Văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 đầy đủ nhất, mong cầu gia đạo hưng vượng, bếp núc ấm êm

Cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 là một trong những phong tục cổ truyền trong ngày Tết nguyên đán được thực hiện sau nghi lễ tiễn ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp, thường là vào 29 Tết.

Tuy nhiên ở một số vùng miền thì lễ cúng rước ông Táo sẽ được thực hiện vào mùng 7 tháng Giêng cùng với lễ cúng hạ nêu (cúng khai hạ) hay lễ tạ năm mới.

Vào ngày lễ này, người dân sẽ tiến hành cúng để hạ cây nêu cũng như khép lại Tết Nguyên đán, đón chào một mùa xuân mới đồng thời khởi động việc nấu nướng thường ngày, mong cầu gia đạo hưng vượng, bếp núc ấm êm.

Dưới đây là văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 và cách thực hiện nghi lễ.

Vậy lễ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 được thực hiện như thế nào? Dưới đây là văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 và cách thực hiện nghi lễ.

1. Ý nghĩa của lễ rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết

Lễ rước Táo Quân ngày mùng 7 Tết mang ý nghĩa khởi động lại nếp sinh hoạt gia đình sau Tết, nhất là hoạt động bếp núc, nấu nướng và sum họp. Việc làm lễ không nhằm cầu xin tài lộc lớn, mà thể hiện sự tôn kính với vị thần giữ lửa, mong Táo Quân tiếp tục phù hộ để đời sống gia đình yên ấm, bếp núc đủ đầy trong năm mới.

Khác với lễ tiễn Táo Quân ngày 23 tháng Chạp, nghi thức rước Táo về nhà ngày mùng 7 thường được tổ chức đơn giản, không đặt nặng hình thức, chủ yếu tập trung vào bài khấn và lòng thành của gia chủ.

2. Giờ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026

Năm 2026, ngày mùng 7 Tết rơi vào thứ Hai, ngày 23/02/2026 dương lịch. Đây được xem là ngày hoàng đạo, thuận lợi để tiến hành lễ rước ông Táo về nhà. Gia chủ có thể lựa chọn khung giờ phù hợp trong ngày để thực hiện nghi lễ với mong cầu một năm mới ấm no, gia đạo yên ổn và bếp lửa luôn đỏ ấm.

Dưới đây là khung giờ đẹp ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ thuận lợi để tiến hành lễ cúng ông Công, ông Táo:

- Giáp Dần (3h-5h)

- Bính Thìn (7h-9h)

- Đinh Tị (9h-11h)

- Canh Thân (15h-17h)

- Tân Dậu (17h-19h)

- Quý Hợi (21h-23h)

Văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026

3. Văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026

Do lễ cúng ông Táo ngày 7 tháng Giêng cũng là lễ khai hạ, cúng chung với tổ tiên, các vị thần linh nên văn khấn ông Táo cũng là văn khấn tổ tiên và các vị thần. Dưới đây là văn khấn ông Táo ngày 7 tháng Giêng:

Nam mô A di đà phật, Nam mô A di đà phật, Nam mô A di đà phật. Con xin phép kính lạy chư vị Tôn thần Hoàng thiên Hậu thổ.

Kính lạy ngài Tần Vương đương niên hành khiển năm Bính Ngọ, ngài Bản cảnh Thành Hoàng và các ngài thần Thổ Địa, Táo Quân, Long mạch Tôn Thần.

Con xin kính lạy các vị cụ Tổ khảo, Tổ Tỷ và nội ngoại tiên linh. Hôm nay ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Chúng con là …. hiện đang cư ngụ tại số nhà ….., phố….., phường….. thành phố…….

Hôm nay, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, trà tửu lễ nghi. Chúng con xin cung bày trước án, kính cẩn thưa trình như sau. Tiệc xuân nay đã mãn tàn, Nguyên Đán cũng đã qua đi, hôm nay chúng con xin lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Chúng con kính xin các vị phù hộ độ trì dương cơ âm trạch. Xin mọi chỗ tốt lành, con cháu được bình an, gia đạo hưng long được thịnh vượng. Với lòng thành kính cẩn của chúng con, lễ bạc tiến dâng lên các ngài. Mong các ngài xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô chứng minh sư bồ tát, Nam mô chứng minh sư bồ tát, Nam mô chứng minh sư bồ tát.

Lưu ý: Mỗi năm sẽ có 1 quan Hành khiển khác nhau và năm Bính Ngọ 2026, quan Hành khiển là Tần Vương (năm cũ 2025 là Ngô Vương) nên trong văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết, gia chủ khấn tên Quan hành khiển Tần Vương.

Văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026

4. Mâm cỗ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết

Mâm cỗ mặn

Mâm cỗ mặn truyền thống cúng ông Công, ông Táo ngày mùng 7 tháng giêng bao gồm:

- 1 đĩa thịt lợn luộc thái miếng

- 1 bát canh mọc/ canh măng.

- 1 đĩa rau xào thập cẩm.

- 1 đĩa giò cắt miếng.

- 1 đĩa xôi gấc hoặc xôi đỗ.

Mâm cỗ chay

Với những gia đình theo tín ngưỡng Phật giáo thì thường cúng ông Táo ngày 7 tháng Giêng bằng mâm cỗ chay. Dưới đây là gợi ý mâm cỗ chay cúng ông Táo ngày mùng 7 phổ biến:

- 1 đĩa xôi đỗ hoặc xôi gấc.

- 1 bát canh nấm chay.

- 1 đĩa nem rán chay.

- 1 đĩa rau xào hoặc luộc.

Văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026

5. Cách cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết

Theo phong tục từ lâu đời, cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết nên đặt mâm lễ ở ngoài trời. Tuy nhiên, hiện nay cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết đã đơn giản hơn. Một số gia đình thay vì đặt mâm cúng ngoài trời thì cúng ông Táo ở bàn thờ chung với tổ tiên. Do đó, tùy vào phong tục, tín ngưỡng của từng vùng miền, gia đình mà có cách cúng khác nhau.

Nếu cúng ông Táo chung với bàn thờ tổ tiên, bạn cần thực hiện nghi lễ cúng như sau:

- Bước 1: Châm 1 cây nến đặt trên bàn thờ.

- Bước 2: Châm 1, hoặc 3, 5, 7, 9 cây hương (nhang), sau đó chắp tay, đọc văn khấn cúng ông Táo thật thành tâm.

- Bước 3: Sau khi đọc văn khấn xong, bạn lạy trước bàn cúng 3 lạy rồi cắm hương lên chân hương.

- Bước 4: Khi hương cháy hết ⅔ cây, bạn mang tiền vàng đi hóa vàng.

Nếu cúng ông Táo ngoài trời thì trước khi cúng, gia chủ cần thắp hương cho tổ tiên để xin phép các cụ. Nghi lễ cúng ông Táo ngoài trời cũng giống 4 bước cúng ông Táo chung với bàn thờ tổ tiên như trên. Tuy nhiên, do cúng ngoài trời không có chân hương nên bạn cần thay thế chân hương bằng chiếc cốc đã cho thêm gạo vào.

6. Những lưu ý khi cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết

Khi làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết, trên mâm cúng gia chủ lưu ý không cúng các món như thịt vịt, thịt ngan, thịt chó, cá mè, mực, thịt trâu…

Nên tiến hành lễ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết vào ban ngày, không nên cúng vào chập tối hay khi trời đã tối hẳn.

Khi hành lễ, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, tránh cãi cọ.

Sau khi cúng phải chờ hết 3 tuần hương mới được hạ lễ.

Trên đây là thông tin về văn khấn rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết 2026 và hướng dẫn chi tiết về lễ cúng rước ông Táo về nhà mùng 7 Tết. Hy vọng mọi người có được lễ cúng chu đáo, cầu mong cho năm mới làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào.

(t.h)