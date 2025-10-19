Tuần này, chương trình "Lời cảnh báo" gửi đến khán giả những vấn đề nóng hổi, đang được dư luận đặc biệt quan tâm là “Bị theo dõi qua camera điện thoại và laptop” và “Nguy hiểm với trào lưu giả mất tích”.

Người dùng có thể bị theo dõi do truy cập trang web không an toàn.

Bị theo dõi qua camera điện thoại và laptop

Không ít người dùng gần đây phản ánh, họ gặp phải những dấu hiệu bất thường trên thiết bị cá nhân. Chị M.H (ở TP.HCM) chia sẻ: “Tôi từng để ý thấy điện thoại của mình, khi đặt úp xuống bàn thì đèn camera trước lại sáng lên trong vài giây. Ban đầu tôi nghĩ là do máy bị lỗi, nhưng không lâu sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, dọa rằng họ đang nắm giữ video riêng tư của tôi. Lúc đó, tôi thật sự rất hoang mang và sợ hãi.”

Theo Thạc sĩ Trương Phạm Hoài Thương (Giảng viên Trường Cao đẳng An ninh mạng ISpace), đây là tình huống không hiếm. Ông cho biết: người dùng có thể bị theo dõi do truy cập trang web không an toàn, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, hoặc mở tập tin lạ trong email quảng cáo, lừa đảo. Ngoài ra, khi kết nối Wifi công cộng, các lỗ hổng bảo mật dễ bị kẻ gian lợi dụng để xâm nhập vào thiết bị.

Để tự bảo vệ mình, Thạc sĩ Hoài Thương khuyến cáo: Nên che camera laptop hoặc dùng nắp che chuyên dụng. Trên điện thoại, cả iOS và Android đều có chấm xanh hiển thị khi camera hoạt động - nếu không mở ứng dụng chụp hình mà vẫn thấy chấm này, hoặc máy hao pin, chạy chậm bất thường, có thể thiết bị đã bị cài phần mềm gián điệp.

Ông cũng nhấn mạnh: hãy thường xuyên cập nhật phần mềm, chỉ tải ứng dụng từ nguồn tin cậy và đặt lại thiết bị định kỳ để tăng cường bảo mật.

Nguy hiểm với trào lưu “giả mất tích”

Nhiều người cố tình đăng thông tin giả, khiến gia đình và cộng đồng hoang mang.

Một trào lưu mới đang gây xôn xao mạng xã hội – “giả mất tích để câu view, câu like”. Nhiều người cố tình đăng thông tin giả, khiến gia đình và cộng đồng hoang mang. Gần đây, một thanh niên ở TP.HCM thừa nhận đăng tin mất tích chỉ để tăng tương tác cho kênh cá nhân. Không ít trường hợp còn tạo video, hình ảnh giả mạo, hoặc nhờ người khác tung tin giúp, gây rối loạn thông tin trên mạng.

Theo Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường (Giám đốc Công ty Luật Dân Luật Tín Thành): “Người giả vờ bị mất tích rồi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để câu like, câu view đã gây ra sự hoang mang trong dư luận. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 14/2012, với mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Cụ thể, nếu hành vi gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trật tự xã hội, người vi phạm có thể bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thạc sĩ Trần Hải Nguyên (Chuyên gia Kỹ năng sống) cho rằng: “Chạy theo lượt tương tác mà không nghĩ đến hậu quả có thể khiến nhiều người tổn thương, đặc biệt là gia đình. Giới trẻ cần được trang bị kỹ năng sống, biết sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và hiểu rằng sự trung thực, tôn trọng cảm xúc người khác mới là giá trị thật của mỗi con người.”