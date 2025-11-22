Dậy sóng vụ giáo viên bịt miệng học sinh bằng băng dính và dùng ghế để trừng phạt

Mạng xã hội Nga gần đây đã dậy sóng sau khi một đoạn video kinh hoàng lan truyền, ghi lại khoảnh khắc một giáo viên sử dụng băng dính để dán miệng học sinh ngay trong lớp học. Đoạn video thứ hai còn cho thấy cảnh giáo viên này dùng chân ghế để tác động vào đầu một nam sinh, sự việc xảy ra tại trường học ở Artyom, vùng Primorsky, Nga khiến các bậc phụ huynh và công chúng vô cùng phẫn nộ.

Giáo viên dùng băng dính dán miệng học sinh.

Theo tờ The Sun, điều đáng chú ý là cả nữ giáo viên bị cáo buộc bạo hành lẫn hiệu trưởng nhà trường đều coi nhẹ những vụ tấn công này.

Giáo viên bị cáo buộc đã dùng băng dính và ghế để trừng phạt học sinh đã khẳng định rằng cô chỉ "đùa giỡn" khi xử lý các em học sinh bị cho là "bỏ trốn" khỏi chỗ ngồi trong lớp.

Lời biện minh này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong các bậc phụ huynh, họ bày tỏ sự thắc mắc tại sao nhà trường không hề đình chỉ công việc của cô giáo này.

Một bà mẹ giận dữ lên tiếng: "Chúng ta có nên coi đây là chuyện bình thường không? Đây không phải là lần đầu tiên. Một vụ tấn công tương tự đã xảy ra vào ngày hôm kia".

Một bà mẹ khác nói thêm: "Tôi thực sự bị sốc khi biết tin này".

Các phụ huynh cho biết hành vi dán băng dính vào miệng và ‘đánh vào đầu’ học sinh diễn ra thường xuyên, và chỉ chấm dứt sau khi họ phát hiện bằng chứng được ghi lại từ camera lớp học.

Giáo viên dùng ghế đánh học sinh.

Nhà vận động vì quyền trẻ em nổi tiếng Yekaterina Mizulina, người đứng đầu Liên đoàn Internet an toàn của Nga và là thành viên của Phòng công dân Điện Kremlin, đã đăng tải video này kèm theo cảnh báo "chỉ dành cho người lớn".

Bà Mizulina khẳng định: "Rõ ràng là các em học sinh có thể đã cư xử không đúng mực và chọc giận giáo viên. Nhưng phản ứng như vậy là không thể chấp nhận được".

Văn phòng công tố viên ở vùng Primorsky xác nhận giáo viên này đang bị điều tra vì hành vi "không đúng mực".

Trong khi công chúng chờ đợi một biện pháp kỷ luật cứng rắn, nữ thanh tra viên trẻ em Olga Romanova lại chuyển hướng chỉ trích về phía các bà mẹ, cho rằng họ đã "tiếp cận camera lớp học và đăng tải bản ghi lên internet".

Bà lập luận rằng việc phụ huynh công khai những đoạn video này vi phạm luật về dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Sự việc đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Nga, làm dấy lên những câu hỏi lớn về hành vi của giáo viên và cách cơ quan chức năng xử lý khiếu nại của phụ huynh.