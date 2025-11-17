Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" gặp fan Hà Nội trong một dịp đặc biệt

Tại sự kiện, không khí trở nên sôi nổi khi Nguyễn Hùng xuất hiện. Dù không phải lần đầu giao lưu với khán giả nhưng anh vẫn không giấu được sự bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của giới trẻ Hà thành.

Nguyễn Hùng nhận được nhiều sự yêu mến khi tham gia vai diễn trong bộ phim "Mưa đỏ"

Đứng trên trên sân khấu, Hùng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự chào đón nồng hậu mà khán giả dành cho mình. Anh cho biết, bản thân chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp gỡ mọi người trong một không gian đặc biệt như vậy .

Nguyễn Hùng từng chia sẻ về những khó khăn mà anh gặp phải trước khi tham gia casting cho bộ phim "Mưa đỏ". Vào thời điểm đó, trong tài khoản của anh chỉ còn khoảng một triệu đồng. Điều này khiến Hùng phải trăn trở rất nhiều về việc có nên mua vé máy bay để tham gia buổi tuyển chọn hay không bởi, anh không chắc liệu cơ hội có đến với mình?

Giới trẻ Thủ đô đón chào Nguyễn Hùng trong một dịp đặc biệt

Nhưng với quyết tâm theo đuổi đam mê và niềm tin vào bản thân, Nguyễn Hùng đã đánh cược vào cơ hội đó và quyết định ấy đã thay đổi cuộc đời anh.

Thành công vang dội của “Mưa đỏ” và hiệu ứng mạnh mẽ mà bộ phim mang lại đã đưa tên tuổi Nguyễn Hùng đến gần hơn với công chúng. Vai diễn Hải của Nguyễn Hùng là một nhân vật được khắc họa sâu sắc và giàu nội tâm, giúp Hùng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Song song với vai diễn ấn tượng, anh còn được biết đến nhiều hơn nhờ ca khúc “Còn gì đẹp hơn” - một sáng tác được ra đời trong quá trình anh cùng đồng nghiệp tham gia dự án phim. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và giọng hát mộc mạc, chân thành của Hùng.

Sau khi tham gia bộ phim, Nguyễn Hùng được biết đến. Anh và nhóm nhạc của mình cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Chia sẻ cùng khán giả Hà Nội, Nguyễn Hùng cho biết ,sau thành công của bộ phim, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi tích cực. Khán giả bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh cũng như nhóm nhạc mà anh đang hoạt động (Maydays).

Những sản phẩm âm nhạc của nhóm nhận được lượt nghe cao hơn, được khán giả trẻ chia sẻ và ủng hộ trên các nền tảng. Hùng nói rằng, anh cảm thấy biết ơn khi khán giả không chỉ yêu mến vai diễn mà còn quan tâm đến công việc mà anh đang theo đuổi. Với anh, tình cảm và sự tin yêu của khán giả chính là động lực lớn lao để tiếp tục nỗ lực và hoàn thiện bản thân.

Ngoài nhóm nhạc Maydays, giới trẻ Thủ đô còn được gặp gỡ 2 nhóm nhạc trẻ Sài thành: The Flod và Dehours

Đêm nhạc không chỉ có sự góp mặt của Nguyễn Hùng và nhóm Maydays mà còn quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như: The Flod và Dehours. Sự xuất hiện của các nhóm nhạc trẻ góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau, từ sôi động, trẻ trung đến sâu lắng, đầy cảm hứng.