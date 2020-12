Nam DJ lộ mánh kiếm cả triệu tiền boa mỗi đêm, đến chuyện bị cả trai lẫn gái "gạ tình"

Theo lời của nam DJ có tiếng ở Hà Thành, ngoài chuyện có thu nhập cao thì mánh kiếm cả triệu tiên boa mỗi tối đến việc bị cả gái lẫn trai "gạ tình" là điều khó tránh.

DJ Huy DX là một trong các DJ có thâm niên trong giới chơi nhạc Việt Nam.

Khoảng 15 năm về trước, nghề chơi nhạc (DJ) vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam. Thời điểm đó, số lượng các DJ đáng để gọi là "có nghề" chỉ đếm trên đầu ngón tay và gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu vì phải tự tìm hiểu, học hỏi các kỹ năng cơ bản nhất qua một số tài liệu, video ít ỏi trên mạng Internet.

Trải qua thời gian, khi các bar, vũ trường mọc lên càng nhiều thì DJ đã trở thành công việc mơ ước của giới trẻ. Ngoài việc cầm nhịp và điều khiển đám đông trong các cuộc chơi, nghề DJ cũng ẩn chứa nhiều góc khuất và những câu chuyện "khó đỡ" - theo như chia sẻ của chính người trong cuộc.

Kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng

Anh Đỗ Xuân Huy (nghệ danh Huy DX- 32 tuổi, Yên Bái) là một cái tên được xếp vào hàng có thâm niên trong giới chơi nhạc Việt Nam. Ngay từ khi còn là một sinh năm thứ 2 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Huy DX đã thích và đam mê nghe nhạc, rồi tiến tới việc muốn chia sẻ bài hát đó cùng mọi người.

"Vì thích chơi nhạc quá nên mình tự mày mò, học hỏi, có hôm say mê ngồi suốt đêm chỉ để luyện cách chuyển nhạc cho mượt nhất. Nghề chọn người, tốt nghiệp xong mình quyết định sẽ trở thành một DJ chuyên nghiệp", anh Huy chia sẻ.

Muốn được đứng trên bục chơi nhạc, người DJ phải nắm chắc các kỹ thuật cơ bản như đếm nhịp, chuyển bài, căn chỉnh tốc độ của bản nhạc sao cho phù hợp với không khí của quán bar. Quan trọng hơn, dù có tự tin đến đâu nhưng khi thấy khách hàng có biểu hiện "uể oải" thì phải lập tức điều chỉn lại để tránh "gãy nhạc".

Sau 15 năm trong nghề, nam DJ được mời tham gia hàng chục festival âm nhạc lớn nhỏ, có cơ hội chơi nhạc cùng các tên tuổi DJ lớn trên thế giới. Hàng đêm, người ta lại thấy anh xuất hiện tại các quán bar có tiếng nhất nhì Hà Thành.

Nói về thu nhập của nghề DJ, anh Huy cho biết nó tuỳ thuộc vào trình độ. Đối với những DJ tên tuổi, độ "hot" cao thì có thể kiếm được số tiền lên tới 9 con số mỗi tháng. Nhưng đó cũng chỉ là số ít, bởi nhiều DJ mới vào nghề còn chấp nhận cầu cạnh, nhờ vả chủ quản bar để được chơi nhạc mỗi tối với mức thù lao bèo bọt, thậm chí là không lương.

"Thu nhập của DJ thì cũng giống như những ngành nghề nghệ thuật và những ngành nghề nói chung khác, cũng có rất nhiều mức cho một DJ mới bắt đầu sẽ rất khác với một DJ lành nghề, lâu năm. Với một DJ cứng và chăm chỉ chạy show nhiều chỗ như hiện nay thì mức thu nhập từ 20 đến 50 triệu đồng một tháng là bình thường. Còn khi có danh tiếng hơn trong top thì con số có thể ở mức 150 đến 200 triệu đồng, và có thể hơn nữa", DJ Huy DX cho biết.

Với một DJ "cứng, mỗi tháng thu nhập có thể lên tới con số trăm triệu đồng.

Ngoài ra, một thủ thuật để kiếm thêm thu nhập được các DJ hay rỉ tai nhau đó là nên "chơi ca cuối" - nghĩa là chơi nhạc vào khung giờ cuối từ 2h đến 3h. Nguyên nhân bởi lúc đó các khách hàng đều đã say và "đủ vui", dễ dàng móc hầu bao tới hàng triệu đồng để boa riêng cho DJ.

Chuyện bị gạ tình là... thường xuyên

Mỗi DJ khi chấp nhận bước vào nghề phải đánh đổi nhiều thứ. Cái rõ ràng nhất chính sức khoẻ, bởi giờ giấc sinh hoạt của DJ khác với người thường. Khi màn đêm buông xuống thì mới là lúc họ bước vào ca chơi nhạc, kéo dài liên tục cho đến 3, 4h sáng ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, làm việc trong quán bar, vũ trường cũng chính là một "con dao hai lưỡi". Theo DJ Huy DX, môi trường sôi động đó luôn tiềm ẩn những cám dỗ rình rập. Nam DJ này chia sẻ anh rất nhiều lần bị các khách hàng nữ và cả những người thuộc "thế giới thứ ba" đặt vấn đề muốn "vui vẻ" sau ca làm.

DJ Huy DX chia sẻ bản thân anh rất đề cao việc tương tác với khách hàng.

"Vì quán bar rất ầm nên hầu hết khách hàng muốn giao tiếp với DJ thì sẽ ghi ra giấy. Thông thường đó chỉ đơn thuần là những mảnh giấy ghi bài hát họ muốn DJ chơi. Tuy nhiên, đôi lúc nó chứa những nội dung khiếm nhã, mời gọi hay thậm chí ra giá trắng trợn", DJ Huy DX kể.

Hay lại có những trường hợp khách hàng nữ đang gặp trục trặc về tình cảm, tìm đến quán bar một mình để... giải sầu. Khi đã ngấm hơi men, họ không ngại làm những hành động mạnh mẽ, có phần quá khích như bất ngờ nhảy lên bục để ôm, hôn DJ.

Khi không thể tiếp cận DJ trực tiếp, một số khách hàng lại bằng mọi cách để hỏi số điện thoại, facebook rồi liên tục nhắn tin, gọi điện "khủng bố". Lúc này, một DJ kinh nghiệm còn phải xử lý thật linh hoạt để tránh ảnh hưởng tới uy tín của quán bar.

DJ Huy DX từng tham gia rất nhiều festival âm nhạc lớn nhỏ trong nước và thế giới.

"Những chuyện này xảy ra thường xuyên, chủ yếu do cách mình phản ứng lại với họ thôi, thường thì mình vẫn luôn mỉm cười và cố gắng trả lời lại họ bằng một chuyện khác, ví dụ như anh chị tối nay nghe nhạc em chơi có được không ạ. Còn nếu họ có hành động quá đáng thì sẽ phải gọi bảo vệ can thiệp ngay lập tức. Trong môi trường mà ai cũng có thể say rồi thì đó là những chuyện khó tránh khỏi", anh cho biết.

Ngoài những cám dỗ từ bên ngoài, theo DJ Huy DX, người làm việc trong môi trường quán bar, vũ trường phải tự biết đặt ra giới hạn cho bản thân ngay từ những việc nhỏ nhất. Với riêng bản thân, anh luôn tự nhắc mình tuyệt đối "nói không" với các chất kích thích, kể cả rượu bia cũng phải hạn chế để đảm bảo sức khỏe.

"Nghe thì có vẻ làm quá nhưng đó là cách để tạo kỷ luật cho bản thân. Mình đã từng chứng kiến nhiều DJ trẻ do không làm chủ được mình đã sa ngã vào các thói hư, tệ nạn", anh cho biết. Một số trường hợp còn dại dột, tự biến bản thân thành đầu mối buôn bán chất cấm trong quán bar, để rồi chuốc lấy hậu quả cay đắng khi vướng vào vòng lao lý.

Là một DJ có ngoại hình nên Huy DX thường thu hút sự chú ý của các khách hàng nữ. Anh chia sẻ bản thân đã có gia đình nên cảm giác rất khó xử. May mắn khi bà xã anh là người rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.

"Nếu không sự đồng hành của gia đình thì có lẽ mình không thể gắn bó với nghề lâu đến như vậy. Mình may mắn có được một người vợ biết chia sẻ và hiểu sự vất vả, đi đêm về hôm của công việc này", DJ Huy DX trải lòng.

