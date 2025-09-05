Nét đẹp tinh khôi của nữ sinh ngày tựu trường

Sáng 5/9, hơn 2,6 triệu học sinh tại TPHCM hòa chung vào không khí ngày khai giảng năm học mới của học sinh khắp cả nước. Những tà áo dài trắng tinh khôi trở thành nét đẹp trong ngày khai trường.

Từ sáng sớm, những nam thanh nữ tú Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa), trong bộ đồng phục, áo dài trắng dự lễ khai giảng đặc biệt.

Các em chăm chú theo dõi lễ khai giảng đặc biệt được truyền hình trực tuyến qua màn hình lớn ở giữa sân trường.

Tại điểm Trường THPT Ten Lơ Man, nhiều nữ sinh mặc áo dài có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng. Tại sân trường, không khí khai giảng rộn ràng, cờ hoa rực rỡ mở ra một năm học mới đầy kỳ vọng.

Em Lê Huỳnh Kim Yến Lớp, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Ten Lơ Man tươi cười trong ngày đầu của năm học mới. "Lớp 11 chương trình học rất nặng, cần sự tập trung cao nên em hơi lo lắng. Một tháng trước khi nhập học chính thức, em đã học trước chương trình để chuẩn bị cho năm học này thật tốt", Yến bày tỏ.

Nữ sinh các khối lớp THPT duyên dáng, dịu dàng trong tà áo dài trắng.

Em Lê Phạm Ngọc Trang, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Ten Lơ Man cho biết vừa mới nhận lớp nhưng em đã làm quen được nhiều bạn mới. "Em mong chờ những trải nghiệm thú vị trong năm học này", Trang nói.

Thời tiết tại TPHCM ngày 5/9 khá đẹp, nắng nhẹ, thuận lợi để các trường tổ chức sự kiện.