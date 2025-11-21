Nhặt được của rơi không chịu trả lại, cô gái tham lam nhận kết đắng

Ảnh minh họa.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Trần làm việc tại một tiệm bánh ở huyện Thạch Thiên, thành phố Đồng Nhân. Đầu năm 2024, anh Trần vừa mua một chiếc điện thoại iPhone mới. Không may thay, cách đây không lâu, anh đã đánh rơi chiếc điện thoại trong quá trình giao bánh. Lo lắng, tiếc của, anh Trần đã đăng thông tin tìm kiếm trực tuyến.

Sau một thời gian, anh Trần phát hiện điện thoại của mình đã được một cô gái họ Đặng nhặt được. Anh liên lạc với cô Đặng và hứa sẽ hậu tạ 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền công nhặt được của rơi cho cô.

Tuy nhiên, cô Đặng không vừa ý, lại đòi anh Trần phải hậu tạ 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,4 triệu đồng), nếu không sẽ không trả lại điện thoại. Sau nhiều lần thương lượng không thành công, anh Trần buộc phải báo cảnh sát.

Đáng nói, ngay cả khi cảnh sát đến, cô Đặng vẫn khăng khăng không trả lại điện thoại nếu không nhận được số tiền yêu cầu. Cuối cùng, anh Trần đành phải đưa vụ việc ra tòa.

Trong phiên tòa, cô Đặng tuyên bố rằng cô không cố ý ăn cắp hay cướp điện thoại mà chỉ nhặt được bên đường. Không chỉ thế, do xung đột trong quá trình giao tiếp với anh Trần, hiện tại chiếc điện thoại đã bị cháu trai của cô làm mất.

Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ vào luật pháp quy định, tòa án nhận định người nhặt được đồ thất lạc phải trả lại cho chủ sở hữu, thông báo kịp thời để họ nhận lại hoặc giao nộp cho cảnh sát. Trong quá trình này, người nhặt được phải bảo quản cẩn thận vật thất lạc. Nếu do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng mà làm hư hỏng hoặc mất mát vật thất lạc, người đó phải chịu trách nhiệm dân sự.

Thẩm phán cho rằng hành vi của cô Đặng bao gồm từ chối trả lại điện thoại và tuyên bố đã làm mất nó đã xâm phạm quyền lợi của anh Trần. Do đó, tòa án đã phán quyết cô Đặng phải bồi thường 8.500 nhân dân tệ (khoảng 29,7 triệu đồng) cho anh Trần.

Qua sự việc lần này, tòa án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý đúng đắn khi nhặt được đồ thất lạc và hậu quả pháp lý có thể xảy ra khi không tuân thủ quy định. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định lợi dụng tình huống khi nhặt được tài sản của người khác.