Nữ dược sĩ kiếm 50 triệu đồng/tháng tìm bạn trai có kinh tế ngang mình

Tập 1.133 chương trình Bạn muốn hẹn hò với sự dẫn dắt của Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho Vũ Đình Miến (45 tuổi, TP.HCM), tài xế và Nguyễn Thị Ngọc Lành (45 tuổi, TP.HCM), dược sĩ kiêm kinh doanh nhà thuốc và bất động sản.

Xuất hiện với tà áo dài duyên dáng, Ngọc Lành gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mặn mà. Cô từng kết hôn năm 2003 và ly hôn năm 2014, có hai con hiện sống ở nước ngoài cùng bố.

Nhắc về chồng cũ, cô chia sẻ anh là người tốt, rất tuyệt vời nhưng vì "hết duyên hết nợ". Từ sau ly hôn, nữ dược sĩ từng tìm hiểu vài người nhưng chưa gặp được “người cùng tần số”.

Về phía Đình Miến, anh chia sẻ bản thân lận đận đường tình duyên, dù đã trải qua hai mối tình nhưng chưa gắn bó quá một năm. Anh hiện có nhà, xe riêng và sống một mình.

Khi nói về tiêu chí chọn bạn đời, Đình Miến cho biết không đặt ra hình mẫu cố định, chỉ cần bạn gái sống đúng với bản thân và khiến anh cảm thấy đáng yêu. Trong khi đó, Ngọc Lành mong muốn người đàn ông cao trên 1,68 m, ưa nhìn, chung thủy, thật thà, có kinh tế vững vàng và tính cách tinh tế, tử tế.

Trong phần trò chuyện, Ngọc Lành thẳng thắn hỏi thu nhập của bạn nam. Đình Miến cho biết mỗi tháng anh kiếm tối thiểu 20 triệu đồng. Nữ dược sĩ bày tỏ: “Đến với nhau không phải vì tiền bạc nhưng kinh tế là điều phải nói tới. Em kiếm khoảng 50 triệu đồng/tháng, không cần lo lắng tài chính, nhưng muốn chồng có khả năng tương đương. Phụ nữ lấy chồng về không thể trở thành chỗ để chồng nương tựa.”

Cô cũng chia sẻ nếu tình cảm đủ lớn và kinh tế bạn trai “đủ mạnh”, cô sẵn sàng theo chồng, dù hiện tại bản thân đã có nhà, xe và cơ sở kinh doanh ổn định.

Về chuyện sinh con, Ngọc Lành cho biết vẫn có thể sinh nhưng cần cân nhắc khả năng nuôi dạy. “Nếu không đủ điều kiện kinh tế mà sinh con thì sẽ tội nghiệp”, cô nói thêm.

Kết thúc buổi hẹn, cả hai đều không bấm nút. Ngọc Lành cho rằng họ phù hợp làm bạn hơn. Đình Miến cũng chia sẻ lý do: “Nếu một người phụ nữ quản lý chồng quá khắt khe sẽ khiến chồng không thoải mái. Trong hôn nhân em phải có cái sự hài hòa. Mình làm bạn sẽ tốt hơn.”