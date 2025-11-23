Hàng trăm người Đồng Nai xa lạ tụ lại xuyên đêm cứu trợ đồng bào vùng lũ

Không phải là những ngày Tết sum vầy, nhưng tại Đồng Nai có những người đang canh những nồi bánh chưng, bánh tét để kịp gửi cho đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gồng mình chống chọi sau trận lũ lịch sử.

Cả khuôn viên Nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) sáng rực ánh đèn, tạo nên khung cảnh tấp nập chẳng khác gì ngày giáp Tết.

Hàng trăm người - từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ tiểu thương đến công nhân - có mặt, tự nguyện góp sức như một phản xạ tự nhiên mỗi khi đồng bào gặp hoạn nạn.

Người lau lá, người vo nếp, người gói bánh, người nhóm lửa, người nấu bánh… mọi công đoạn được chia nhau nhịp nhàng. Thi thoảng, một chị công nhân mang thêm mấy ký đậu xanh vừa mua vội, một người khác chở nồi đến cùng sẻ chia.

Những con người không quen biết bỗng gắn kết nhau hơn, phối hợp ăn ý vì một mục đích chung. Họ mong từng chiếc bánh tét, từng thùng nhu yếu phẩm sớm lên đường đến với những gia đình đang oằn mình vất vả sau trận lũ.

“Từ những người xa lạ, chúng tôi trở nên thân quen hơn, ai cũng xem đây như công việc nhà mình. Nghe tin miền Trung - Tây Nguyên ngập sâu, chúng tôi không thể ngồi yên”, chị Hạnh - công nhân khu công nghiệp, chia sẻ.

Ngay phía trong nhà văn hóa, hàng nghìn phần nhu yếu phẩm được đóng gói, xếp chồng cao hơn 2m, chia thành từng nhóm: mì gói, gạo, sữa, nước uống, thuốc men… Tất cả được phân loại cẩn thận để khi đến tay, bà con vùng lũ có thể sử dụng ngay.

Mỗi người cũng chia nhau một công đoạn: nhóm sắp xếp quần áo, nhóm đóng gói thành từng bịch nhu yếu phẩm, nhóm phân loại… Không ai cần ai hướng dẫn, mọi thứ tự giác vận hành như một dây chuyền chuyên nghiệp nhưng đầy tình người.

Anh Hồ Thanh Tâm (người khởi xướng gói bánh) cho biết, ban đầu anh chỉ dự định cùng vài người quen làm khoảng vài trăm cặp bánh tét gửi ra cho bà con miền Trung - Tây Nguyên. Nhưng khi đăng lời kêu gọi lên trang cộng đồng của phường, số lượng người hưởng ứng tăng nhanh bất ngờ, hiện con số đã lên hàng nghìn cái.

“Chỉ trong vài giờ, chúng tôi nhận được hàng trăm tin nhắn xin góp gạo, góp lá, góp công. Khi tới nơi, tôi thật sự choáng ngợp vì bà con đến đông hơn nhiều lần tôi nghĩ”, anh Tâm chia sẻ.

Theo anh, suốt từ chiều tối qua, các nồi bánh được nhóm liên tục. Bà con vẫn duy trì xuyên đêm trực để đảm bảo hơn hàng trăm đòn bánh tét hoàn thành nhanh nhất.

“Bà con phường Trảng Dài đa số là người xa quê vào đây nhập cư và lập nghiệp. Ai cũng từng trải cảm giác khó khăn và chịu ảnh hưởng của bão lũ, nên khi nghe tin đồng bào miền Trung - Tây Nguyên gặp nạn, mọi người lập tức chung tay”, anh nói.