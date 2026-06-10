Mới nhận xe vài giờ, gia đình 6 người tử nạn trên đường đi viếng mộ

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 7/6 tại bang Kedah, khi một ôtô Proton X50 va chạm với xe tải trong lúc chở cả gia đình đi viếng mộ. Theo truyền thông địa phương, 6 người trên xe tử vong gồm tài xế 29 tuổi, vợ anh 29 tuổi, mẹ vợ 55 tuổi, con trai 7 tuổi, em bé 6 tháng tuổi và em trai của tài xế, 21 tuổi.

Người duy nhất sống sót là con gái 3 tuổi của tài xế.

Gia đình được cho là đang di chuyển từ Penang đến Merbok để thăm mộ người cha thì gặp nạn. Tờ Sin Chew Daily đưa tin chiếc Proton X50 gặp tai nạn thuộc sở hữu của người em trai 21 tuổi. Anh vừa nhận xe mới trong sáng cùng ngày, nhưng người cầm lái vào thời điểm xảy ra tai nạn là anh trai.

Sau vụ việc, những bức ảnh cả gia đình vui vẻ chụp cùng chiếc xe mới được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chiếc xe nát vụn trong vụ tai nạn, chỉ vài giờ sau khi được bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Tài xế tử nạn được xác định là một cảnh sát. Trong khi đó, tài xế xe tải không bị thương.

Trước nhiều đồn đoán xuất hiện trên mạng, Cảnh sát trưởng bang Kedah Adzli Abu Shah kêu gọi công chúng không suy diễn về nguyên nhân vụ tai nạn và để cơ quan chức năng hoàn tất quá trình điều tra. Ông cho biết cả gia đình trên xe và tài xế xe tải đều là người Malaysia gốc Mã Lai.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe tải không sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, người này từng có 7 lần bị xử phạt vi phạm giao thông và hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được nhà chức trách làm rõ.