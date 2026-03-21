Từ vụ lùm xùm của nhạc sĩ Minh Khang: Khi người nổi tiếng lộ góc khuất

Duy trì hình ảnh đẹp nhiều năm

Minh Khang là chồng của cựu người mẫu Thúy Hạnh - siêu mẫu đời đầu của Việt Nam, sau này còn được biết đến với vai trò doanh nhân, MC, giám khảo một số chương trình giải trí. Nhưng Minh Khang cũng không cần “dựa hơi” vợ.

Ca khúc được biết đến nhiều nhất của Minh Khang chính là Đứa bé: “Trong đêm một bàn chân bước/ Bé xíu lang thang trên đường/Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em/Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu/Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày/Vì em không cha/Vì em đã mất mẹ/Đau thương vẫn là đau thương…”.

Viết về những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa bằng trái tim ấm áp đã giúp Đứa bé thành bài hát được yêu thích: “Hãy lau khô cuộc đời em/Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người/Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em/Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”.

Ồn ào Minh Khang mắng tài xế taxi nổ ra, có nhạc sĩ nổi tiếng mỉa mai trên mạng xã hội: “Cậu này đã làm gì để được gọi là nhạc sĩ nhỉ”. Không nên nhân ồn ào này để mỉa mai cha đẻ Đứa bé. Tình khúc lứa đôi ở ta nhiều vô kể, nhưng đến nay mảng ca khúc khai thác đề tài trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở Việt Nam vẫn còn thiếu và yếu.

Đứa bé vẫn là một dấu ấn đặc biệt ở mảnh đất ít người gieo trồng này. Minh Khang còn có một ca khúc khác cũng gây sốt là Cầu vồng khuyết, từng là “hit” của Tuấn Hưng. Anh phát hành trong album Vol 6 năm 2008.

Đã lâu, Minh Khang không có “hit” song tên anh chưa chìm. Tác giả Đứa bé và cựu người mẫu Thúy Hạnh có một gia đình êm ấm, đáng mơ ước trong làng giải trí. Những hình ảnh đẹp, viên mãn của gia đình 4 thành viên mỗi lần được hé lộ đều khiến công chúng trầm trồ. Minh Khang còn “ăn điểm” với các chị, các mẹ khi cùng con gái Suti (tên thật Lê Gia An) tham gia chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế?

Nhạc sĩ Minh Khang

Đó là thời điểm 2014, Suti khi ấy chỉ mới 6 tuổi. Họ tham gia mùa đầu tiên của gameshow thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành cho các cặp bố con. Nhạc sĩ Minh Khang tạo ấn tượng là người cha lý tưởng, hiểu tâm lý trẻ thơ, nhẹ nhàng, kiên nhẫn khi ứng xử với con gái.

Không chỉ khán giả mà người trong giới như đạo diễn, NSND Trần Lực cũng tán thưởng: “Minh Khang là nhạc sĩ tài ba và chăm con rất giỏi. Chúng tôi phải học cậu ấy nhiều. Suti cũng như Bờm (con của đạo diễn - PV) ham chơi, lười ăn vậy mà ông bố Minh Khang lo cho con từng li từng tí. Tôi rất ngưỡng mộ bố Minh Khang”.

Trong mắt vợ, Minh Khang là “một nửa” tuyệt vời. Chị luôn dành lời hay ý đẹp khi nói về chồng, cũng không ngại hé lộ thời gian khó khăn của họ. Minh Khang lấy Thúy Hạnh trong hoàn cảnh “đôi bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo”.

Anh còn phải vay tiền để làm đám cưới. Họ từng phải sống cảnh thuê nhà. Minh Khang từng kể, vợ anh mang thai nhưng phải lên cầu thang ở một chung cư cũ nên bị động thai, phải nằm yên ở nhà. 20 năm trôi qua, hôn nhân của họ vẫn “mật ngọt”, giai đoạn khó khăn về tài chính đã qua.

Góc khuất đời thường bị vén lên khiến những ai từng yêu Minh Khang qua những ca khúc đẹp, giàu giá trị nhân văn, những ai yêu hình tượng ông bố lý tưởng mà Minh Khang đã tạo dựng qua chương trình truyền hình thực tế và hình ảnh viên mãn của gia đình Minh Khang - Thúy Hạnh cảm thấy hoang mang, thậm chí bị sốc.

“Thêm dầu vào lửa” bằng xác nhận muộn màng

Khán giả không “sốc” mới lạ khi xem đoạn video phơi bày ứng xử đời thường của Minh Khang. Ai cũng nhận ra giọng nói ấy, gương mặt ấy, dáng hình ấy chính là tác giả Đứa bé, chỉ chờ chính chủ lên tiếng. Nhưng điều họ nhận lại là sự im lặng kéo dài của Minh Khang.

Nhiều ngày trôi qua, tác giả Đứa bé mới lên tiếng công khai trên trang cá nhân thừa nhận hình ảnh và lời nói trong đoạn video từ camera hành trình trong xe công nghệ chính là mình.

Đầu tiên, anh nhận lỗi, do đã uống nhiều rượu nên không kiểm soát được lời nói, “dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực”, anh viết. Minh Khang khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều không nên làm. Nhạc sĩ gửi lời xin lỗi chân thành với tài xế đã bị anh “hành”.

Lời xin lỗi của Minh Khang không giúp dư luận dịu đi. Đang có làn sóng bênh vực tài xế, hạ thấp Minh Khang bằng những lời lẽ cay nghiệt. Có những người còn thẳng tay xóa ứng dụng của hãng xe công nghệ để phản đối quyết định của hãng này, khi ngừng hợp tác với tài xế vi phạm quyền riêng tư của hành khách.

Tuy nhiên, có người cũng đặt ra câu hỏi: Khách hàng là “thượng đế” song không có nghĩa muốn gì được nấy. Ở đây, tài xế phải trả giá cho hành động vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ. Nhưng hành khách thiếu văn minh khi sử dụng dịch vụ lại được cho qua? Như thế đã công bằng hay chưa? Chưa kể, Minh Khang là một nghệ sĩ, phải chịu mức xử lý ra sao với hành vi lệch chuẩn trong ứng xử đời thường.

Trước ồn ào Minh Khang, góc khuất đời thường của nghệ sĩ từng khiến khán giả giật mình. Giữa năm 2021, NSƯT Đức Hải gây sốc khi buông những từ ngữ khiếm nhã trong một bài đăng trên mạng xã hội. NSƯT Chí Trung khi ấy còn để lại bình luận dưới bài viết của đồng nghiệp: “Cạn lời với sự nóng nảy của con trai”. Cư dân mạng phản ứng gắt, có người còn đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Đức Hải. Sau đó, nam nghệ sĩ đã phản hồi rằng anh không phải chủ nhân của những ngôn từ khiếm nhã, chẳng qua do con nuôi của anh “nghịch dại”. Tại thời điểm ấy, khán giả lại “đào” được đoạn clip Đức Hải dạy dùng quần làm khẩu trang phản cảm, anh còn bị chỉ trích vì hình ảnh vừa nói chuyện với khán giả vừa phì phèo hút thuốc.

Thời mạng xã hội phát triển cho thấy những ồn ào đẩy lên đến đỉnh điểm rồi sẽ hạ nhiệt. Nhưng cái mất của Minh Khang thì thời gian không thể bù đắp hay xóa nhòa. Một họa sĩ xin giấu tên cho rằng, không nên quá khe khắt với Minh Khang. Khi say, Minh Khang mất kiểm soát nên mới bị hớ hênh.

Chỉ có những người thân bên cạnh Minh Khang mới biết rõ anh là ai. Nhân ồn ào mà tấn công cả người thân, gia đình của Minh Khang là việc làm thiếu nhân văn, đáng lên án. Nhưng điều này lại đang xảy ra… Một nhà nghiên cứu văn hóa bình luận: “Ồn ào lãng xẹt. Nhạc sĩ mà dùng ngôn ngữ đường phố. Quá chán. Cuối cùng, lái xe và nhạc sĩ đều thiệt”.