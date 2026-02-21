Chồng nói dối, đi qua đêm với nhiều cô gái lạ

Tôi kết hôn được 7 năm, có hai con nhỏ và đang sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình tôi chủ yếu dựa vào thu nhập từ sạp hàng ngoài chợ của tôi. Chồng có xưởng cơ khí riêng nhưng mấy năm nay chỉ hòa vốn, không có lãi đáng kể.

Từ khi yêu đến lúc cưới, anh ít khi giới thiệu tôi với bạn bè. Tôi từng chạnh lòng nhưng nghĩ đàn ông có các mối quan hệ riêng, miễn anh không làm gì quá giới hạn là được.

Mùng 2 Tết năm nay, anh nói đi gặp nhóm bạn thân toàn con trai. Tôi tin nên ở nhà trông con, dọn dẹp. Đến đêm vẫn chưa thấy về, gọi điện thì anh bảo đang ngồi lai rai. Phải tới gần 5h sáng hôm sau, anh mới về trong tình trạng say khướt.

Sáng hôm sau, tình cờ tôi xem TikTok thì thấy một đoạn video do một cô gái đăng, ghi lại buổi tụ tập đêm đó. Trong video có mặt chồng tôi và một nhóm bạn, đa phần là nữ. Không khí khá thân mật, chụp hình, cười nói vui vẻ.

Tôi hỏi, anh khẳng định những cô gái đó do một người bạn gọi đến, anh không quen biết và cũng không liên quan. Anh nói không biết trước là có họ nên mới không nói với tôi. Anh xin lỗi vì đã nói dối chuyện "chỉ có con trai", giải thích rằng sợ tôi suy nghĩ nên mới nói vậy.

Tôi rất buồn. Không chỉ vì chuyện anh đi với ai, mà vì anh đã không thành thật. Tôi cảm thấy mình bị đặt ra ngoài các mối quan hệ của chồng. Trong khi tôi gồng gánh kinh tế, lo cho con cái và cả bố mẹ chồng, thì anh lại có thể vui chơi đến rạng sáng mà không nghĩ đến cảm xúc của vợ.

Trước đây anh không có tiền sử ngoại tình. Nhưng việc anh giấu tôi, về nhà lúc gần sáng và chỉ thừa nhận khi tôi có bằng chứng khiến tôi mất niềm tin. Anh thề thốt, hứa hẹn sẽ không tái phạm, xin tôi tha thứ.

Tôi đang phân vân: nên tin rằng đây chỉ là một lần thiếu suy nghĩ, hay xem đó là dấu hiệu cảnh báo? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.