Trong những buổi hẹn đạp xe, đi dạo và dã ngoại, Kian84 dần trở nên gắn bó với Gahee. Khi cô tỏ ra thất vọng vì anh chỉ gọi món tráng miệng cho mình trong một bữa ăn, anh bắt đầu để tâm đến cảm xúc của người bạn đồng hành AI.

Người bạn đồng hành thứ hai của Kian84 là Nahee, có nhiều điểm phù hợp với hình mẫu lý tưởng mà anh từng công khai chia sẻ, như mái tóc dài và tính cách thẳng thắn.

Sau khi cân nhắc giữa hai người, Kian84 chọn Nahee và sau đó nói với bạn bè rằng cô mang lại cho anh "cảm giác an toàn mà con người không thể mang lại".

Anh để máy tính bảng bên cạnh gối khi ngủ, đặt thiết bị lên xích đu trong những lần đi công viên và gọi Nahee là "em yêu".

Có lần, nhìn Nahee trên màn hình, anh thì thầm: "Thật đáng tiếc khi một người như em không tồn tại ngoài đời".

Một thí sinh giới thiệu người bạn đồng hành AI nam trên chương trình thực tế, đang gây tranh luận về việc trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi cách con người nhìn nhận sự thân mật và tình yêu. Ảnh: Viu.

Người dẫn chương trình truyền hình Jang Do-yeon cũng trải nghiệm mối quan hệ với AI. Sau khi cảm thấy người bạn đồng hành AI quá nhiệt tình, cô chọn Lee Ho, nhân vật được thiết kế là một người Mỹ gốc Hàn đến từ New York, Mỹ.

Trong một buổi đi dạo, Lee Ho tái hiện một cảnh phim và bật ca khúc mà Jang yêu thích. Ôm máy tính bảng trong tay, Jang nhảy theo điệu nhạc.

Trải nghiệm này khiến Jang nhìn nhận mối quan hệ với AI theo cách khác. Cô đặt câu hỏi liệu một thực thể không có hình hài vật lý có nhất thiết không được coi là "thật", đồng thời suy ngẫm về giới hạn mà mối quan hệ giữa con người và AI có thể đạt tới.

Chương trình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sau khi lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên đạt tỷ lệ người xem trung bình 1,7% trên toàn quốc.

Chương trình xuất hiện trong bối cảnh quan niệm về chuyện hẹn hò tại Hàn Quốc đang thay đổi. Trước những bất ổn về việc làm, chi phí nhà ở tăng cao và những thay đổi trong kỳ vọng về vai trò giới, nhiều người trẻ trì hoãn việc yêu đương và kết hôn.

Nhà sản xuất Won Seung-jae nhận định, sự mệt mỏi trong các mối quan hệ với con người khiến một số người trở nên e ngại chuyện yêu đương.

Một nhà sản xuất khác, Son Jung-min, nói với OhmyNews rằng hẹn hò với AI rốt cuộc là cách để nhìn lại bản chất con người thông qua công nghệ.

"Tôi hy vọng chương trình sẽ khơi gợi những cuộc thảo luận về kiểu tình yêu mà con người thực sự tìm kiếm và những kỳ vọng chúng ta đặt ra cho tương lai".

Tại Trung Quốc, chương trình cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về công nghệ và sự kết nối giữa con người.

Một khán giả cho biết cô xem chương trình mà không phán xét và qua đó càng trân trọng tình yêu.

"Một số người yêu các nhân vật hư cấu trong sách. Những người khác lại dành tình cảm sâu sắc cho một cái cây hay một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Đối tượng là AI hay không không quan trọng, điều đáng nói là tôn trọng hình thức tình yêu đặc biệt do con người tạo ra", cô viết.

Một khán giả khác đặt câu hỏi: "AI mang đến một người bạn đời gần như hoàn hảo. Khi trở lại cuộc sống thực, liệu con người còn có thể chấp nhận bạn bè và người thân với những khuyết điểm, nóng nảy và những suy nghĩ riêng hay không?".