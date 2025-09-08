Đàn ông thấp bé nóng tính, nguy cơ bạo lực cao gấp 3 lần người khác

Chiều cao được coi là một yếu tố quan trọng đối với đàn ông, vì nhiều người có thể cảm thấy tự ti nếu không đạt được chiều cao như mong muốn. Đáng chú ý, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chiều cao không chỉ ảnh hưởng đến sự tự tin mà còn có thể liên quan đến tính cách của mỗi người.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Atlanta (Mỹ), đàn ông thấp bé có nguy cơ dễ nổi giận và có xu hướng bạo lực cao gấp 3 lần so với người khác.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát trên 600 nam giới từ 18 đến 50 tuổi, tập trung vào mối liên hệ giữa hình ảnh bản thân, việc sử dụng ma túy, hành vi bạo lực và tội phạm. Kết quả cho thấy, những người đàn ông thấp bé thường dễ có hành vi tấn công bạo lực hoặc phạm tội, và khả năng này cao hơn gấp 3 lần so với những người có chiều cao trung bình hoặc cao hơn.

Nguyên nhân được lý giải là do áp lực khác biệt giới tính, khiến đàn ông thấp bé thường mang tâm lý phòng vệ mạnh mẽ. Thêm vào đó, họ từng có khả năng trải qua cảm giác bị trêu chọc, bắt nạt vì ngoại hình, từ đó hình thành cơ chế phản ứng dữ dội để che lấp khuyết điểm.

Hiện tượng này còn được gọi là “Hội chứng Napoleon” hay “Hội chứng người lùn” – một dạng mặc cảm tự ti. Những người đàn ông thấp bé thường gặp áp lực khi so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là khi không đạt được hình ảnh “nam tính lý tưởng” theo tiêu chuẩn xã hội, từ đó dễ rơi vào trạng thái cáu gắt, nóng nảy và hành xử bạo lực.

Không chỉ dừng lại ở nam giới, một nghiên cứu khác của Đại học Oxford cho thấy tác động tiêu cực của việc “thấp bé” không giới hạn bởi giới tính. Những người cảm nhận bản thân có chiều cao khiêm tốn thường đa nghi, thiếu niềm tin vào người khác và dễ sinh cảm giác sợ hãi.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để giảm chiều cao của người tham gia đi 25 cm và đưa họ vào bối cảnh giống toa tàu điện ngầm. Kết quả, những người này ngay lập tức có tâm lý tiêu cực, cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị bàn tán sau lưng. Điều này chứng minh rằng, việc hạn chế về chiều cao trong môi trường xã hội có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Giáo sư Daniel Freeman – người phụ trách nghiên cứu khẳng định: “Chiều cao thường gắn liền với quyền lực. Khi cảm thấy mình cao hơn, con người cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do cả nam và nữ đều có xu hướng ‘khai gian’ khi được hỏi về chiều cao của mình”.