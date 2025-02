Nữ sinh quá mệt muốn đổi người lái, không ngờ gây tai nạn thương tâm

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Malaysia, vào cuối tháng 12/2024, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc Bắc Nam. Chiếc xe Perodua Myvi màu đỏ - một mẫu xe nội địa của Malaysia, đã mất lái và đâm vào lan can bảo vệ. Trên xe có 4 nữ sinh viên đại học, trong đó 2 người đã tử vong và 2 người còn lại bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc xe màu đỏ đã va chạm với lan can với lực rất mạnh, lan can bị phá hủy, một đoạn khung cắm vào thân xe bên trái, gần vị trí ghế sau, đầu xe cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, kính chắn gió phía sau vỡ hoàn toàn.

Chiếc xe bị tai nạn nghiêm trọng.

Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Malacca cho biết, sau khi nhận được báo cáo, họ đã cử 8 lính cứu hỏa và 2 nhân viên dịch vụ cấp cứu y tế đến hiện trường. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe màu đỏ đã mất lái, vào thời điểm đó 2 cô gái khoảng 20 tuổi đã thoát ra khỏi xe, 2 người còn lại bị kẹt và tử vong trong xe. Lính cứu hỏa đã đưa thi thể của 2 nạn nhân ra ngoài, sau đó bàn giao cho cảnh sát tiếp tục điều tra.

Theo thông tin, 4 nữ sinh viên đã di chuyển từ Johor Bahru đến Malacca vào rạng sáng, do nữ tài xế mệt mỏi, nghi là trong lúc di chuyển muốn đổi người lái, đang chuẩn bị tấp vào lề đường thì không may mất lái đâm vào lan can đường cao tốc, dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Cảnh sát xác nhận, 4 người thương vong đều là sinh viên tại Đại học Kỹ thuật Malaysia Malacca, những người thiệt mạng là Nurul Syafiqa ngồi ở ghế trước và Norhanis Afininna ngồi ở phía sau bên trái, cả 2 đều 19 tuổi và bị tử vong do chấn thương nặng ở đầu. Nữ tài xế 20 tuổi bị thương ở chân, hành khách ngồi phía sau bên phải bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế mất lái đâm vào lan can bên trái.Vụ việc sẽ được điều tra theo hướng lái xe bất cẩn hoặc nguy hiểm dẫn đến chết người.