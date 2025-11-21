Hot girl 'Cam Tỷ' bị bắt ở Campuchia vì nghi lừa đảo

Zhang khi bị cảnh sát Campuchia bắt (trái) và ảnh trên mạng xã hội (phải). Ảnh: Mothership

Zhang Mucheng, 26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, được biết đến với biệt danh "Cam Tỷ" trên mạng xã hội, bị cảnh sát Campuchia bắt ngày 13/11, theo Cambodia China Times. Cảnh sát cáo buộc Zhang tham gia nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến, hỗ trợ các băng nhóm tội phạm đưa người vượt biên trái phép từ tháng 10 đến tháng 11. Một nguồn tin cho biết số tiền thu được từ các hoạt động này được chuyển vào tài khoản đứng tên Zhang.

Theo luật Campuchia, tội lừa đảo có khung hình phạt từ 2 đến 5 năm tù. Riêng hành vi buôn người xuyên biên giới có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Ngày 15/11, tòa án Campuchia ra lệnh tạm giam Zhang theo hai tội danh trên và chuyển cô đến nhà tù Prey Sar ở Phnom Penh - cơ sở giam giữ lớn nhất nước này - để chờ xét xử.

Trước đó, cô được cho là sang Campuchia đầu tháng 11 để thăm bạn trai, anh Long. Người này tự nhận là chủ một nhà hàng địa phương. Theo nhà chức trách, Zhang mất liên lạc từ ngày 12/11, nhiều khả năng là thời điểm cô bị bắt. Việc cô không lên chuyến bay về Trung Quốc ngày 13/11 khiến gia đình và bạn bè hoang mang, đồng loạt đăng thông tin tìm người trên Douyin và Weibo. Anh Long cũng mất liên lạc cùng thời điểm với Zhang song không rõ có bị bắt hay không.

Trong thời gian Zhang mất liên lạc, người hâm mộ từng lập cả chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ gia đình sang Campuchia tìm kiếm, trước khi biết sự thật cô đã bị bắt.