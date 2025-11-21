Người mẹ nhận cảnh báo lúc nửa đêm và điều cô thấy khiến ai cũng rùng mình

Mới đây, Alisa Green, một y tá và mẹ của ba trẻ nhỏ sống tại thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ đã đăng một đoạn video lên Instagram greengray5. Nhân vật chính là con trai cô, Maverick mới 18 tháng tuổi, người đã tìm cách "trốn thoát" khỏi nhà chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Theo Newsweek, Green cho biết, vài ngày gần đây gia đình cô liên tục đối mặt với những đêm mất ngủ khi Maverick tìm ra cách bò ra khỏi cũi của mình. Mặc dù bố mẹ đã chuyển sang giường trẻ em nhưng bé lại không chịu nằm, buộc họ phải lắp lại cũi.

Bé trai 18 tháng chạy ra khỏi nhà và biến mất trong đêm.

Để đảm bảo an toàn, Green trải một tấm thảm tập thể dục bên cạnh giường và lắp thêm chốt khóa ở cửa phòng ngủ của con trai, nhằm ngăn Maverick chạm vào những vật nguy hiểm nếu cậu tỉnh giấc giữa đêm.

Khi cả ba người con đã ngủ và chồng cô, Nate, đang trực tại trạm cứu hỏa, Green cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ sáng, Nate nhận được thông báo từ camera Ring: “Có người ở cửa trước".

Anh mở ứng dụng và sửng sốt khi thấy Maverick chạy vụt ra khỏi cửa trước trong bóng tối. Cậu đã tự trèo khỏi cũi, mở khóa cửa phòng ngủ và sau đó mở tiếp cửa chính.

Ngay lập tức, Nate kích hoạt báo động khẩn cấp trên toàn bộ hệ thống camera và gọi cho vợ. May mắn thay, Maverick chỉ ở ngoài khoảng 15 giây trước khi bị cái lạnh và bóng tối làm cho hoảng sợ rồi chạy trở lại vào nhà.

Khi Green thức dậy vì tiếng báo động, cô chạy xuống tầng và nhìn thấy con trai đang la hét hoảng loạn, còn cửa trước thì mở toang trên gió đêm.

Khi được hỏi tại sao lại chạy ra ngoài lúc trời tối, Maverick đáp rằng cậu đi "gặp bạn trên xe". Không rõ đó là bạn tưởng tượng hay do nằm mơ, nhưng rất may không có chiếc xe lạ nào xuất hiện trước nhà vào thời điểm đó.

Sau vụ việc, vợ chồng Green đã bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ cho ngôi nhà như lắp khóa trượt ở đầu tất cả cửa ra vào, thêm chốt an toàn ở cửa sổ, điều chỉnh tay nắm cửa để có thể khóa từ bên trong.

Green chia sẻ rằng cô quyết định đăng video lên mạng vì muốn sau này cả gia đình có thể xem lại và cười với nhau về khoảnh khắc đáng sợ nhưng may mắn kết thúc an toàn. Thậm chí chính Maverick cũng nhận ra lỗi lầm khi xem lại đoạn phim và nói: "Ôi mẹ ơi, hư quá".

Dù khiến bố mẹ thót tim, câu chuyện của gia đình Green vẫn kết thúc có hậu và trở thành bài học quý giá được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.