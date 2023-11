Nghiên cứu khoa học chứng minh: Đàn ông không thích phụ nữ thông minh

Nhiều bộ phim hay tiểu thuyết lãng mạn xây dựng câu chuyện phụ nữ thông minh, tài giỏi sẽ đánh bại các cô gái xinh đẹp nhưng kém thông minh và chiếm được trái tim các chàng trai. Đáng buồn, khoa học chứng minh điều đó là sai.

Một nghiên cứu mới của nhóm ba nhà tâm lý học ở ĐH Texas, ĐH Buffalo (Mỹ) cho thấy nhiều phụ nữ thông minh vẫn độc thân dù đã cố gắng hẹn hò. Nghiên cứu với sự tham gia của 121 người Anh cho thấy trong mối quan hệ tình cảm khác giới, phụ nữ có trí thông minh cao được xem là "có vấn đề". Tất nhiên, những đặc điểm tương tự ở nam giới lại được xem là một chuẩn mực.

Trong nhận thức của nam giới, phụ nữ quá thông minh không phải là điều thu hút họ nhất. Ảnh minh hoạ

Một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ khoảng 560 người hẹn hò, do nhóm các nhà khoa học tại Trường Kinh tế Warsaw (SGH) ở Ba Lan thực hiện cũng cho thấy kết quả tương tự.

Những người tham gia nghiên cứu đều là sinh viên của đại học Columbia ở New York. Sau những lần hẹn hò, mỗi người sẽ đánh giá mức hấp dẫn và sự thông minh của đối phương. Khác biệt với phụ nữ, đàn ông thường thích những cô có ngoại hình dễ nhìn và thông minh ở mức tương đối.

Psychologytoday cho biết, một nghiên cứu khác tại Anh đã dẫn tới kết luận rằng, những người phụ nữ thông minh hơn thường là người "gây rắc rối" trong mối quan hệ. Họ khiến đàn ông cảm thấy mình đang bị bắt lỗi, dạy đời và giảm giá trị. Đó là lý do nhiều đàn ông thích phụ nữ an phận, lo cho gia đình, con cái.

Còn trong quá trình tìm kiếm đối tác, phụ nữ sẽ không gạch bỏ những chàng trai có ngoại hình kém hấp dẫn ra khỏi danh sách. Các chàng này vẫn có cơ hội hẹn hò với nàng nếu trong mắt cô gái đó anh là người thông minh, các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí Personality and Inpidual Differences (Tính cách và sự khác biệt cá nhân).

Vậy tại sao đàn ông lại không thích phụ nữ thông minh?

Sara và John quen nhau qua mạng. Cô bị thu hút bởi hồ sơ của John, một người thông minh, chu đáo và thú vị. John rất thích biểu cảm khuôn mặt của Sara trong các bức ảnh và nghĩ cô vui vẻ, thông minh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và cả hai mong một ngày gặp gỡ.

Đến một ngày, họ gặp nhau và uống cà phê, nói chuyện chừng 45 phút. Sau đó John nhìn đồng hồ và xin phép rời đi. Anh không đề cập chuyện gặp lại.

Chuyện gì đã xảy ra? Có thể John quyết định không tiến xa hơn hoặc đơn giản không hứng thú với Sara hoặc anh gặp khó khăn trong việc thân mật với người khác... Sara cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Sau nhiều ngày cô đã nhận ra một điều, dù không muốn tin.

"Anh ấy biết tôi đang làm gì, bởi vì tôi liệt kê nó trên hồ sơ. Anh ấy đã bình luận một quan điểm về lĩnh vực của tôi. Tôi trả lời lại bằng cách đưa ra các thông tin từ một nghiên cứu tôi vừa công bố", cô nói. "Ngay sau đó, anh ấy nói rằng phải đi".

Sara là một nhà khoa học với nhiều bằng cấp. Khi còn nhỏ, cô đã quen với việc bị các bạn nam nói rằng cô quá cá tính, quá uyên bác, hoặc quá thông minh. Nhiều năm trước, mẹ của Sara nói với cô: "Nếu con muốn tìm một người chồng, đừng quá thông minh". Sara đã coi nhẹ lời khuyên của mẹ vì cho nó lỗi thời, chống nữ quyền. Người bạn trai lâu năm trước không thấy vấn đề gì về trí thông minh của cô, anh chàng thích nó. Nhưng bây giờ, cô hẹn hò lần nữa, cô lo lắng lời nói của mẹ có vẻ đúng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, đàn ông thường bị kích động, khó chịu bởi sự khôn khéo, thông minh của phụ nữ. Ảnh minh hoạ

Theo phóng viên tài chính John Carter của tờ Atlantic (Mỹ), kinh nghiệm nhiều năm làm việc với giới tài phiệt và những người thành đạt của anh cho thấy, đàn ông có chút thành công thường lựa chọn hẹn hò với những phụ nữ kém giỏi giang. Lựa chọn này đơn thuần là để tìm một người phụ nữ quan tâm đến họ thay vì chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Theo lý giải này, về cơ bản, đàn ông không muốn một người phụ nữ sử dụng trí tuệ của mình vào các công việc quan trọng. Họ thích việc có một người phụ nữ sẵn sàng lui về phía sau, thay vì người đàn bà chốn nào cũng dám dấn thân.

Mặt khác, phụ nữ thông minh có thể làm cho nhiều chàng trai cảm thấy bất an, khiến các chàng tự đặt những câu hỏi như liệu cô gái này có có đòi hỏi cao không, có muốn đạt đến đẳng cấp mà anh này khó bì kịp, theo Daily Mail.

Chưa hết, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Personality and Inpidual cũng cho thấy, trong nhận thức của nam giới, đặc điểm thông minh của phụ nữ là một "điềm xấu về kinh tế".

Vậy phụ nữ thông minh phải làm gì nếu không muốn độc thân cả đời?

Các chuyên gia cho biết thông thường phụ nữ thông minh có xu hướng che giấu sự thông minh của họ để thu hút đối phương. Họ có thể sẽ nói ít hơn và ít thể hiện hiểu biết của mình trong các buổi hẹn hò.

Phụ nữ thông minh có thể làm cho nhiều chàng trai cảm thấy bất an, khiến các chàng tự đặt những câu hỏi như liệu cô gái này có có đòi hỏi cao không, có muốn đạt đến đẳng cấp mà anh này khó bì kịp hay không. Ảnh minh hoạ

Một cách khác, theo Linda Hirshman, tác giả của cuốn Get to Work, chính là ở bên một người đàn ông không có trình độ quá cao. "Nếu bạn muốn đeo đuổi các mục tiêu sự nghiệp và cần một người đàn ông hỗ trợ điều đó, hãy áp dụng phương pháp của đàn ông: đặt cược vào cửa an toàn".

Điều đáng ngạc nhiên là nhiều phụ nữ nghe theo lời khuyên này. Theo khảo sát năm 2012 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 21% phụ nữ đã kết hôn với bạn đời có học thức kém họ.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, đó là những người đàn ông thích phụ nữ thông minh. Lần này, Sara vẫn là một ví dụ. Cuối cùng cô đã gặp một người đàn ông yêu mình - người ngưỡng mộ và bị thu hút bởi con người cô, sự thông minh, cá tính và tất cả những điểm tốt, điểm không tốt khác. Họ đã sống cùng nhau vài năm và đang lên kế hoạch cho một đám cưới lãng mạn.

