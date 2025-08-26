Người dân tâm bão Kajiki: 'Chưa từng thấy cơn bão nào mạnh thế'

Từ chiều 25/8 đến sáng 26/8, bão số 5 Kajiki hoành hành ở miền Trung, trọng tâm là tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 10 tiếng, sức gió mạnh nhất cấp 12 khi vào bờ đã giảm xuống cấp 8 khi ở biên giới Việt - Lào.

Với chị Khánh Như, hiện sống tại một khu chung cư ở khối Vinh Tiến, phường Thành Vinh, Nghệ An, cảm giác sợ hãi dù cơn bão số 5 Kajiki đã qua vẫn còn nguyên.

"Sức tàn phá của bão Kajiki thật sự kinh khủng. Nhà tôi có chồng làm thủy điện, thường cứ mưa bão là chồng lại đi Bản Vẽ để chống bão, xả lũ. Những lần trước, tôi không quá lo lắng. Nhưng lần này, khi chỉ còn ba mẹ con ở nhà, nghe tiếng gió rít liên hồi, giật mạnh từng cơn, tôi thấy bất an và lo lắng vô cùng. Đi kèm tiếng gió giật là tiếng cây gãy đổ, tiếng tôn bay, va đập... Tất cả chỉ có thể nghe và cảm nhận, không thể nhìn thấy được vì mất điện toàn thành phố", Như nói.

Mai Phương, công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, cũng cho biết chưa từng thấy cơn bão nào mạnh đến thế.

"Mọi thứ tan hoang, gió rít mạnh từng cơn, khiến cửa nhà tôi bị bật khóa. Vợ chồng tôi phải vòng dây thép qua cửa kính để kéo lại, rồi dùng cán chổi để néo cửa", chị nói. "Tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn còn an toàn sau cơn bão".

Cây cối đổ gãy ở phường Thành Vinh, Nghệ An, khiến việc giao thông bị cản trở. Ảnh: NVCC

Cùng chung cảm nhận với Phương, Mỹ Trang, 38 tuổi, công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết: "Tôi có cảm giác như thể cơn bão đêm qua là sự gom góp của rất nhiều cơn bão đổ bộ xuống Nghệ An nhiều năm qua. Nó mạnh và kinh khủng quá, quần thảo hàng tiếng đồng hồ. Cửa sổ, cửa chính trong nhà tôi như sắp bung ra, ai cũng nằm im, cầu mong bão qua đi và ít thiệt hại nhất".

Với Nguyệt Anh, trú tại khối 9, phường Vinh Phú, bão Kajiki khiến chị chưa từng thấy bất lực và bất an đến thế. "Nhà tôi là nhà cấp 4, mái lợp fibro xi măng. Suốt từ 19h, gió rít liên hồi, nhưng phải sau 20h, tôi thật sự lo sợ. Cảm giác mái nhà đang đung đưa, rung lắc, chỉ chực bay đi mất. Điện mất, điện thoại cũng không còn pin, không có sóng. Gia đình tôi ở trong nhà, chỉ biết nghe tiếng cây đổ, đập vào cổng và làm đổ cả hàng rào. Ai cũng lo lắng không biết còn điều gì nữa sẽ xảy ra", chị nói.

Gió mạnh làm vỡ cửa, gây hư hỏng lớn trong một căn chung cư ở Thành Vinh. Nghệ An. Ảnh: NVCC

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng sáng nay ghi nhận ảnh hưởng của bão, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị mưa trên 600 mm. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay ở Thường Tín (Hà Nội) 160 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157 mm, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211 mm, Đồng Văn (Nghệ An) 190 mm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá bão Kajiki khá dị thường khi hình thành ngay trên Biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ ba ngày, bằng nửa thời gian so với quy luật.

Bão đã sang Lào, tuy nhiên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5 m. Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Từ nay đến hết ngày mai, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 m trong ba giờ.