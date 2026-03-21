Nộp 500 hồ sơ vẫn thất nghiệp ở tuổi 40

Tháng 3/2025, Valerie Lockhart bàng hoàng nhận thông báo sa thải khi vừa bước vào cuộc họp. Ở tuổi 40, người phụ nữ vốn là trụ cột kinh tế bỗng chốc rơi vào cảnh đứt thu nhập. Cô từng là nhân sự của ngân hàng Morgan Stanley, nằm trong danh sách cắt giảm hàng loạt.

Sống tại Georgia và làm việc từ xa, Valerie nhận ra khoảng cách địa lý là một bất lợi khiến những đóng góp của cô dễ dàng bị lãng quên.

Sau một tháng tĩnh tâm, Valerie bắt đầu tìm việc. Cô cập nhật CV để "vượt rào" các hệ thống lọc tự động (ATS) và liên tục kết nối với mạng lưới quan hệ cũ. Lập hẳn một bảng tính để quản lý, sau gần một năm, số hồ sơ cô gửi đi đã vượt mức 550. Tuy nhiên, cô chỉ nhận được 25 phản hồi. Dù nhiều lần lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng, lời mời làm việc vẫn tuột khỏi tầm tay.

Valerie nhận thấy các doanh nghiệp dường như đang mải miết đi tìm những ứng viên "kỳ lân" (unicorn candidate) - người sở hữu bộ kỹ năng hiếm có, đáp ứng 100% mọi yêu cầu của nhà tuyển dụng với mức lương thấp. Họ thà để trống vị trí còn hơn tuyển dụng một người dày dặn kinh nghiệm nhưng bị đánh giá là "quá tầm" hoặc không còn trẻ.

Nước Mỹ ghi nhận hơn một triệu lao động bị sa thải trong năm 2025. Tầng lớp lao động trí thức và nhân viên văn phòng đang phải đối mặt với một thị trường việc làm "đóng băng". Nhiều công ty thà để trống vị trí hoặc dùng AI thay thế chứ không tuyển mới nhân sự quản lý cấp trung.

Thất nghiệp không chỉ là mất thu nhập, nó còn là sự bào mòn về tinh thần. Vợ chồng Valerie phải sống dựa vào tiền tiết kiệm, quỹ hưu trí và trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Khoản trả góp mua nhà hàng tháng trở thành gánh nặng nghẹt thở.

Khủng hoảng ập đến khi tiền tiết kiệm cạn dần. Một ngày tháng 9/2025, Valerie phát hiện garage ngập nước do rò rỉ đường ống ngầm, thiệt hại hàng nghìn USD. Để ưu tiên mua thực phẩm, gia đình cô đành trì hoãn sửa bình nước nóng và phải sống trong cảnh tắm nước lạnh suốt nhiều tháng.

Sự tự trọng nhường chỗ cho áp lực sinh tồn, Valerie quyết định lập chiến dịch quyên góp trên mạng xã hội và nhận được vài trăm USD hỗ trợ.

Đầu năm nay, vận may mỉm cười khi Valerie nhận được một công việc hợp đồng tạm thời. Việc đầu tiên cô làm khi có lương là sửa hệ thống nước nóng. Trải qua biến cố, cô trân trọng hơn những giá trị bình thường của cuộc sống và tiếp tục nộp hồ sơ mỗi ngày cho các công việc chính thức. Cô không mong trở thành một "kỳ lân" xuất chúng, mà chỉ cần một cơ hội để chứng minh năng lực và bảo vệ tổ ấm.

Trường hợp của Valerie phản ánh hiện trạng khắc nghiệt của thị trường lao động Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhóm lao động trên 45 tuổi thường mất 20-25 tuần để tìm việc mới. Có tới 24% người lao động trên 50 tuổi bị sa thải không bao giờ tìm lại được công việc ổn định như trước. Dữ liệu công bố đầu năm 2026 cho thấy, nhóm người thất nghiệp dài hạn (không có việc làm từ 27 tuần trở lên) chiếm tới hơn 25% tổng số người thất nghiệp.

Sự bùng nổ của các công cụ rải CV tự động bằng AI khiến mỗi tin tuyển dụng dễ dàng nhận về hàng nghìn hồ sơ. Để đối phó, các công ty gia tăng yêu cầu, kéo dài quy trình phỏng vấn lên 5-7 vòng rồi cuối cùng từ chối hoặc bặt vô âm tín (ghosting). Hệ quả là người lao động rơi vào trạng thái chán nản tột độ sau hàng trăm lần nộp đơn vô vọng.

Khảo sát của Tổ chức người hưu trí Mỹ (AARP) cho thấy hơn 60% lo ngại bị phân biệt tuổi tác, trong khi nghiên cứu từ Trường Kinh doanh Harvard chỉ ra nhiều người bị loại chỉ vì mang mác "quá tầm". Áp lực tài chính từ nhà ở, con cái khiến chỉ vài tháng thất nghiệp cũng có thể đẩy nhóm lao động trung niên vào khủng hoảng trầm trọng.