Giới trẻ thỏa sức trải nghiệm các làng nghề truyền thống Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức sự kiện “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tác phẩm Chùa Một Cột ấn tượng có mặt trong triển lãm

Với không gian “Nét son Hà Nội”, sẽ mang đến trải nghiệm văn hóa thủ công đậm nét truyền thống, nơi các sản phẩm gốm sứ, mây tre, sơn mài, khảm trai được trưng bày tinh tế, gắn liền với hình ảnh biểu tượng như: Chùa Một Cột, Khuê Văn Các... Qua đó, giới trẻ có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kỹ nghệ và tình yêu nghề của những người thợ thủ công Hà Nội.

Giới trẻ được khám phá những làng nghề truyền thống đặc trưng

Điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm là sự hiện diện của hàng trăm làng nghề truyền thống nổi tiếng trong không gian “Tinh hoa phố nghề”. Đây là nơi di sản vật thể và phi vật thể giao thoa, thể hiện qua các hoạt động trình diễn nghề trực tiếp. Lịch sử, kỹ thuật và tinh thần gìn giữ nghề cổ được tái hiện sinh động, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ý thức kế thừa trong giới trẻ.

Song song đó, “Công nghệ tiên phong” mang đến góc nhìn mới mẻ về một Hà Nội hiện đại. Các sản phẩm, giải pháp công nghệ cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, viễn thông, xây dựng... cho thấy tiềm năng phát triển của Thủ đô trong vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tham gia nặn tò he

Giới trẻ có cơ hội tham dự trải nghiệm văn hóa truyền thống thông qua hoạt động như: viết thư pháp, nặn tò he, làm nón, làm quạt... và thưởng thức những tinh hoa ẩm thực đặc sắc như cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, chè sen, trà sen,... Những món ăn này không chỉ đơn thuần là những món ngon, mà còn là những "món quà tinh thần" thể hiện chiều sâu văn hóa và tâm hồn của người Hà Nội.

Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn mọi người tham quan cách làm nón

Ngoài ra, không gian “Làng trong phố” tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ giữa đô thị, nổi bật với các khu trưng bày sinh vật cảnh, bonsai nghệ thuật và chương trình biểu diễn truyền thống như: ca trù, xẩm, tuồng, trình diễn áo dài... Đây là nơi giới trẻ cảm nhận rõ nét nhất sự giao thoa giữa đời sống xưa và nhịp sống hiện đại.

Phó chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo kiểm tra và đôn đốc hoàn thiện không gian trưng bày của thành phố Hà Nội.

Sự kiện Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội).