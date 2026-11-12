Nhà sư Thái Lan bị tước áo tu sau khi lộ video quan hệ với nữ phật tử

Theo Khaosod, hành vi này được cho là đã diễn ra trong khuôn viên ngôi chùa ở huyện Chian Yai. Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông tiến đến phía sau người phụ nữ khi cô đang cởi quần áo. Cả hai có hành vi thân mật trước khi dừng lại vì nhận thấy có người đến gần.

Theo phản ánh của cư dân địa phương, nhà sư bị cáo buộc dùng việc tụng kinh, đọc giáo lý để quyến rũ nữ phật tử. Những hành vi sai phạm của ông được cho là bị nhiều người trong vùng biết, nhưng người này từng đe dọa những ai phát hiện hoặc lên tiếng về sự việc.

Sau khi xem đoạn video, người dân gửi khiếu nại đến các chức sắc Phật giáo. Trưởng huyện Kittipong Rongdech cùng đại diện cơ quan Phật giáo địa phương đã tìm gặp nhà sư. Người này được cho là thừa nhận khi bị đối chất bằng hình ảnh camera.

Nhà sư sau đó được đưa đến cơ quan quản lý tăng đoàn tại huyện Chian Yai. Hôm 9/11, người này bị tước áo tu, chấm dứt tư cách tu sĩ.

Hình ảnh nhà sư và nữ phật tử trong khuôn viên chùa được camera ghi lại. Ảnh: Viral Press

Theo một nhà sư cấp cao, hành vi quan hệ tình dục bị xếp vào lỗi Parajika - tội nặng nhất trong giới luật dành cho tu sĩ Phật giáo. Người phạm giới này sẽ vĩnh viễn mất tư cách xuất gia, không thể tiếp tục đảm nhiệm các vị trí trong tăng đoàn.

Tại Thái Lan, nơi Phật giáo là tôn giáo chiếm ưu thế, các nhà sư phải giữ giới độc thân sau khi xuất gia. Quy định này nhằm giúp họ từ bỏ ham muốn trần tục, hướng đến mục tiêu tu tập và giác ngộ. Những vụ bê bối tình dục liên quan đến giới tu sĩ thời gian qua đã làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân vào thiết chế Phật giáo tại quốc gia Đông Nam Á.