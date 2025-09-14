Người trẻ và hành trình tìm việc, đồng hành cùng con với AI

Trong số phát sóng tuần này, "Câu chuyện cuộc sống" mang đến hai câu chuyện thời sự: “Người trẻ đừng vội nghĩ đến công việc hoàn hảo” và “Cùng con ứng dụng công nghệ AI trong học tập”. Từ áp lực tìm kiếm việc làm phù hợp đến băn khoăn của cha mẹ trước sức ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, mỗi câu chuyện đều phản ánh những thách thức đời sống hiện nay, gợi mở nhiều suy ngẫm.

Người trẻ đừng vội nghĩ đến công việc hoàn hảo

Không ít bạn trẻ kỳ vọng tìm được một công việc “trong mơ”.

Không ít bạn trẻ bước ra khỏi giảng đường mang trong mình kỳ vọng tìm được một công việc “trong mơ”: lương cao, môi trường lý tưởng, đồng nghiệp thân thiện và cơ hội thăng tiến rộng mở. Thế nhưng, thực tế thường không giống tưởng tượng, dễ dẫn đến cảm giác hụt hẫng.

Anh Phạm Minh Phương (TP.HCM) chia sẻ mong muốn được làm việc đúng chuyên ngành trong một tập thể chuyên nghiệp, để vừa cống hiến vừa phát triển bản thân. Trong khi đó, chị Hoàng Ngọc Mai (TP.HCM) thừa nhận từng thất vọng vì môi trường không như kỳ vọng, thậm chí công việc không đúng mô tả ban đầu.

Theo ThS Võ Thị Mỹ Duyên – Giám đốc Đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK, người trẻ cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. “Những năm đầu đi làm không phải để leo thật nhanh, mà là để xây nền thật chắc. Thái độ làm việc chính là chìa khóa giúp chúng ta tiến xa hơn”, bà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM – phân tích thêm: sinh viên mới ra trường thường tập trung quá nhiều vào lương, thiếu trải nghiệm thực tế và chiến lược nghề nghiệp. Điều này khiến họ dễ “sốc” khi đối diện khó khăn.

Ông Trường khuyên: “Hãy bắt tay vào làm, coi mỗi công việc là cơ hội học hỏi. Nếu chưa có tiền thì có thêm kiến thức; nếu chưa có kiến thức thì tích lũy kinh nghiệm; nếu chưa có kinh nghiệm thì vẫn có được trải nghiệm. Quan trọng nhất, không có công việc hoàn hảo, chỉ có công việc phù hợp với chính bạn”.

Kỳ vọng là cần thiết, nhưng để không rơi vào vòng xoáy thất vọng, người trẻ cần rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực và xây dựng thái độ làm việc chuyên nghiệp. Sự trưởng thành qua trải nghiệm chính là hành trang vững chắc nhất để đi xa.

Cùng con ứng dụng công nghệ AI trong học tập

AI không có lỗi, vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng.

Song song với những băn khoăn nghề nghiệp của người trẻ, nhiều phụ huynh hiện lại đối diện một vấn đề khác: con cái sử dụng AI trong học tập. AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích, nhưng nếu không được định hướng, học sinh có thể chỉ sao chép thay vì hiểu bài.

Em Bùi Như Vân (TP.HCM) thừa nhận: “Có lúc em hiểu, nhưng cũng có lúc chỉ chép cho xong mà không hiểu gì”. Tương tự, em Như Quỳnh cho rằng AI đôi khi đưa ra những đoạn văn lan man, khiến việc học thêm rối rắm.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền – Cố vấn giáo dục, nhiều trường trên thế giới đã đưa AI vào giảng dạy từ bậc tiểu học. Bà cho rằng: “AI có thể được xem như một người thầy với kho kiến thức sâu rộng, nhưng điều quan trọng là học sinh phải biết cách khai thác đúng”.

Một số phụ huynh như chị Nguyễn Thị Hoa hay anh Nguyễn Minh Quân (TP.HCM) chia sẻ, ban đầu lo lắng khi thấy con phụ thuộc AI, nhưng dần nhận ra nếu đồng hành, định hướng thì công cụ này mang lại hiệu quả rõ rệt, từ viết văn đến luyện phát âm ngoại ngữ.

Tiến sĩ Nguyễn Nữ Nguyệt Anh – Trưởng khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM – cảnh báo: “Không phải câu trả lời nào của AI cũng chính xác. Do đó, cha mẹ cần dạy con biết thẩm định, phân tích và chọn lọc thông tin”.

Rõ ràng, AI không có lỗi, vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng. Khi được hướng dẫn đúng, AI sẽ là người bạn đồng hành đắc lực, giúp học sinh học nhanh hơn và sâu hơn. Vai trò của cha mẹ là đồng hành, kiểm soát, để con vừa tiếp thu công nghệ, vừa giữ được khả năng tư duy độc lập.