vũ khí đầy hiểm nguy. Trong ký ức của bà, những chuyến đi ấy gắn liền với những cách ngụy trang tài tình: một lớp rơm mỏng lót dưới đáy, bên trên xếp thủ pháo, lựu đạn, kíp nổ rồi phủ thêm rơm và những trái cà chua đỏ mọng. Tất cả trở thành một gánh hàng bình thường trên quốc lộ, nhưng thực chất là “món quà đặc biệt” trao cho đồng đội.

Không chỉ dừng lại ở cần xé cà chua, vũ khí còn được giấu trong những thùng gạo hay cả chiếc giường gỗ mới tinh. Bà Huệ nhớ lại lần cùng đồng đội vận chuyển đạn AK trong lòng chiếc giường, đi ngang qua trạm lính tuần. Khi lính thắc mắc, bà nhanh trí trả lời đó chỉ là đồ gỗ mang vào cất để tránh bom đạn. Nhờ sự bình tĩnh và những ám hiệu bí mật bằng chiếc nón lá, chuyến hàng nặng trĩu ấy đã trót lọt trong gang tấc.

“Ngày đó, tôi chẳng thấy sợ, chỉ lo lỡ bị phát hiện thì hỏng việc,” bà bồi hồi. Với những nữ giao liên như bà, niềm vui lớn nhất là hàng đến nơi an toàn, đồng đội nhận đủ vũ khí để tiếp tục chiến đấu.

Thế nhưng, chiến tranh đâu chỉ có những chuyến đi suôn sẻ. Năm 1968, sau khi tham gia lớp huấn luyện chính trị – quân sự, bà trở lại đơn vị và nhận nhiệm vụ trinh sát tại đường Đô Phú Thọ. Chuyến đi cùng chị Ba – một cán bộ phụ trách tại thành phố – bất ngờ bị bại lộ. Cả hai bị địch bắt. Trước mắt bà, chị Ba bị đánh đập đến tím bầm khắp người. Rồi đến lượt mình, bà bị trói, bịt mắt, tra khảo, tra tấn bằng điện. Dù vậy, bà một mực chối, kiên quyết không khai ra đồng đội. Những ngày tháng ấy, bà bị giam trong xà lim suốt 3 tháng rưỡi, chịu đựng cực hình cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong chương trình, bà nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi luôn nhớ lời các tổ trưởng dặn: đi công tác thì phải quyết tâm, dù có bị đánh chết cũng tuyệt đối không khai. Nếu khai ra thì coi như phản bội Tổ quốc, không xứng đáng là bộ đội của Bác Hồ; mà khai thì cũng mất uy tín, mất cơ sở”.

Câu chuyện của bà Huệ không chỉ gợi lại những năm tháng đau thương mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh niềm tin, tinh thần kiên trung của một thế hệ. Từ những chuyến vận chuyển vũ khí bí mật trong bóng tối đến những ngày đối diện tra tấn trong ngục tù, bà đã viết nên trang ký ức không bao giờ phai của dân tộc.