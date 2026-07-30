Người phụ nữ giảm 227 kg hạnh phúc bên người yêu đồng giới

Hơn một năm sau khi công khai chuyện đính hôn trên một podcast, ngôi sao 1000-Lb. Sisters Tammy Slaton, 39 tuổi, kể chi tiết về màn cầu hôn trong video do TLC đăng tải. Tammy và vị hôn thê Andrea Dalton cùng nhìn lại cột mốc đặc biệt này, từ chiếc nhẫn cầu hôn đến những dự định cho cuộc sống chung.

Khi được hỏi cảm nhận về chiếc nhẫn, Tammy không giấu được sự xúc động và nói với Andrea: "Em rất yêu chiếc nhẫn này".

Andrea cho biết đã chọn chiếc nhẫn đính viên đá đa sắc, bao quanh bởi vòng đá nhỏ được chế tác cầu kỳ vì biết Tammy yêu thích những gam màu rực rỡ. "Cô ấy thích tất cả những màu sắc đó nên tôi nghĩ: 'Đúng rồi, chiếc nhẫn này hoàn hảo'", Andrea nói.

Tammy và người yêu đồng giới Adrea Dalton. Ảnh: TLC

Hai người cũng nhớ lại màn cầu hôn diễn ra trong một chuyến cưỡi ngựa. Andrea hài hước kể cô không thể quỳ trọn một gối khi ngỏ lời, nhưng điều đó không làm giảm ý nghĩa của buổi cầu hôn.

Với Tammy, màn cầu hôn vẫn trọn vẹn theo cách riêng. "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi. Tôi không hề buồn hay thất vọng vì cô ấy không thể quỳ một gối. Điều đó không quan trọng vì tất cả đều rất ý nghĩa. Andrea đưa tôi đi cưỡi ngựa, chuẩn bị chu đáo và mọi thứ diễn ra hoàn hảo", cô kể.

Tammy tiết lộ điều cô mong chờ nhất là được tiếp tục xây dựng cuộc sống chung với Andrea. "Mỗi ngày ở bên cô ấy đều là một cuộc phiêu lưu mới. Tôi chỉ mong đến ngày mai, rồi ngày kia, được cùng Andrea và mèo cưng Kamala tận hưởng cuộc sống", Tammy nói.

Về phần mình, Andrea cho biết cũng mong cả hai sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và tận hưởng cuộc sống bên Kamala. "Ba chúng tôi ở bên nhau, giống như một gia đình nhỏ vậy", cô nói.

Đôi tình nhân cũng tiết lộ khán giả sẽ được biết nhiều hơn về chuyện tình của họ trong những tập sắp tới.

Tammy được biết đến rộng rãi từ năm 2020 sau khi cùng em gái Amy tham gia chương trình truyền hình thực tế 1000-Lb. Sisters của kênh TLC. Ở thời điểm nặng nhất, cô gần 330 kg, phải ngồi xe lăn và thường xuyên phụ thuộc vào máy trợ thở.

Thời kỳ đỉnh cao cân nặng của Tammy. Ảnh: TLC

Năm 2021, Tammy bị suy hô hấp nặng, phải hôn mê y khoa và phẫu thuật mở khí quản khẩn cấp để giữ mạng sống. Biến cố này trở thành bước ngoặt, khiến cô quyết tâm thay đổi.

Tammy sau đó vào một trung tâm điều trị béo phì để bắt đầu hành trình giảm cân. Trải qua 14 tháng điều trị nghiêm ngặt, cô đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày vào tháng 7/2022.

Sau ca mổ, Tammy thay đổi hoàn toàn lối sống. Từ chỗ phải phụ thuộc vào xe lăn, cô dần có thể tự đi lại và hiện duy trì vận động mỗi ngày với các hoạt động như đi bộ, bơi lội. Cô cũng chuyển sang chế độ ăn giàu protein, ít tinh bột và kiên trì duy trì đến nay để giữ cân nặng, cải thiện sức khỏe.

Trong bài đăng trên TikTok hồi tháng 7, Tammy gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành với cô suốt hành trình thay đổi.

"Rất nhiều điều ở tôi đã thay đổi trong những năm qua. Tôi vô cùng biết ơn khi luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ không chỉ từ người hâm mộ, những người bạn tuyệt vời, mà còn từ bạn gái và gia đình. Đây là lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả mọi người vì đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục tiến về phía trước", cô viết.

Tammy với vóc dáng gọn gàng của hiện tại. Ảnh: TikTok