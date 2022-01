Nhiều bạn trẻ chấp nhận bị trừ lương, không nhận thưởng để về quê ăn Tết sớm

Lo lắng về tình hình dịch bệnh, nhiều người trẻ đi làm ở xa cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ làm sớm và thậm chí chấp nhận bị trừ lương, không nhận thưởng cuối năm để tranh thủ về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Lo lắng tình hình dịch bệnh, Minh Tuấn xin nghỉ làm sớm để về quê đón Tết

Chứng kiến những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, Vũ Minh Tuấn (26 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quyết định đặt vé máy bay về quê sớm vào tối ngày 24/1 (tức ngày 22/12 Âm lịch). Tuấn cho biết mình vừa hết thời hạn tự cách ly tại nhà khi thuộc diện F1 nên anh tranh thủ về quê sớm vì không muốn bỏ lỡ Tết Nguyên đán.

“Mình đặt vé xong xuôi rồi, chỉ chờ tới khi khởi hành thôi. Nếu không phải tự cách ly tại nhà 7 ngày thì có lẽ mình còn về sớm hơn nữa. Mình khá lo lắng vì diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội hiện tại. Chỉ khi nào đặt chân về tới Bình Định thì mình mới có thể yên tâm hơn”, Tuấn nói.

Từ vài tuần trước, Tuấn đã thu xếp công việc để chuẩn bị về nhà ăn Tết. Thậm chí, chàng trai trẻ chấp nhận bị công ty marketing mình làm việc trừ một tuần lương để được về sớm khi đã nghỉ quá số ngày nghỉ phép được cho trong một năm.

“Ngoài công việc chính bắt buộc phải đến và làm việc trực tiếp tại công ty, mình có nhiều phần việc khác có thể làm việc từ xa. Thu nhập sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng nếu không về kịp đón Tết Nguyên đán với gia đình, mình còn hối hận hơn.

Gần một năm không về thăm nhà vì dịch bệnh, chưa có khi nào mình cảm thấy nhớ và trông ngóng từng ngày để được đoàn tụ cùng gia đình như thế này. Mình cũng hạn chế tất cả cuộc vui cùng bạn bè, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe. Năm vừa qua đã rất khó khăn rồi, mình không muốn đón một cái Tết xa nhà nữa”, Minh Tuấn bày tỏ.

Đặt chân về quê nhà tại Quảng Ninh từ ngày 18/1, Hải Anh (24 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội) cho biết cô cảm thấy không hối hận khi quyết định về quê nghỉ Tết từ khá sớm.

“Năm vừa rồi cứ có khi nào mình sắp xếp thời gian để về quê thì không do công việc đột xuất thì lại do dịch bệnh nên cả năm trời mình vẫn chưa về nhà. Mình nhớ nhà, nhớ mọi người nên để an toàn và yên tâm hơn, mình quyết định xin nghỉ sớm để về quê”, Hải Anh nói.

So với mọi năm, cô gái 24 tuổi xin nghỉ phép sớm hơn 1 tuần. Thực tế, vì cả Hà Nội và Quảng Ninh hiện tại đều đang có những diễn biến dịch khó lường nên cô gái trẻ chấp nhận không tham gia tiệc cuối năm và bị phạt 1 tuần lương theo đúng hợp đồng lao động đã ký với công ty.

Chấp nhận bị trừ lương một tuần, Hải Anh về quê sớm để yên tâm đón Tết

“Mấy ngày trước, Quảng Ninh yêu cầu người về từ vùng cam phải cách ly 7 - 14 ngày nên mình khá lo lắng. Hiện tại, quy định đó đã được gỡ bỏ nên nhiều bạn bè khác của mình cũng dễ thở hơn. Về sớm như thế này dù hơi đáng tiếc vì bị trừ lương nhưng mình cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu chẳng may bây giờ bị nhiễm COVID-19 thì chắc mình “trầm cảm” mất”, Hải Anh chia sẻ thêm.

May mắn cho Hải Anh, việc cô về quê nghỉ Tết sớm được sếp cho phép. Dù không tham gia tiệc cuối năm và bị trừ lương, cô gái trẻ vẫn nhận được thưởng Tết và quà cho nhân viên xuất sắc vì sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc trong năm vừa qua.

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, những cuộc gọi về nhà của Tú Nguyên (27 tuổi, Trưởng phòng nhân sự tại Hà Nội) cũng nhiều hơn. Sinh ra tại Cà Mau, theo học đại học tại Đà Nẵng nhưng lại làm việc tại Hà Nội, mỗi năm, cô gái trẻ chỉ về quê 1 đến 2 lần. Tết Nguyên đán năm nay, để có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, Tú Nguyên xin nghỉ làm để về quê sớm hơn 1 tuần.

Đặt vé bay về nhà vào ngày 24/1, cô gái 27 tuổi tranh thủ lúc rảnh rỗi để mua sắm quà mang về quê tặng mọi người, tránh phải dồn dập chạy đua những ngày cuối. Trong những cuộc trò chuyện với bố mẹ và em gái qua video call, Tú Nguyên vui vẻ khoe bộ quần áo mới mua cho mẹ, chiếc váy xinh xắn cho em gái và chiếc máy massage dành tặng bố.

Hơn một năm chưa về nhà, Tú Nguyên sẽ dành 2 tuần để ở nhà cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2022

“Bố mẹ cứ mắng mua làm gì cho tốn tiền, để dành về mà tiêu Tết, đi chơi với bạn bè. Nhưng mình thích dành cho cả nhà những niềm vui nho nhỏ như thế. Sau một năm nhiều vất vả vì dịch bệnh, công ty cũng khó khăn nên không thưởng Tết, chỉ có thể trả đủ lương, mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã tiết kiệm được một khoản nên không quá khó khăn.

Công việc cuối năm mình có thể xử lý online, vì ở xa nên công ty cũng tạo điều kiện hơn. Về từ sớm mình cũng yên tâm hơn nếu như có yêu cầu gì về y tế. Gần một năm “mắc kẹt” ở Hà Nội, lần về quê này mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nên sẽ ở nhà 2 tuần rồi mới trở lại Thủ đô. Hy vọng rằng trong năm mới, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát để đất nước phục hồi và phát triển”, Tú Nguyên chia sẻ.

