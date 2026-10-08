Nhà thành hầm sâu vì làm đường chống ngập ở TP HCM

Khoảng 3 tháng nay, đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung bắt đầu được nâng 1-1,2 m nhằm xóa điểm ngập kéo dài nhiều năm, khiến nhiều hộ chịu cảnh nhà thấp hơn mặt đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khởi công đầu năm, tổng vốn hơn 93 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Công trình dài khoảng 1,2 km, rộng 30 m, nhằm giảm ngập do triều cường và tăng kết nối với các trục Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long. Ngoài nâng nền, dự án còn xây mới hệ thống thoát nước, thảm bêtông nhựa, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng.

Hàng loạt căn nhà rơi vào cảnh thấp hơn mặt đường 1-1,5 m sau khi tuyến Đặng Thùy Trâm được nâng nền. Nhiều căn lọt thỏm dưới bức tường, khiến khoảng sân trước bị thu hẹp. Người dân phải tận dụng ghế, xô, bao cát làm bậc tạm để ra vào.

Bậc tam cấp cao khoảng 1,2 m bằng bao cát được anh Đoàn Văn Thuận, 38 tuổi, đắp gần hai tháng nay để thuận tiện ra vào. Anh cho biết trước đây nền nhà cao hơn mặt đường gần 0,5 m, nay trở thành nơi thấp hơn đường, như một căn hầm.

Do lối vào có độ dốc lớn, mỗi lần đưa xe vào nhà, anh phải dắt xe và bóp phanh để tránh bị trôi. “Nếu chỉ nâng nền thì trần sẽ thấp, muốn sửa phải làm lại cả căn nhà, nhưng chi phí quá lớn”, anh Thuận nói.

Gần đó, một siêu thị cũng nằm thấp hơn mặt đường, phải làm bậc tam cấp, đắp đất và lót bìa carton tại lối vào. Việc vận chuyển hàng hóa trở nên bất tiện do mặt đường ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Quán cà phê của ông Trương Xuân Thắng nằm thấp hơn mặt đường, khiến lượng khách giảm hơn một nửa. “Tôi thuê mặt bằng nên không thể tự nâng nền. Công trình càng kéo dài, quán càng vắng khách”, ông nói.

Nhìn từ bên trong, nhiều căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm rơi vào cảnh thiếu sáng, ẩm thấp do mưa và triều cường thời gian qua. Không ít cửa hàng không đủ khả năng duy trì chi phí, phải đóng cửa, treo biển trả mặt bằng.

Bấm để lật

Việc thi công cống và vỉa hè khiến nhiều hộ phải dựng cầu tạm trước nhà. Lối đi bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân cho biết phải chi gần chục triệu đồng để làm bậc tam cấp tạm, tạo lối ra vào trong thời gian thi công.

Công trường thi công khiến quán của anh Văn Hậu thường xuyên trong cảnh nắng bụi, mưa lầy, ngày nào cũng phải xịt rửa. Khách giảm đáng kể do lối vào ngập, sình lầy, hạn chế chỗ để xe. “Mỗi khi mưa, nước tràn vào nhà như ao, cả ngày vẫn chưa rút hết, nhiều đồ đạc bị hư hỏng”, anh nói.

Theo UBND phường Bình Lợi Trung, đường Đặng Thùy Trâm có địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng triều cường từ sông Vàm Thuật và rạch Xuyên Tâm nên phải nâng nền, sửa chữa để chống ngập. Hệ thống cống của dự án đang hoàn thiện nên khả năng thoát nước hiện chưa ổn định.

Dự án hiện đạt khoảng 70% tiến độ. Đơn vị thi công đang chuẩn bị thảm nhựa, hoàn thiện mặt đường, dự kiến đưa tuyến vào khai thác cuối năm 2026.

Vị trí đường Đặng Thùy Trâm. Đồ họa: Hoàng Thanh