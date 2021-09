MC "mới toanh" của Đường lên đỉnh Olympia và loạt thành tích khiến dân tình "tròn mắt"

Khánh Vy từng trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất và giờ đây lại trở thành MC trẻ nhất “Đường lên đỉnh Olympia”.

Khánh Vy và vai trò mới tại "Đường lên đỉnh Olympia"

Thông tin Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) trở thành MC chính thức của “Đường lên đỉnh Olympia 2022” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hot girl xứ Nghệ là MC trẻ nhất của chương trình trí tuệ này cho đến thời điểm hiện tại.

Ở tuổi 22, Khánh Vy đã có một sự nghiệp nở rộ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô ghi dấu bản thân trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp như MC, vlogger, youtuber, KOLs, biên dịch viên, phiên dịch viên… Ở nghề nào, sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tài năng của Khánh Vy cũng được khẳng định.

Cô nàng sẽ lên sóng số đầu tiên vào ngày 26/9 tới đây

Khánh Vy được biết đến lần đầu tiên vào năm 17 tuổi với clip “bắn liên thanh 7 thứ tiếng”. Khả năng nói Tiếng Anh và loạt thành tích học tập của nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) được dân tình biết đến. Khi đó, cô nàng là “hiện tượng” nổi nhất, nhì “cõi mạng”.

Cùng lúc đỗ 4 trường đại học, Khánh Vy chọn theo học trường Học viện Ngoại giao (Hà Nội), ngành Quan hệ Quốc tế. Từ đây, cô nàng tìm được nhiều cơ hội khẳng định, phát triển bản thân và khiến mọi người không ngừng nhắc đến mình với những thành tích nổi bật.

Khánh Vy là một cô gái đa tài

18 tuổi, khi mới là tân sinh viên, Khánh Vy được chọn làm người dẫn chương trình ở bản tin thời sự của VTC1 mang tên “Thế giới nghiêng”. Cô là MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ.

Sau đó, cô nàng tiếp tục có cơ hội hợp tác với hàng loạt chương trình của VTV7 như 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English in a minute... Ở vai trò MC, Khánh Vy gây ấn tượng với lối dẫn nhẹ nhàng, duyên dáng, sự năng động và hoạt bát, đem đến cảm hứng cho người xem.

Cũng vào năm 18 tuổi, Khánh Vy có dịp phỏng vấn trực tiếp dàn sao Hollywood của siêu phẩm Vệ binh giải Ngân hà 2 ở Nhật Bản. Năm 2018, cô cùng 10 người khác đại diện Việt Nam đi thuyết trình tại Hội nghị “Hành trình sông Mê Kông” lần thứ 13 ở Trung Quốc. Xuất hiện trong tà áo dài trắng, nụ cười rạng rỡ và sự tự tin của Khánh Vy gây ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Sự nghiệp của cô nàng nở rộ ở tuổi 22

Bên cạnh vai trò MC, Khánh Vy còn phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác như biên dịch, phiên dịch, KOL, Youtuber… Khánh Vy thực hiện loạt video chia sẻ bí quyết học Tiếng Anh một cách thú vị. Có thể nói, Khánh Vy là người truyền cảm hứng học tập cho rất nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước.

Khánh Vy kết thúc 4 năm sinh viên của mình bằng một tấm bằng Giỏi và hàng loạt trải nghiệm quý báu ở rất nhiều ngành nghề, công việc. Nhắc đến cái tên Khánh Vy, người ta hình dung ra ngay một cô gái năng động, giỏi giang và tràn đầy năng lượng. Cô nàng làm việc với tất cả sự nghiêm túc, say mê. Hot girl Nghệ An từng thừa nhận, bản thân là một người cầu toàn, làm việc gì phải hoàn thành tốt việc đó.

Khánh Vy luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng

Khả năng kiếm tiền của Khánh Vy vũng “không phải dạng vừa”. Năm 2019, trong clip tổng kết 50 điều đã làm được trong vòng 10 năm qua, Khánh Vy tiết lộ, cô tự sắm được xe hơi cho bản thân và mua đất tặng bố mẹ vào năm 19 tuổi bằng chính số tiền tự kiếm được. Gần đây nhất, cô nàng còn “gây sốt” với cộng đồng mạng khi khoe ảnh tự lái xe hơi, xách túi hiệu đi làm tại VTV khiến nhiều người ngưỡng mộ.

22 tuổi, Khánh Vy đang đứng trước một cột mốc mới, thử thách mới với vai trò mới là “người cầm trịch” sân chơi trí tuệ nổi tiếng “Đường lên đỉnh Olympia”. Những hình ảnh đầu tiên của nàng MC ở trường quay S14 đã được hé lộ, vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung của cô được dự đoán sẽ đem đến làn gió mới cho Olympia.

