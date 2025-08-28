Người đẹp Ngọc Anh bị bắt là ai?

Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: sự thật rúng động về hoạt động khí cười trái phép tại quán bar Lava!

Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt

Miss Audition Ngọc Anh (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Anh) vừa bị công an TP HCM bắt là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP HCM. Thông tin này khiến dư luận xôn xao.

Ngọc Anh là gương mặt nổi tiếng, quen thuộc với cộng đồng giới trẻ khi đăng quang cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Ngọc Anh sở hữu vẻ đẹp khả ái và khả năng vũ đạo, đã vượt qua dàn thí sinh năm đó như Bảo Thy, Quỳnh Nga để giành vị trí cao nhất.

Sau cuộc thi, nữ sinh 18 tuổi trở thành hot girl được yêu mến. Cô cũng được chọn là gương mặt bìa của nhiều tạp chí tuổi teen lúc bấy giờ.

Sau khi đăng quang, Ngọc Anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong các phim như "Chạy trốn thanh xuân", "Lựa chọn số phận", "Lửa ấm". Với đòn bẩy "Miss Audition", những tưởng Ngọc Anh tiếp tục lấn sân showbiz. Nhưng sau khi đăng quang không lâu, Ngọc Anh kết hôn với một doanh nhân.

Nói về điều này, Ngọc Anh bộc bạch: "Đến lúc lấy chồng rồi thì phải lấy, không thì ế mất". Từ khi theo chồng, Ngọc Anh cũng bỏ cuộc chơi showbiz, tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình. Ngọc Anh từng chia sẻ mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân của bản thân.

Ngọc Anh: hành trình mẹ đơn thân thành đạt!

Miss Audition Ngọc Anh bị bắt vì bán khí cười gây bão mạng.

Tuy nhiên, sau đó, cô cũng cho biết cuộc hôn nhân đầu tan vỡ sau 10 năm chung sống và có hai con chung. Ngọc Anh có bạn trai là người đàn ông ngoại quốc. Miss Audition 2006 tâm sự, bạn trai là người hiền lành, thật thà.

Tuy nhiên cô hạn chế chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư. Những năm gần đây, Ngọc Anh xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân thành đạt, hiện đại. Cô hoạt động như một người mẫu ảnh, KOL, đồng thời kinh doanh tại TP HCM.

Ngọc Anh sở hữu Instagram hơn 71.000 người theo dõi và Facebook cá nhân hơn 100.000 người theo dõi. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch từ Á sang Âu, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng, khoe hàng hiệu, xe sang và gu thời trang gợi cảm, trẻ trung.

Trước khi bị bắt, Ngọc Anh cũng từng vướng một số tin đồn không hay nhưng cô chọn cách im lặng. Ở tuổi U40, Ngọc Anh xuất hiện trước công chúng với diện mạo quyến rũ. Trên mạng xã hội, Miss Audition 2006 chủ yếu xuất hiện với vai trò KOL, người mẫu ảnh quảng cáo, đồng thời phát triển công việc kinh doanh tại TP HCM.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Ngọc Anh vẫn giữ được thân hình thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Cô không ngần ngại khoác lên mình những bộ bikini hai mảnh để tôn trọn đường cong quyến rũ. Trong đời thường, Miss Audition 2006 đặc biệt yêu thích phong cách thời trang gợi cảm, trẻ trung và đầy sức hút.

Công an TP HCM xác định Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, giao dịch và liên hệ nguồn cung; Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện bơm khí vào bóng và cất giấu tang vật; Nguyễn Văn Trường là người cung cấp khí chính, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng xe công nghệ.