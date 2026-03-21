Bắc Bling đang lần lượt xô ngã các cột mốc thành tích nhạc Việt.

MV Bắc Bling chạm mốc 300 triệu view lúc 12h ngày 21/3. Với những chỉ số phụ, MV đã hút gần 2 triệu lượt thích và hơn 181.000 lượt bình luận. Trên nền tảng Spotify, ca khúc đang tiến tới mốc 10 triệu stream (nghe nhạc trực tuyến).

MV của Hòa Minzy đạt 200 triệu view vào ngày 21/5/2025. Sau 10 tháng, Bắc Bling nhận thêm 100 triệu view, cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng.

Hòa Minzy gia nhập nhóm nghệ sĩ có MV hơn 300 triệu view cùng Sơn Tùng M-TP, Jack và 365daband. Cứ giữ tốc độ tăng trưởng như hiện tại, Bắc Bling sẽ sớm vượt qua Hãy trao cho anh (304 triệu view). Phía trước Bắc Bling là cột mốc 400 triệu view để tiệm cận Nơi này có anh (Sơn Tùng), Bạc phận (Jack & K-ICM) và Sóng gió (Jack & K-ICM).

Bắc Bling là ca khúc quốc dân, được đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi đón nhận. Bắc Bling vừa có tính thị trường để đánh vào thị hiếu khán giả, vừa có giá trị nghệ thuật khi mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

MV Sóng gió và Nơi này có anh đã chững lại sau nhiều năm phát hành, hiện tăng trưởng ở mức vài triệu view/tháng. Sẽ không ngạc nhiên nếu một năm sau, Bắc Bling cán mốc 400 triệu view, thậm chí là đạt thành tích cao hơn.

Hòa Minzy đổi đời nhờ Bắc Bling.

Bộ ba Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry tung MV Bắc Bling vào ngày 1/3/2025. Khi đó, Dù cho tận thế của Erik đang thống trị thị trường. Nhưng khi Bắc Bling lên sóng, ca khúc nhanh chóng xô đổ Dù cho tận thế, dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành suốt thời gian dài.

Sự xuất hiện bất ngờ của nghệ sĩ Xuân Hinh là yếu tố quan trọng giúp Bắc Bling gây sốt. Từ thành công của Bắc Bling, sự nghiệp của nữ ca sĩ thăng tiến vượt bậc để tiến vào hàng ngũ sao hạng A nhạc Việt. Theo nguồn tin của Tiền Phong, cát-xê của Hòa Minzy đã tăng gấp đôi sau thành công của Bắc Bling, hiện dao động ở mức 700-900 triệu đồng/show.

Lượng khán giả theo dõi Hòa Minzy trên các nền tảng mạng xã hội cũng tăng vọt. Gần đây, nữ ca sĩ tổ chức Concert riêng và nhanh chóng bán hết vé.