Người phụ nữ trở về với ngoại hình thay đổi sau 26 năm mất tích

Ngày 8/9, Sun được người thân đón từ Sơn Đông trở về Bắc Kinh. Theo HK01, Sun Meihua sinh năm 1968 tại Bắc Kinh. Trước khi mất tích, bà được cho là xuất thân trong gia đình có điều kiện, học hành đầy đủ, nói tiếng Anh, biết ballet và khiêu vũ. Một số hình ảnh cũ cho thấy bà có ngoại hình sáng, ăn mặc chỉn chu.

Năm 2000, khi khoảng 32 tuổi, Sun đột ngột mất liên lạc với gia đình. Người thân tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả.

Bà Sun cách đây 26 năm. Ảnh: Sohu

Theo Sohu, sau khi rời Bắc Kinh, Sun được cho là sống tại huyện Cao, tỉnh Sơn Đông, cùng một người đàn ông hơn bà khoảng 20 tuổi. Người dân địa phương gọi hai người là "chú Long" và "dì Long". Một số người tại đây cho biết cuộc sống của Sun nhiều năm rất khó khăn, có thời điểm thiếu ăn. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức xác định vì sao bà tới Sơn Đông cũng như những gì đã xảy ra trong suốt thời gian mất tích.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 4 năm nay, khi blogger có tài khoản "Chuxin" tình cờ gặp Sun. Thấy bà sống trong hoàn cảnh khó khăn, nói chuyện đôi lúc không mạch lạc và có vẻ cần giúp đỡ, người này bắt chuyện rồi biết Sun không phải người địa phương và vẫn muốn tìm gia đình.

Trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Chuxin đăng video về Sun lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm người thân.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù Sun khó kể lại mạch lạc quá khứ, bà vẫn để lộ những dấu vết về cuộc sống trước đây. Bà thỉnh thoảng sử dụng thuật ngữ chuyên ngành ngoại thương, có thể nói tiếng Anh, viết chữ đẹp, nhớ tên một số người thân và nhắc được nhiều địa danh ở Bắc Kinh.

Từ những manh mối này, các tình nguyện viên tiếp tục xác minh thông tin và hỗ trợ lấy mẫu máu của Sun để tìm kiếm thân nhân. Kết quả đối chiếu ADN cuối cùng xác nhận bà có người thân tại Bắc Kinh.

Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn hai thập kỷ của gia đình cuối cùng có kết quả, nhưng cha mẹ Sun không còn cơ hội gặp lại con gái. Theo các bài viết về vụ việc, trước khi qua đời, cha bà từng dặn người con trai trong gia đình phải tiếp tục tìm Sun.

Sun hiện tại có cuộc sống khó khăn. Ảnh: Sohu

Câu chuyện gây nhiều bàn luận sau khi hình ảnh Sun lúc trẻ được đặt cạnh diện mạo hiện tại. Nhiều người cho rằng khó hình dung những gì bà đã trải qua trong 26 năm mất liên lạc với gia đình.

"Trở về được nhà nhưng cha mẹ đều đã mất, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cũng đã qua", một người dùng mạng viết.

Một số người đặt nghi vấn Sun có thể là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra người đàn ông từng sống cùng bà và quá trình bà từ Bắc Kinh tới Sơn Đông.