MC Diệp Chi viết tâm thư nói về Khánh Vy và Đường lên đỉnh Olympia

Nội dung tâm thư của MC Diệp Chi: "Cảm ơn từng dòng email, tin nhắn, những bình luận, chia sẻ mà mọi người gửi tới Chi hơn hai ngày qua. Xúc động và trân quý tình cảm của các khán giả rất nhiều. Đó là “tài sản” lớn nhất mình có được sau ngần ấy năm làm truyền hình. Nói cảm ơn bao nhiêu cũng là không đủ… Chia tay một chương trình mình gắn bó, lần nào cũng thật lưu luyến. Như ngày trước chia tay “Rung chuông vàng” và một thời gian phải xa “Điều ước thứ 7“. Rồi vài năm sau, được may mắn gặp khán giả trong “Đường lên đỉnh Olympia”. Với công việc mình đang làm, cơ hội đến gần người xem luôn được tiếp nối như vậy… Nên xa rồi mong sẽ sớm gặp lại, trong một chương trình nào đó của thì tương lai. Nhớ về Olympia là nhớ về những tháng ngày rất đẹp, khi mình cùng Huy được gặp gỡ và đi chung chặng đường “leo núi” với nhiều bạn trẻ đáng yêu và thông thái. Bọn mình cũng vui, buồn, căng thẳng, âu lo và sung sướng vỡ oà cùng các bạn. Thật hạnh phúc khi được đứng đó, vừa đưa tới thử thách lại vừa là chỗ dựa, động viên, ủi an các bạn như những người anh, người chị trong nhà. Cứ thế, mỗi chương trình là một hành trình cảm xúc chưa bao giờ lặp lại, là tạc vào tim bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ với các anh chị em đồng nghiệp thân yêu. Vui quên cả mệt, dẫu có ngày phải đứng dẫn 4 số liên tiếp từ sáng sớm đến tối mịt, dẫu có những đợt ghi hình kéo dài suốt cả tuần trời, ngày cuối mình gần như lạc giọng. 5 năm qua rồi mà mỗi lần nghe nhạc hiệu, nói câu chào quen thuộc là niềm háo hức lại ùa về như mới. Dẫn Olympia lúc nào cũng có cảm giác yên tâm, kể cả trong những cuộc trực tiếp căng thẳng nhất. Vì đứng cạnh mình là người bạn dẫn lâu năm vừa thấu hiểu lại vừa nhịn nhường, tin cậy; bên tai mình là tiếng đạo diễn vang lên mỗi khi cần; đằng sau mình là một tập thể hùng hậu gánh vác toàn việc khó để MC an tâm lên sóng. Từng người, từng người đã dành cho mình sự hỗ trợ tốt nhất. Đến giờ nghỉ, thường thì đạo diễn sẽ luôn ân cần gọi qua tai nghe “Có cóc/ổi/xoài/bánh/chè vv… rồi, MC tranh thủ vào ăn nhé”. Huy rất thờ ơ với đồ ăn, còn mình như thường lệ, sẽ hớt hải chạy băng qua sân khấu, lao nhanh vào phòng máy (giờ thì mọi người hiểu vì sao cân nặng MC nữ cứ tăng dần qua mỗi đợt quay rồi đó:). Từng tấm hình đẹp mình “khoe” lên facebook là thành quả của vô số lần người em lăn lê bò toài, căn ke đủ góc, nắn nót chụp cho. Mình cần gì thiếu gì, em cũng lập tức mở chiếc túi vạn năng, đáp ứng ngay lập tức. Rồi cả chuyến xe đi về Nghệ An trong đêm nữa. Những tin nhắn tình cảm mà người chị, người em trong nhóm gửi cho mình mấy ngày qua… Điều khiến mình để ý và ghi nhớ toàn là những thứ tình cảm giản dị như vậy đấy. Bất kỳ ai bước vào gia đình Olympia đều được đón tiếp nồng hậu, được đối đãi ấm áp như tình thân. Và những ngày qua, gia đình đã vui mừng chào đón một thành viên mới, Khánh Vy, người em đồng hương Nghệ An với mình. Mình tin sự trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực nơi em sẽ mang một luồng gió mới cho tuổi 22 rực rỡ của “Đường lên đỉnh Olympia”. Trùng hợp thay, Vy cũng vừa tròn 22 tuổi. Chương trình truyền hình nào cũng vậy, sau một quãng thời gian vận hành luôn cần những sáng tạo, thay đổi về format, sân khấu lẫn hình ảnh đại diện. Một cô gái tự tin, văn minh, hiểu biết, tiêu biểu cho thế hệ Z sẽ là người cầm trịch xứng đáng. Có điều, hãy cho em ấy thời gian để làm quen với tất cả. Như mình ngày trước, cũng cần một quãng thời gian để hiểu, để lắng nghe những phản hồi và điều chỉnh, để trở thành một phần của Olympia được khán giả chấp nhận. Nhớ lại ngày đầu tiên, đọc những comment nghi ngại, ngờ vực của nhiều người, mình cũng chạnh lòng lắm. Chỉ biết im lặng tiếp thu và làm việc chăm chỉ, cố gắng hơn. Mọi sự so sánh đều khập khiễng và không mang nhiều ý nghĩa. Hãy đặt niềm tin vào những người trẻ nhé. Như mình ở tuổi 20, chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm gì nhưng đã được người đi trước tin tưởng, động viên để xuất hiện trong chương trình đầu tiên của cuộc đời và trở thành cô gái “Rung chuông vàng” kể từ ngày đó. Nếu không được tin thì đâu có mình của hôm nay. Mình mong dưới post này, mọi người hãy dành những lời tích cực để khích lệ, cổ vũ MC, nhóm sản xuất chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” cho một hành trình mới, bắt đầu từ 13h hôm nay trên VTV3 nhé. Sự quan tâm của khán giả đã chứng minh sức hút từ game show truyền hình lâu năm nhất do VTV sản xuất. Là một phần được nhắc nhớ trong đó, mình thấy tự hào lắm. Những người yêu quí mình đừng buồn nhé. Công việc của mình vẫn tiếp diễn mỗi ngày với nhiều chương trình khác nhau. Chưa khi nào thôi bận cả. Có chương trình thì khán giả thấy mặt, có chương trình lại chỉ là một dòng tên nhỏ xíu, nhưng dù ở vị trí nào, mình cũng trân trọng và luôn cố gắng làm hết sức. Không ai và không điều gì có thể ngăn trở, một khi mình đã chọn nghề này để gắn bó và cùng nó đi đến tận cùng. Trên con đường hiện tại và sau này, tình yêu và niềm vui khán giả luôn là động lực to lớn nhất ạ. Nhiều người comment, nhắn tin, nhiều phóng viên gọi điện phỏng vấn. Mình không muốn trả lời qua loa cho những điều mà mình trân trọng, nên đợi đến hôm nay, khi những bận rộn tạm gác lại, mình gõ những dòng này chia sẻ cùng mọi người. Ai kiên nhẫn đọc được đến đây hẳn phải quý mình nhiều lắm. Mong mọi người sẽ có ngày cuối tuần bình an bên gia đình, bên người thân nhé. Khi tạm biệt ai đó, mình thường nói “giữ gìn sức khoẻ, chia xa rồi sớm hẹn ngày gặp lại thôi”.