Đêm tân hôn, vợ thú nhận bí mật khiến chồng suy sụp đến trầm cảm nặng

Điều khiến anh suy sụp không hẳn là chuyện Nga từng có người yêu, mà là những lời chế giễu của người đàn ông ấy khiến anh ngày càng ám ảnh, mất ngủ, không còn kiểm soát được cảm xúc và dẫn đến trầm cảm.

Một năm trước, Sơn từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất. Anh có công việc ổn định, gia đình khá giả và đặc biệt là cưới được Nga, cô gái xinh đẹp mà anh đã thầm theo đuổi từ năm nhất đại học. Nhưng không ai biết, chỉ sau một đêm tân hôn, cuộc sống tưởng như hoàn hảo ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Từ bạn gái của đồng nghiệp thành vợ của mình

Ngày còn là sinh viên, Sơn đã để ý Nga từ lâu nhưng không đủ can đảm tiếp cận. Mãi đến khi đi làm, trong một lần đồng nghiệp rủ anh đi chơi cùng nhóm bạn, Sơn mới bất ngờ nhận ra cô gái đi cùng đồng nghiệp chính là Nga. Cảm giác khi ấy khiến anh hụt hẫng, bởi Nga đang là bạn gái của chính người đồng nghiệp mà anh làm việc cùng.

Sơn cố giấu tình cảm, giữ khoảng cách với Nga. Thế nhưng sau đó không lâu, Nga chủ động chia tay người yêu, còn hai người dần thân thiết rồi nảy sinh tình cảm. Nga đồng ý đến với Sơn nhưng đưa ra một yêu cầu là chưa công khai chuyện tình cảm ở công ty, chờ đến khi hai người chính thức kết hôn. Sơn yêu cô nên chấp nhận.

Một năm sau, anh cầu hôn và Nga gật đầu. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, Sơn gần như không tiếc tiền cho ngày trọng đại khi đặt những dịch vụ cưới tốt nhất, chuẩn bị sính lễ bằng kim cương và thậm chí tặng vợ một căn hộ sang trọng. Điều khiến Sơn càng vui hơn là người đồng nghiệp kia không xuất hiện trong đám cưới, khiến anh từng nghĩ mình đã thực sự "chiến thắng".

Nhưng Sơn không ngờ, cảm giác chiến thắng ấy lại trở thành khởi đầu cho một năm đầy ám ảnh.

Điều đáng sợ nhất là mỗi khi nhìn thấy đồng nghiệp kia, Sơn lại nhớ đến lời thú nhận của vợ trong đêm tân hôn, rồi tự tưởng tượng ra những điều khiến bản thân càng thêm đau đớn. Ảnh minh họa

Bí mật vợ thú nhận ngay trong đêm tân hôn

Đêm tân hôn, khi cả hai đã trở về căn hộ mới, Nga bất ngờ nói với Sơn rằng cô có chuyện muốn thú nhận. Sơn ban đầu không nghĩ đó là điều gì quá nghiêm trọng, nhưng khi nghe vợ nói, anh chết lặng: Nga thừa nhận cô đã từng trao lần đầu cho người yêu cũ.

Căn phòng đang ngập trong niềm vui bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Sơn không biết phải phản ứng thế nào. Anh yêu Nga, đồng thời hiểu rằng đó là chuyện thuộc về quá khứ và bản thân đã lựa chọn cưới cô thì cũng phải chấp nhận con người cô trước khi gặp mình.

Sau một đêm gần như thức trắng, Sơn quyết định bỏ qua. Anh tự nhủ rằng điều quan trọng là hiện tại, Nga đã lựa chọn anh và hai người đã trở thành vợ chồng. Sơn không muốn biến một chuyện đã xảy ra trước khi họ đến với nhau thành cái bóng phủ lên cuộc hôn nhân.

Nhưng Sơn không ngờ, chuyện mà anh cố chôn xuống lại bị đào lên mỗi ngày ở nơi anh làm việc.

Người yêu cũ của vợ biến nỗi đau đêm tân hôn thành trò cười

Sau đám cưới, đồng nghiệp cũ của Nga bắt đầu có những lời nói đầy ẩn ý với Sơn. Ban đầu chỉ là vài câu đùa tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng sau đó những lời xỏ xiên xuất hiện thường xuyên hơn.

Có lần trước mặt nhiều đồng nghiệp, người đàn ông ấy cười nói một câu khiến Sơn đỏ bừng mặt. Không ai nhắc trực tiếp đến Nga, nhưng Sơn hiểu người kia đang cố tình ám chỉ điều gì.

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sơn. Anh bắt đầu mất ngủ, đi làm với vẻ mặt mệt mỏi và luôn có cảm giác mọi người xung quanh đang biết chuyện của mình.

Điều đáng sợ nhất là mỗi khi nhìn thấy đồng nghiệp kia, Sơn lại nhớ đến lời thú nhận của vợ trong đêm tân hôn, rồi tự tưởng tượng ra những điều khiến bản thân càng thêm đau đớn.

Nỗi uất ức ở công ty không có chỗ giải tỏa, cuối cùng anh mang tất cả về nhà. Sơn bắt đầu cáu gắt với Nga, chỉ một câu nói không đúng lúc cũng có thể khiến anh nổi nóng.

Có những hôm, hai vợ chồng đang ăn cơm, Sơn đột nhiên im lặng hàng giờ rồi lạnh lùng bỏ vào phòng khiến Nga không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nga không hiểu tại sao người chồng từng dịu dàng với mình lại thay đổi như vậy. Cho đến một tối, cô bật khóc và nói rằng mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, đồng thời đề nghị hai người ly hôn.

Trầm cảm sau thời gian dài đau khổ

Câu nói ấy khiến Sơn thực sự hoảng sợ. Anh vẫn yêu Nga nhưng cũng nhận ra bản thân đang trở thành một con người khác. Sau nhiều ngày mất ngủ và suy nghĩ tiêu cực, Sơn quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tinh thần.

Khi nhận kết quả, anh ngồi rất lâu trong phòng khám. Bác sĩ cho biết Sơn đang có những biểu hiện của trầm cảm nặng và cần được điều trị nghiêm túc. Nhìn tờ kết quả trên tay, Sơn bật khóc, lần đầu tiên sau nhiều tháng không còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Anh vừa khóc vừa xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho vợ. Sơn hiểu rằng Nga không phải người khiến anh mất kiểm soát, nhưng những ám ảnh về quá khứ và sự chế giễu của đồng nghiệp đã khiến anh dần trút mọi uất ức lên người phụ nữ mình yêu.

Nga vẫn còn yêu chồng nhưng cũng đã quá mệt mỏi. Cô không biết phải làm gì để kéo Sơn ra khỏi những ám ảnh mà chính cô vô tình trở thành một phần trong đó.

Nghỉ việc một năm nhưng vẫn sợ mình không thể thoát ra

Sơn quyết định xin nghỉ việc không lương một năm để điều trị. Anh rời khỏi môi trường đã khiến mình tổn thương, hy vọng thời gian và quá trình điều trị có thể giúp mọi thứ trở lại bình thường. Thế nhưng ngay cả khi không còn gặp người đồng nghiệp kia mỗi ngày, Sơn vẫn không thể hoàn toàn bình yên.

Những câu nói châm chọc vẫn vang lên trong đầu anh. Anh vẫn nhớ đêm tân hôn, vẫn nhớ khoảnh khắc Nga thú nhận bí mật và đáng sợ nhất là Sơn bắt đầu tự hỏi: Nếu người khiến anh tổn thương đã rời khỏi cuộc sống hàng ngày, tại sao nỗi đau vẫn còn nguyên?

Một buổi tối, Nga nhìn thấy Sơn ngồi một mình rất lâu ngoài ban công. Cô bước đến, nhẹ nhàng hỏi: "Anh còn yêu em không?". Sơn im lặng hồi lâu rồi đáp: "Có. Nhưng anh không biết làm thế nào để quên được những điều đã xảy ra".

Nga không nói gì. Cả hai cùng hiểu rằng căn bệnh của Sơn không chỉ cần thời gian mà còn cần sự chữa lành từ chính những tổn thương trong cuộc hôn nhân.

Lần đầu tiên, Sơn nhận ra điều khiến anh đau khổ nhất có lẽ không phải quá khứ của vợ, mà là việc anh đã để những lời nói của một người khác quyết định giá trị của chính mình.

Một năm nghỉ việc phía trước có thể là khoảng thời gian để Sơn cứu lấy bản thân. Nhưng liệu khi trở lại, anh có đủ bình tĩnh để cứu lấy cuộc hôn nhân mà mình từng cố gắng đánh đổi tất cả để có được?