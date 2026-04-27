Người phụ nữ 60 tuổi 'ba lần đò' tìm thấy bến đỗ với chồng 26 tuổi

Cặp vợ chồng lệch tuổi xuất hiện trên chương trình truyền hình Nhật Bản Welcome, Newlyweds! tháng này nhưng chọn giữ kín danh tính thật. Người vợ là nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đến từ tỉnh Ibaraki (miền đông Nhật Bản), đã gắn bó với nghệ thuật múa truyền thống từ nhỏ và hiện giảng dạy tại Tsubaki - một đoàn taishu engeki địa phương.

Taishu engeki là loại hình sân khấu đại chúng của Nhật, kết hợp giữa múa truyền thống, kịch kabuki và lối kể chuyện giàu cảm xúc, trong đó các diễn viên nam thường đảm nhận cả vai nữ. Người vợ cho biết đoàn Tsubaki trên được mẹ thành lập cách đây 40 năm, từng có khoảng 50 thành viên và từng đi biểu diễn tại các thị trấn suối nước nóng trên khắp Nhật Bản.

Cặp vợ chồng lệch tuổi tiết lộ hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Ảnh: Orion.co.jp

Trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ từng chấp nhận một cuộc sống không tình yêu, hơn 20 năm không gắn bó với ai, cho đến khi người đàn ông 26 tuổi xuất hiện. Là nhân viên văn phòng nhưng từ lâu đã say mê taishu engeki, chàng trai từng không dám theo đuổi đam mê này vì vấp phải sự phản đối từ gia đình. Bước ngoặt đến khi anh tình cờ bắt gặp biển hiệu của đoàn Tsubaki, ghé vào xem và lập tức hào hứng xin gia nhập.

Lần đầu gặp mẹ vợ tương lai, chàng trai bị ấn tượng bởi kiểu tóc nổi bật của bà. Tuy nhiên, chỉ khi người phụ nữ xuất hiện, anh mới thực sự cảm thấy thoải mái. Anh gần như bị vẻ đẹp này thu hút tức thì, trong khi người vợ lại thấy anh trẻ trung, điển trai. Cả hai trao đổi thông tin liên lạc và bắt đầu đồng hành trong nghệ thuật với tư cách thầy - trò.

Chỉ ba ngày sau, người phụ nữ đã chủ động tiết lộ mình còn độc thân và bày tỏ tình cảm với chàng trai. Họ nhanh chóng gắn kết khi cùng vào vai những người yêu nhau trong một mối tình bị ngăn cấm.

Chàng trai trẻ sau này thừa nhận khoảnh khắc nắm tay người phụ nữ hơn mình 34 tuổi, anh đã cảm nhận đây là "người do số phận sắp đặt" cho mình. Trong một lần cùng nhau ngắm pháo hoa, anh thổ lộ: "Anh sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại. Anh sẽ lo lắng cho em, kể cả ngày nào đó phải thay em lo cả những việc nhỏ nhặt nhất".

Mối quan hệ của họ vấp phải không ít trở ngại, đặc biệt khi người phụ nữ lớn hơn mẹ anh tới 9 tuổi. Tuy vậy, theo thời gian, sự gần gũi đã giúp xóa nhòa những định kiến. Đến tháng 12 năm ngoái, cả hai chính thức đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mẹ anh xem con dâu như "một người chị đáng tin cậy", còn các em gái của anh lại coi người vợ như "người mẹ thứ hai" để chia sẻ chuyện tình cảm và cuộc sống.

Câu chuyện tình của họ làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Một người bình luận: "Đây là một trong những mối tình thuần khiết, chân thành nhất mà tôi từng thấy. Tuổi tác không còn quan trọng. Nụ cười hồn nhiên của bà ấy dường như vẫn có thể xoa dịu anh".

Một ý kiến khác nhận xét: "Bà ấy trông không hề giống người 60 tuổi. Vẫn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da cũng rất trẻ trung. Có lẽ đó là 'phép màu' của người cả đời gắn bó với sân khấu".