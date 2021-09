Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đổi luật chơi, MC mới và những điều 'lần đầu tiên'

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 10:59 AM (GMT+7)

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ là cuộc thi đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử chương trình khi chưa tìm ra quán quân năm trước. Bên cạnh việc thay mới người dẫn chương trình, Olympia 22 còn đổi mới luật chơi.

Trên Fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa đưa thông tin về bốn chàng trai "xông đất" cuộc thi Olympia năm thứ 22 và úp mở về luật chơi mới cùng người dẫn chương trình mới.

Thông tin chia sẻ trên fanpage của chương trình

Trước đó, thông tin về người dẫn chương trình Olympia 22 là Trần Khánh Vy thay thế MC Diệp Chi đã nhận được sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng.

Khánh Vy được nhiều người biết đến qua clip nói 7 thứ tiếng; là khách mời số đầu tiên của chương trình 8IELTS (nay là IELTS Face off), nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm 2016.

Khánh Vy cũng dẫn chương trình Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1; đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình của ba show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up (năm 2017).

Khánh Vy là người dẫn chương trình trong Olympia năm thứ 22. Ảnh: FBCT

Trận đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng chiều nay 26/9. Bốn người chơi tuần đầu tiên Olympia 22 là Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiên, Hải Phòng), Chu Văn Sơn (THPT Quảng Oai, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) và Hà Vũ Anh (THPT chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn). Đây cũng là chương trình Olympia đầu tiên cặp đôi Khánh Vy - Ngọc Huy sẽ cùng dẫn.

Theo Ban tổ chức, Olympia năm thứ 22 là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình cuộc thi mới diễn ra khi chưa xác định được quán quân của cuộc thi năm trước. Cụ thể, Olympia năm thứ 21 chưa thể tổ chức luôn trận chung kết năm ngay sau trận thi quý cuối cùng, để xác định ngôi vị quán quân do ảnh hưởng dịch COVID-19. Thay vào đó, trận Chung kết năm thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2021. Về thời gian phát sóng, cuộc thi từ tuần 1 tháng 1 quý I đến tuần 3 tháng 2 quý I được phát sóng từ ngày 26/9 - 7/11, sớm hơn một tuần so với thời gian trước đó là ngày 3/10/2021 - 14/11/2021. Về hình hiệu, chương trình tiếp tục sử dụng hình hiệu mở đầu của năm thứ 21 cho đến khi trận Chung kết của năm thứ 21 diễn ra.

