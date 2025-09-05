Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường

Sự kiện: Giới trẻ 2025
Các nữ sinh TPHCM diện áo dài trắng tinh khôi, tươi cười rạng rỡ tham dự lễ khai giảng đặc biệt.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 1

Sáng 5/9, hơn 2,6 triệu học sinh tại TPHCM hòa chung vào không khí ngày khai giảng năm học mới của học sinh khắp cả nước. Những tà áo dài trắng tinh khôi trở thành nét đẹp trong ngày khai trường.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 2

Từ sáng sớm, những nam thanh nữ tú Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa), trong bộ đồng phục, áo dài trắng dự lễ khai giảng đặc biệt.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 3

Các em chăm chú theo dõi lễ khai giảng đặc biệt được truyền hình trực tuyến qua màn hình lớn ở giữa sân trường.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 4

Tại điểm Trường THPT Ten Lơ Man, nhiều nữ sinh mặc áo dài có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng. Tại sân trường, không khí khai giảng rộn ràng, cờ hoa rực rỡ mở ra một năm học mới đầy kỳ vọng.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 5

Em Lê Huỳnh Kim Yến Lớp, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Ten Lơ Man tươi cười trong ngày đầu của năm học mới. "Lớp 11 chương trình học rất nặng, cần sự tập trung cao nên em hơi lo lắng. Một tháng trước khi nhập học chính thức, em đã học trước chương trình để chuẩn bị cho năm học này thật tốt", Yến bày tỏ.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 6

Nữ sinh các khối lớp THPT duyên dáng, dịu dàng trong tà áo dài trắng.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 7

Em Lê Phạm Ngọc Trang, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Ten Lơ Man cho biết vừa mới nhận lớp nhưng em đã làm quen được nhiều bạn mới. "Em mong chờ những trải nghiệm thú vị trong năm học này", Trang nói.

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 8

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 9

Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường - 10

Thời tiết tại TPHCM ngày 5/9 khá đẹp, nắng nhẹ, thuận lợi để các trường tổ chức sự kiện.

Theo Anh Nhàn - Thu Hà

Nguồn: [Link nguồn]

05/09/2025 11:44 AM (GMT+7)
