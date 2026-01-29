Cô gái khổ sở vì bộ ngực nặng 25 kg

Summer Roberts, 28 tuổi, quản lý nhà hàng tại Glasgow, Scotland, mắc chứng Macromastia (phì đại tuyến vú). Đây là tình trạng hiếm gặp khiến mô vú phát triển quá mức so với cơ thể. Với chiều cao khiêm tốn (khoảng 1,5 m), bộ ngực nặng 25 kg trở thành gánh nặng khổng lồ khiến cô đau đớn thể xác và kiệt quệ tinh thần.

Vòng một của Roberts bắt đầu phát triển bất thường từ năm 7 tuổi. Những chiếc áo đồng phục nhanh chóng chật cứng, buộc cô bé tiểu học phải mượn áo của mẹ. Đến năm 13 tuổi, cô mặc áo nịt ngực cỡ B và tăng lên cỡ DD chỉ hai năm sau đó.

"Giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất là từ 22 đến 24 tuổi", Roberts cho biết. Chỉ trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp đại học, trọng lượng bộ ngực tăng vọt, chèn ép lên lồng ngực gây khó thở. Các bác sĩ nhận định mô ngực của cô phản ứng quá mẫn với hormone nữ.

Summer Robert. Ảnh: Mirror

Sức nặng của vòng một khiến Roberts bị đau lưng mãn tính. Tuần trước, cô phải trải qua ca phẫu thuật chỉnh hình vì cột sống bị vẹo dưới áp lực quá lớn. Để đi lại hoặc làm việc nhà, cô buộc phải mặc áo định hình chuyên dụng theo chỉ định y khoa. Việc tìm mua áo lót phù hợp cũng là thách thức khi mỗi chiếc có giá lên tới hàng trăm bảng Anh (vài triệu đồng). Bơi lội là hoạt động hiếm hoi giúp cô thấy dễ chịu nhờ lực nâng của nước.

Tuy nhiên, bi kịch lớn nhất của Roberts là sự từ chối của y học. Cô đã 6 lần đề nghị phẫu thuật thu nhỏ ngực nhưng đều bị bác sĩ khước từ. Lý do được đưa ra là can thiệp dao kéo sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài, mô ngực của cô vẫn có nguy cơ tiếp tục phát triển sau phẫu thuật.

Ngoài nỗi đau thể xác, Roberts còn chịu đựng sự quấy rối từ nhỏ. Cô thường xuyên bị người lạ huýt sáo trêu ghẹo dù luôn mặc áo rộng thùng thình để che giấu cơ thể. Tại nơi làm việc, cô từng phải chạy vào bếp bật khóc khi một nhóm đàn ông liên tục bình phẩm khiếm nhã và không chịu dừng lại dù được nhắc nhở.

Hiện tại, Roberts hạn chế ra ngoài một mình để tránh những ánh nhìn soi mói. "Tôi chỉ thấy an toàn khi có bạn bè đi cùng. Khi không còn tiếng huýt sáo, tôi mới thấy bình yên", cô nói.