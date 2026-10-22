Mẹ bé gái bị cô giáo tát: 'Tôi không chấp nhận lời xin lỗi'

Phạm Thị Phương, 27 tuổi, cho biết ngày 17/10, giáo viên gửi video hoạt động vẽ tranh tặng mẹ và bà dịp 20/10 lên nhóm phụ huynh rồi xóa ngay. Chị kịp lưu video nhưng chưa có thời gian xem.

Khoảng hai ngày sau, khi mở ra xem hoạt động của con, chị bất ngờ thấy con gái bị cô giáo tát vào mặt, quát mắng trong giờ học tại phân hiệu Lộc Tân, trường Mầm non Hậu Lộc.

Chị lập tức nhắn tin yêu cầu hai giáo viên giải thích vì sao đánh con mình. Khoảng 30 phút sau, một cô gọi điện nhưng chị không nghe máy, sau đó đến trường gặp trực tiếp hai người.

Theo lời chị Phương, ban đầu một giáo viên phủ nhận việc đánh trẻ, nói chỉ đánh vào mông và tay vì bé vừa ăn vừa ngủ gật. Khi chị đưa video, cô mới thừa nhận hành vi nhưng vẫn cho rằng bé không tập trung trong giờ học. Tuy nhiên, người mẹ cho biết hình ảnh trong video cho thấy con ngồi ngay ngắn, đang thực hiện hoạt động vẽ tranh.

Sau buổi gặp, chị gửi video cho chồng và em mình xem. Chị khẳng định không đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và không biết vì sao video sau đó lan truyền.

Theo chị, sau khi video được chia sẻ rộng rãi, hai giáo viên liên hệ xin đến nhà gặp gia đình để xin lỗi. Họ đã đến nhà hai lần nhưng chị không gặp mặt và để người nhà tiếp chuyện.

"Chồng tôi nói sẽ kiện hai cô giáo, tôi theo ý kiến chồng", chị Phương cho biết.

Do chồng đang ở Nhật Bản, còn chị phải đi làm, gia đình vẫn gửi con đến trường sau sự việc. Tuy nhiên, bé được chuyển sang lớp do một giáo viên khác phụ trách. Chị nhận thấy con buồn khi trở lại trường. Khi mẹ hỏi có bị cô giáo đánh không, bé tỏ ra sợ sệt, trả lời có nhưng không nói thêm.

"Con tôi ở nhà vốn ngoan và hiểu chuyện, chỉ cần nhắc một lần là biết nghe lời", chị nói.

Theo chị Phương, gia đình gửi con đi học từ khi bé một tuổi. Trước đây, bé từng bị ngã ở trường, phải khâu 12 mũi trên trán. Do không có bằng chứng về nguyên nhân, gia đình không làm rõ sự việc khi đó.

Một trong số hai nữ giáo viên đang tát bé gái. Ảnh cắt từ video

Trước đó, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng trường Mầm non Hậu Lộc, cho biết hai giáo viên liên quan đã bị đình chỉ đứng lớp, phải viết tường trình để nhà trường xem xét kỷ luật. Cả hai thừa nhận hành vi, giải thích đã hướng dẫn nhiều lần nhưng bé vẫn làm sai nên không giữ được bình tĩnh.

Một giáo viên đã có 28 năm công tác trong ngành giáo dục, người còn lại có 8 năm đứng lớp, đồng thời là Bí thư Đoàn trường. Công an xã và các cơ quan chức năng đang làm việc với hai giáo viên để làm rõ sự việc.

Trường Mầm non Hậu Lộc có ba phân hiệu. Riêng phân hiệu Lộc Tân có 25 lớp; lớp xảy ra sự việc có 19 học sinh.