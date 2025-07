Bé 4 tuổi 'hoảng sợ, không muốn đi học' vì bị cô giáo đánh

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) trưa 11/7 đã có báo cáo nhanh về vụ bạo hành này. Theo báo cáo, vào ngày 5/7, bé gái bị cô giáo Trương Thúy Vân (46 tuổi) dùng roi đánh, ném vào tường. Cô giáo còn dùng tay chân đấm đá và lôi kéo bé ra phía cửa lớp, gây bầm tím vùng lưng.

Gia đình phát hiện sự việc vào buổi tối cùng ngày khi tắm cho con và thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Bố mẹ bé đã yêu cầu nhà trường làm rõ. Cô giáo Vân sau đó thừa nhận việc "đánh bé 1-2 cái vì cháu không chịu ngủ trưa".

Bé gái được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, bác sĩ kết luận có "1/2 lưng trên có đám da tổn thương xuất huyết rải rác bên trong". Dù đã về nhà, trẻ vẫn rất hoảng sợ và không muốn đi học, gia đình cho hay.

Hiện, nhà trường đã đình chỉ công tác cô giáo Vân để phục vụ điều tra. Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận vụ việc, đang phối hợp với cơ sở y tế để trưng cầu giám định, làm rõ hành vi bạo hành này.

Các vết thương trên lưng trẻ hôm 5/7 đi học về. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Như vụ cô giáo mầm non dốc ngược chân, chọc gậy vào miệng trẻ ở thôn Phước Chánh, tỉnh Quảng Nam; cô giáo đánh trẻ ở trường mầm non May Đáp Cầu, TP Bắc Ninh.

Hồi cuối tháng 4, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị Bộ Giáo dục chỉ đạo địa phương rà soát, thanh tra các cơ sở mầm non, đặc biệt là nhóm ngoài công lập. Cùng đó, nhà chức trách đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống xâm hại cho giáo viên và nhân viên trong các cơ sở mầm non.

Các quy định hiện hành cấm giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục có hành vi xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Giáo viên mầm non phải đạt các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ, và được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Hàng năm cả nước có hơn 5,1 triệu trẻ mầm non. Các bé được chăm sóc, nuôi dưỡng ở khoảng 15.000 trường và 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.