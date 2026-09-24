Nhà giàu Trung Quốc chi 200.000 USD thuê mang thai hộ tại Mỹ

Theo New York Post, Patriot Conceptions, công ty mang thai hộ có trụ sở tại Irvine, California, đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng Trung Quốc. Phôi của các cặp vợ chồng được đưa sang Mỹ, cấy vào cơ thể phụ nữ bản địa, sau đó trẻ sinh ra thường được cha mẹ đưa về Trung Quốc nuôi dưỡng.

Chi phí cơ bản Patriot Conceptions niêm yết cho khách hàng dao động 120.000 đến 200.000 USD. Những phụ nữ mang thai hộ được tuyển chủ yếu qua mạng xã hội, nhận từ 60.000 đến 120.000 USD.

Thông thường, cha mẹ tương lai từ Trung Quốc đến Mỹ bằng visa du lịch để thực hiện các thủ tục liên quan đến phôi. Trong một số trường hợp, phôi được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc sang Mỹ rồi cấy vào người mang thai hộ.

Hình ảnh một người phụ nữ mang thai hộ được đăng trên trang Instagram của Patriot Conceptions.

Hoạt động này hiện không bị coi là bất hợp pháp, trong bối cảnh luật mang thai hộ tại nhiều bang của Mỹ khá thông thoáng và trẻ sinh trên lãnh thổ Mỹ có thể được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Theo tờ báo Mỹ, trong giới giàu có Trung Quốc, việc có con đủ điều kiện nhận quốc tịch Mỹ được xem là một biểu tượng địa vị.

Người sáng lập và điều hành Patriot Conceptions là Haotian Bai, 37 tuổi, cựu quân nhân Mỹ gốc Trung Quốc. Trong bài giới thiệu năm 2024 trên website Phòng Thương mại Mỹ, Bai nói công ty đã giúp hàng nghìn người có con qua mang thai hộ, trong đó khoảng 40% khách hàng là người nước ngoài. Về mục đích của khách hàng, Bai cho rằng không thể mặc nhiên kết luận một người nước ngoài sử dụng dịch vụ nhằm lấy quốc tịch cho con. Theo anh, việc cha hoặc mẹ mang quốc tịch nước ngoài không đủ để chứng minh mục đích của thỏa thuận là quyền công dân Mỹ.

Các tài liệu quảng bá cho thấy công ty hướng mạnh tới khách hàng Trung Quốc. Website có phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời hướng dẫn người có nhu cầu liên hệ qua WeChat. Trang web cũng lập bản đồ 25 bang được đánh giá có môi trường pháp lý nhìn chung thuận lợi cho hoạt động mang thai hộ và việc trẻ nhận quốc tịch Mỹ. Công ty khuyến nghị các gia đình nước ngoài tìm hiểu quy định từng bang trước khi lựa chọn người mang thai hộ.

Haotian Bai, cựu quân nhân Mỹ, là người sáng lập Patriot Conceptions.

Bai đến Mỹ khoảng năm 2012, sau thời gian học tại Đại học Lan Châu, rồi theo học thạc sĩ kỹ thuật môi trường tại Đại học Bang Iowa. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập quân đội Mỹ và đạt cấp bậc trung úy. Năm 2019, anh từng bị cáo buộc liên quan việc thu xếp các suất thực tập tại cơ quan lập pháp Hawaii cho sinh viên Trung Quốc với mức phí 5.000 USD mỗi người. Bai phủ nhận và không bị truy tố liên quan sự việc.

Hoạt động của công ty được chú ý sau khi một phụ nữ mang thai hộ tên Judy phát hiện đứa trẻ cô đang mang là con của Xu Bo, tỷ phú Trung Quốc kín tiếng được cho là đã có hơn 300 người con. Judy nói cô biết đến Patriot Conceptions qua một quảng cáo trên Instagram và chỉ biết danh tính người cha sau khi được CBS News thông báo. Patriot Conceptions xác nhận đã thu xếp trường hợp mang thai hộ này cho Xu Bo.

Các dịch vụ mang thai hộ dành cho khách hàng Trung Quốc tại Mỹ gần đây được chú ý nhiều hơn. Một cặp vợ chồng, Guojun Xuan, 65 tuổi, và Silvia Zhang, 38 tuổi, từng bị cáo buộc tập trung ít nhất 26 trẻ trong biệt thự tại California, phần lớn được sinh thông qua mang thai hộ. Đầu năm nay, cũng theo tờ báo, hàng nghìn phụ nữ Trung Quốc đến quần đảo Bắc Mariana để sinh con, với chi phí có thể lên tới 45.000 USD, nhằm giúp trẻ sinh ra có khả năng nhận quốc tịch Mỹ.

Phạm Linh (Theo NY Post)