Nam sinh Hải Phòng chiến thắng ngoạn mục trận tuần Đường lên đỉnh Olympia

Trận tuần 2 tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 là cuộc tranh tài của bốn thí sinh: Nguyễn Hoàng Phúc Ân (THPT chuyên Quốc học - Huế, TP. Huế), Nguyễn Gia Minh (THPT chuyên Biên Hòa, Ninh Bình), Nguyễn Trường Giang (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng), Trần Nhật Minh (THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội).

Trong phần chào hỏi, Nguyễn Trường Giang ghi dấu ấn với màn giải rubik tốc độ, cùng thành tích giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Toán cấp thành phố; giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Toán tiếng Anh cấp thành phố, giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Toán máy tính cấp thành phố. Cậu có niềm yêu thích môn Lịch sử.

Phần Khởi động, Phúc Ân tạo được ưu thế dẫn đầu với điểm số 80. Tiếp đến Gia Minh 60 điểm, Nhật Minh và Trường Giang 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 5 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Trong các loại động vật không xương sống, ngành nào có đặc điểm nổi bật là các phần phụ (chân) phân đốt, nối với nhau bằng các khớp động, đại diện là tôm, rết, châu chấu, chuồn chuồn..?. Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Chân khớp”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Biến thái không hoàn toàn là quá trình phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần …, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Gia Minh và Trường Giang ghi điểm với đáp án “Lột xác”.

Ô hình thứ hai được lật mở, Nhật Minh nhanh chóng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Ve sầu”. Điều này giúp cậu vươn lên vị trí dẫn đầu với 105 điểm. Phúc Ân 90 điểm, Gia Minh 80 điểm, Trường Giang 65 điểm.

Nhật Minh nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi của chương trình, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng đáng kể, Nhật Minh vẫn giữ ngôi đầu với 165 điểm, Gia Minh 160 điểm, Phúc Ân 120 điểm và Trường Giang 105 điểm.

Phần thi Về đích, Nhật Minh lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm hai câu đầu, để Gia Minh ghi điểm ở câu cuối. Nhật Minh về vị trí với 185 điểm.

Gia Minh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 20 - 30 điểm. Gia Minh ghi điểm hai câu đầu, riêng câu cuối để Phúc Ân giành điểm. Gia Minh về vị trí với 190.

Phúc Ân lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 - 20 điểm. Cậu để Trường Giang giành được điểm; nhưng kịp ghi điểm ở câu thứ hai có chọn Ngôi sao hi vọng và câu cuối. Phúc Ân về vị trí với 210 điểm.

Trường Giang đã có phần thi về đích hoàn hảo.

Màn về đích hoàn hảo giành thêm 110 điểm không chỉ giúp Trường Giang lật ngược tình thế, vươn lên ngôi đầu mà còn trở thành một trong hai thí sinh giành tổng điểm về đích cao nhất Olympia 26 (điểm tuyệt đối cho một lượt thi, không gồm điểm từ lượt thi của thí sinh khác).

Trường Giang với 125 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Nam sinh Hải Phòng đã có phần thi nước rút hoàn hảo để về vị trí với 235 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trường Giang (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục với 235 điểm, giành vòng nguyệt quế.

Về nhì là Nguyễn Hoàng Phúc Ân (THPT chuyên Quốc học - Huế, TP. Huế) với 210 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Gia Minh (THPT chuyên Biên Hòa, Ninh Bình) 190 điểm và Trần Nhật Minh (THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội) 185 điểm.

Trường Giang giành vòng nguyệt quế trận tuần 2 tháng 2 quý III Olympia 26.